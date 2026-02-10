¿De qué murió Catherine O ´Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'?; revelan la causa del fallecimiento

Catherine O’Hara murió a los 71 años en su casa en Los Ángeles el pasado 30 de enero, según confirmaron fuentes oficiales. La actriz canadiense, reconocida por su papel en Mi pobre angelito como Kate McCallister dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento. Su muerte generó numerosas reacciones entre fanáticos y colegas, mientras se esperaba información clara sobre lo que había ocurrido.

Aunque en un primer momento solo se habló de una “breve enfermedad”. Con el paso de los días, medios internacionales y documentos médicos revelaron la verdadera causa de su deceso, cerrando las especulaciones iniciales.

Catherine O’Hara

¿De qué murió Catherine O’Hara?

De acuerdo con el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa principal fue una embolia pulmonar, mientras que el cáncer rectal que padecía fue registrado como la enfermedad subyacente. Esta información fue difundida por la revista People y retomada por varios medios especializados, como Page Six.

El fallecimiento de la actriz ocurrió el viernes 30 de enero, poco después de haber sido llevada a un hospital durante la madrugada. Reportes indican que los servicios de emergencia acudieron a su domicilio a las 4:48 a.m., tras recibir una llamada por un cuadro médico que ya presentaba complicaciones. Pese a la intervención, Catherine O’Hara murió ese mismo día en su hogar.

Catherine O’Hara

En aquel momento, su representante informó que la actriz había atravesado “un periodo corto de complicaciones médicas”, sin dar más detalles. Esa breve declaración fue lo único oficial que se conoció hasta que se dio a conocer el informe médico.

Lo que se sabe del reporte médico y sus últimos momentos

Con la publicación del certificado oficial, se descartaron las versiones incompletas que habían circulado en redes y medios. La embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, fue identificada como la causa directa. En tanto, el cáncer rectal figuró como la enfermedad que había afectado su estado general de salud.

Grosby Group

Según información de la agencia EFE, la intérprete falleció en su casa en Los Ángeles y su círculo cercano optó por no compartir públicamente detalles específicos sobre su diagnóstico. La decisión de mantener la información en privado se mantuvo incluso tras el anuncio oficial de su muerte.

Además del diagnóstico principal, se conoció que la actriz vivía con una condición genética poco común llamada situs inversus, en la cual los órganos internos están ubicados en una posición opuesta a la normal.

Catherine O'Hara interpreta a Delia Deetz

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que este trastorno suele ser inofensivo, pero puede dificultar el reconocimiento de síntomas médicos, ya que estos pueden aparecer en lugares del cuerpo distintos a los esperados. Aunque no se confirmó que esta condición tuviera relación directa con su fallecimiento, sí fue mencionada entre los antecedentes médicos conocidos públicamente.

La carrera de Cetherine O’ Hara

Nacida en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara inició su camino en el mundo del espectáculo en los años 70. Su primera gran oportunidad llegó en la televisión, pero fue en el cine donde alcanzó fama mundial gracias a su papel como la madre de Kevin McCallister en la popular comedia Mi pobre angelito (1990), una película que se convirtió en clásico de temporada.

Catherine O'Hara Fotos: 20th Century Fox/Instagram:@realdanielstern

A lo largo de su carrera, participó en numerosos proyectos tanto en cine como en televisión. Uno de los más recordados en los últimos años fue su participación en la serie Schitt’s Creek, donde interpretó a la excéntrica Moira Rose, papel que le valió múltiples reconocimientos y premios, incluyendo un Emmy.

Su legado incluye también colaboraciones con directores como Tim Burton, y apariciones memorables en películas como Beetlejuice, Best in Show y Frankenweenie.

PJG