El expríncipe Andrés enfrenta nuevas acusaciones por compartir información con Epstein

El nombre del expríncipe Andrés vuelve a colocarse en el centro de la polémica internacional. Nuevas revelaciones contenidas en los archivos del caso Jeffrey Epstein apuntan a que el hermano menor del rey Carlos III habría compartido información potencialmente confidencial con el financiero estadounidense cuando ocupaba un cargo oficial como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

La difusión de estos correos electrónicos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reavivado el escrutinio público y ha llevado a la policía británica a examinar formalmente las acusaciones.

¿Qué tipo de información compartió el príncipe Andrés?

De acuerdo con documentos a los que tuvieron acceso medios internacionales, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York, habría enviado a Epstein informes relacionados con visitas oficiales a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen y Singapur entre 2010 y 2011.

La policía británica confirmó que está examinando formalmente las acusaciones tras la difusión de los archivos. AFP

Uno de los correos más comprometedores, fechado el 30 de noviembre de 2010, muestra que el expríncipe reenviaba información detallada apenas cinco minutos después de recibirla de su asistente especial de aquel momento, Amit Patel.

Además, otros mensajes fechados en octubre de 2010 indican que Andrés compartió con Epstein detalles de viajes oficiales antes de realizarlos, una práctica que ha generado dudas sobre el manejo de información sensible. La gravedad del caso radica en que estos intercambios ocurrieron después de 2008, año en el que ya había sido condenado por delitos sexuales relacionados con menores.

Las revelaciones también incluyen correos en los que el expríncipe compartía un informe descrito como “confidencial” sobre oportunidades de inversión ligadas a la reconstrucción de Afganistán, un proceso supervisado por las fuerzas armadas británicas y financiado por el gobierno del Reino Unido. El entonces secretario de Empresa, Vince Cable, aseguró desconocer cualquier transmisión de este tipo de información y afirmó que se enteró de las acusaciones a través de la prensa.

Las nuevas fotografías incluidas en los archivos Epstein han reavivado las sospechas sobre los vínculos personales de Andrés. Reuters

¿Qué pasará con el príncipe Andrés?

La Policía del Valle del Támesis confirmó que se encuentra evaluando la información conforme a sus procedimientos habituales. Esta investigación se inició tras una denuncia presentada por Republic, un grupo antimonárquico británico, que acusa al expríncipe de posible mala conducta en el ejercicio de un cargo público y de una eventual violación de las leyes de secretos oficiales.

Durante una década, Andrés ocupó el puesto de enviado especial para el Comercio e Inversión del Reino Unido, un rol que, aunque no lo convertía en funcionario público, sí lo obligaba a mantener la confidencialidad de información comercial, política y estratégica. Según documentos oficiales del Parlamento británico, esta responsabilidad se mantiene incluso después de abandonar el cargo y puede quedar sujeta a la legislación sobre secretos oficiales.

Los documentos muestran que Andrés enviaba informes oficiales apenas minutos después de recibirlos. Grosby

¿Qué dice el rey Carlos sobre las acusaciones contra el príncipe Andrés?

La figura del expríncipe vuelve a quedar bajo la lupa por su historial personal. Andrés fue acusado de agresión sexual por Virginia Giuffre, una de las principales víctimas del caso Epstein, cuando ella era menor de edad. Aunque siempre negó las acusaciones, su relación con el financiero ha sido motivo de constantes cuestionamientos. La reciente publicación de fotografías —en las que aparece arrodillado junto a una joven cuyo rostro fue censurado— ha vuelto a alimentar las sospechas.

Ante este escenario, el rey Carlos III adoptó una postura firme. El Palacio de Buckingham aseguró que el monarca está dispuesto a colaborar con las autoridades si así se le requiere y expresó su profunda preocupación por las acusaciones que continúan surgiendo en torno a la conducta de su hermano.

El rey Carlos III expresó su preocupación y aseguró que colaborará con las autoridades si es requerido durante la investigación. Grosby

En meses recientes, Andrés fue despojado de sus títulos reales y se vio obligado a abandonar su residencia en el complejo de Windsor para mudarse a una propiedad privada en Norfolk. Por su parte, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, manifestaron públicamente su solidaridad con las víctimas de Epstein, subrayando que su atención está centrada en quienes sufrieron abusos, más allá del impacto institucional del escándalo.

Mientras las investigaciones continúan, el caso del expríncipe Andrés representa uno de los episodios más delicados para la monarquía británica.

