"Mamá, pensé que teníamos tiempo": Macaulay Culkin rompe corazones con mensaje a Catherine O’Hara

La muerte de Catherine O’Hara ha dejado un profundo vacío en Hollywood y en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La actriz, recordada por su entrañable papel como la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito y por una carrera de más de cinco décadas, falleció a los 71 años, desatando una ola de homenajes y mensajes de despedida.

Ahora, el dolor tomó una dimensión más grande tras el mensaje que Macaulay Culkin, el inolvidable Kevin de Mi Pobre Angelito, publicó en sus redes sociales para despedirse de quien fue su madre en la pantalla. Un texto breve, devastador y profundamente humano que volvió a unir a una generación marcada por una de las películas más queridas de la historia.

Un mensaje que estremeció a los fans

Mamá.

Pensé que teníamos tiempo.

Quería más.

Quería sentarme en una silla a tu lado.

Te escuché.

Pero tenía mucho más que decir.

Te quiero

Con estas palabras, Macaulay Culkin rompió el corazón de miles de personas al despedirse públicamente de Catherine O’Hara, fallecida a los 71 años. El actor compartió el mensaje en sus redes sociales acompañado de una imagen de Mi Pobre Angelito, desatando una ola inmediata de reacciones, lágrimas y mensajes de apoyo.

Un vínculo que trascendió la pantalla

Aunque su relación fue profesional, para el público Macaulay Culkin y Catherine O’Hara siempre serán madre e hijo. En Mi Pobre Angelito (1990) y Mi Pobre Angelito 2, O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre desesperada que atraviesa medio mundo para reencontrarse con Kevin, el niño que quedó solo en casa.

La química entre ambos fue clave para el éxito de la saga. Mientras Culkin encarnaba la inocencia y picardía infantil, O’Hara aportó el corazón emocional de la historia con la culpa, amor y la angustia de una madre que nunca deja de buscar a su hijo.

Décadas después, ese lazo ficticio volvió a cobrar fuerza con un mensaje real que muchos interpretaron como una despedida genuina.

Catherine O’Hara: una madre para toda una generación

Catherine O’Hara no solo fue la mamá de Kevin. Fue la mamá del cine noventero, un rostro que acompañó navidades, risas y lágrimas durante generaciones. Su carrera, que abarcó más de 50 años, incluyó comedia, cine de autor, televisión y doblaje, consolidándola como una de las actrices más queridas de Hollywood.

Desde sus inicios en Second City Television en los años 70, pasando por filmes como Beetlejuice, After Hours y Heartburn, hasta su consagración moderna con Schitt’s Creek, O’Hara demostró una versatilidad única. Ganó un Premio Primetime Emmy y recibió múltiples nominaciones a lo largo de su trayectoria.

Su último proyecto fue un documental sobre John Candy, estrenado el año pasado, cerrando así una carrera marcada por el talento, la sensibilidad y un humor inconfundible.

Un adiós que quedará en la memoria colectiva

La muerte de Catherine O’Hara marcó el cierre de una era, pero el mensaje de Macaulay Culkin la inmortalizó desde otro lugar: el del amor, la gratitud y lo que queda sin decir. Para muchos, no fue solo un actor despidiéndose de una colega, sino un hijo diciendo adiós a su madre cinematográfica… y emocional.

Hollywood sigue rindiendo tributo a O’Hara, mientras su legado permanece vivo en cada escena, cada risa y cada Navidad en la que Mi Pobre Angelito vuelve a la pantalla.

