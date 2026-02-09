¡A bailar! Fabiola Campomanes despide a su madre con el 'Noa, Noa' en pleno funeral

Fabiola Campomanes compartió en redes sociales el deceso de su madre, Doña María Rojas ‘Cuquita’ y un día después la actriz y ex participante de La Granja VIP, mostró unos videos en donde se le ve bailando el Noa Noa en el funeral de su madre.

La actriz mexicana compartió públicamente parte del homenaje realizado en honor a su mamá, un acto que integró música, baile y convivencia familiar como forma de despedida. Las imágenes fueron difundidas a través de su cuenta de Instagram.

El fallecimiento de Doña María Rojas Cuquita

De acuerdo con la información compartida por la propia actriz, su madre murió debido a complicaciones relacionadas con el colon.

La noticia fue confirmada por Campomanes en sus redes sociales, donde expresó el dolor que atraviesa tras la pérdida. El deceso ocurrió durante la madrugada del domingo, horas antes del homenaje que se llevó a cabo con familiares y personas cercanas.

Fabiola Campomanes rompe en enojo y advierte que podría dejar el reality

Un homenaje fuera del formato tradicional

Lejos de un acto solemne convencional, Fabiola Campomanes optó por despedir a su madre con un homenaje que integró elementos festivos.

“Mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla y aunque hoy su cuerpo descansa, todo lo que ella sembró en mí sigue y seguirá vivo. Me llevó su risa, sus consejos, su forma de mirar la vida, su sentido del humor, porque el amor de una madre no se entierra, no se apaga, no se va, se transforma”, compartió en un video la actriz.

En otra historia de Instagram se observa a los asistentes reunidos en un espacio íntimo, compartiendo música y baile como parte del tributo. La dinámica respondió a la intención de recordar la personalidad y la alegría de Doña Cuquita.

Fabiola Campomanes compartió una imagen con su mamá Especial

Juan Gabriel como banda sonora de la despedida

Uno de los momentos más comentados del homenaje fue la elección musical.

Durante la reunión sonó El Noa Noa, tema emblemático de Juan Gabriel que fue acompañado por los presentes con pasos de baile. La canción, vinculada históricamente a celebraciones y reuniones sociales, marcó el tono del tributo.

Las imágenes muestran a familiares y amigos participando activamente en la pista improvisada, a la actriz bailando y con una sonrisa en el rostro.