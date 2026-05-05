Todo lo que revela el nuevo tráiler de La Odisea: De la guerra de Troya al regreso a Ítaca

El tráiler de La Odisea ya está aquí y por fin deja ver dos de los elementos más esperados de la película: Charlize Theron como Circe y el imponente Cíclope que enfrentará Matt Damon en su papel de Odiseo.

Y es que el avance, presentado durante The Late Show with Stephen Colbert, ofrece un vistazo más claro al enfoque de Christopher Nolan, quien apuesta por una versión épica con un tono más realista del clásico de Homero.

Desde los primeros segundos, el tráiler de La Odisea pone el foco en el viaje del héroe griego tras la guerra de Troya, pero también deja ver que el camino de regreso a Ítaca estará lleno de amenazas tanto humanas como sobrenaturales.

¡El tráiler de La Odisea ya está aquí! Matt Damon y Charlize Theron reviven el mito de Homero X @odysseymovie

Un Cíclope imponente y una Circe con doble cara

Uno de los momentos más comentados del avance es el enfrentamiento entre Odiseo y el Cíclope, una de las criaturas más reconocibles de la mitología griega. La secuencia apuesta por una atmósfera oscura, donde la escala del monstruo domina la pantalla. La mezcla de efectos prácticos con tecnología digital refuerza la sensación de peligro constante, algo que Nolan ya ha trabajado en películas como Dunkirk o Interstellar.

Pero si hay una aparición que destaca, es la de Charlize Theron como Circe. La actriz aparece rodeada de una escenografía que remite a lo sobrenatural, con vestuarios inspirados en la antigua Grecia y una presencia que transmite control absoluto.

En el poema original, Circe es una figura compleja: puede ayudar, pero también manipular y transformar a quienes llegan a su isla. Esa dualidad es justamente lo que el tráiler deja entrever.

Este primer vistazo también marca la primera vez que el público puede ver a Theron en este personaje dentro del universo de La Odisea de Nolan, lo que rápidamente la coloca como uno de los puntos clave de la película.

¡El tráiler de La Odisea ya está aquí! Matt Damon y Charlize Theron reviven el mito de Homero Captura de pantalla

Un elenco lleno de rostros conocidos en La Odisea

El proyecto reúne a un reparto amplio que combina actores habituales del director con nuevas incorporaciones.

Matt Damon como Odiseo encabeza la historia, acompañado por Anne Hathaway en el papel de Penélope, quien representa la espera en Ítaca, y Tom Holland como Telémaco, el hijo que crece sin su padre.

En el lado del conflicto humano aparece Robert Pattinson como Antínoo, uno de los pretendientes que buscan quedarse con el trono. Su personaje introduce una tensión distinta, más política y directa, frente a los peligros mitológicos del viaje.

También destaca la participación de Zendaya como Atenea, aunque en este tráiler de La Odisea su ausencia ha llamado la atención. A pesar de ser un personaje clave en la historia original —donde guía tanto a Odiseo como a Telémaco—, todavía no se ha mostrado su caracterización en pantalla.

El elenco se completa con nombres como Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Mia Goth y Benny Safdie, entre otros, quienes interpretan distintos personajes del relato clásico.

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¿De qué trata La Odisea?

Para quienes no están tan familiarizados, La Odisea sigue el regreso de Odiseo a casa después de la guerra de Troya. Aunque el conflicto bélico dura una década, el verdadero reto viene después: otros diez años intentando volver a Ítaca, enfrentando criaturas, dioses y enemigos que buscan impedirlo.

En paralelo, la historia también sigue a Telémaco, quien debe encontrar su lugar mientras su padre está ausente, y a Penélope, que resiste la presión de los pretendientes que buscan ocupar el trono.

El tráiler de La Odisea deja claro que la película no solo se centrará en la acción, sino también en estas tensiones familiares y políticas.

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¿Cuándo se estrena La Odisea de Christopher Nolan?

El estreno de La Odisea de Nolan está programado para el 17 de julio de 2026, una fecha clave dentro de la temporada de verano en cines.

Ese mismo periodo también verá el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, lo que anticipa una competencia directa en la taquilla global.

Como parte de la estrategia promocional, algunas funciones en formato 70 mm comenzaron a vender entradas con un año de anticipación, algo poco común incluso para producciones de gran escala.

Aquí te dejamos el tráiler: