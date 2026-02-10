Bad Bunny: esto es América Latina, ¡jamás perreamos solos!

A reserva de lo que diga Nielsen, que al cierre de esta edición no había publicado el número oficial de espectadores en vivo que tuvo el show de mediotiempo de Bad Bunny, las estimaciones lo perfilan como el más visto en la historia con un promedio de entre 135 y 142 millones de televidentes.

Según cifras oficiales, Kendrick Lamar ostenta el título a la fecha con 133.5 millones de personas que lo vieron en directo el año pasado, un show que también tuvo un mensaje social y racial.

Las opiniones en redes sociales se han polarizado. Una mayoría de jóvenes se ha visto atraídas por la actuación del puertorriqueño, mientras que una minoría de generaciones mayores ha criticado su aparición. Eduardo Verástegui, Esteban Arce, René Franco, Rob Schneider y Jake Paul son algunos de los detractores, además de la mayoría de simpatizantes del partido republicano.

Pese a que muchos estadunidenses aceptaron no consumir la música de Bad Bunny, el mensaje de unión atrajo a muchos curiosos a descubrir el catálogo en Spotify, el servicio que registró un incremento del 470% de streams tras el espectáculo de mediotiempo en el Levi’s Stadium.

Yo perreo sola fue la más reproducida, con un crecimiento de 2,710% y casi llegando a los mil 400 millones de plays.

Mientras que Apple Music, parte de la productora del concierto junto con Roc Nation de Jay-Z, comunicó que 24 de sus temas se colaron al top 100 global, siendo DtMF la número uno, seguida de Baile inolvidable, Tití me preguntó y Nuevayol.

TikTok envió a Excélsior un comunicado en el que se detalla el impacto de Benito en la plataforma entre el 7 y 9 de febrero: más de 106 mil publicaciones lograron más de tres mil 200 millones de reproducciones de forma global, de las cuales mil 872 millones salieron de los más de 71 mil posteos que se realizaron en México.

La mayoría de las historias subidas se centraron en la identidad como motor principal de la cultura pop del mundo.

En YouTube, el mediotiempo de Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent y Mary J. Blige acumula 383 millones de reproducciones, el de Bad Bunny, al cierre de esta edición, acumula 45 millones.

Coquitos

¿Qué sería de Latinoamérica sin el clásico vendedor de coco para salvarnos del horrible calor de primavera y verano? En Puerto Rico los coqueros son un clásico de la isla.

cocos Especial

Cañeros

Los campesinos en Puerto Rico se dedican a la siembra y corte de caña, siendo una actividad económica primordial; misma representación para los jornaleros de EU que buscan el sueño americano.

Cañeros Especial

Dominó

Las partidas de dominó son un clásico de los amigos y las familias en la isla, bien lo menciona Benito en la rola DtMF como tributo a su abuelo.

Dominó Especial

Flor de maga

Además de ser orgullo local, los lugareños le han dado el simbolismo de fortaleza y lucha.

Flor de maga Reuters

Sillas de plástico

Es posible que en todas las familias hayamos conocido o tenido una de las famosas mesas de plástico blancas o las rojas de Coca Cola. Esto es Latinoamérica al cien por ciento.

Ricky Martin Especial

Número 64

El jersey, confeccionado por Zara, llevó el dorsal 64 en homenaje al nacimiento de su mamá y a uno de sus tíos que jugó futbol americano

El bisne de hoy

La colocación de uñas no sólo es un trabajo local, sino uno que se ha popularizado en todos los barrios latinos.

Uñas Especial

Apagón

Los postes representan los apagones por la pobre infraestructura de Luma Energy y la gentrificación apagando la cultura local al imponer sus costumbres.

Apagones AFP

Una piragua, por favor

El carrito de las piraguas es nada más y nada menos que el de los típicos raspados, otro de los manjares que se encuentran en cualquier país latino, sólo que con diferente nombre.

Piragua Especial

Villa’s Tacos

Ningún residente latino de Los Ángeles desconoce Villa’s Tacos al noreste, en Highland Park, un punto de encuentro donde la familia y los hermanos son primero.

Un shot con Toñita

Toñita es la dueña del Caribbean Social Club, un rincón latino en Nueva York al que Bad Bunny le canta en el tema Nuevayol. La llevo a hacer los honores de darle un shot de caña.

Un clásico de las familias latinas

Todos fuimos el niño pequeño que se queda dormido en las sillas de una fiesta familiar con una chamarra cubriéndonos del frío mientras papá y mamá deciden que es hora de emprender la graciosa huida a casa.

Jamás dejen de soñar

Finalmente se destapó que el pequeño niño actor representó a Bad Bunny siendo un pequeño soñando con triunfar en la música, al igual que miles de chicos.

Todos invitados

Boda latina que se respeta invita a todo el mundo aunque no los conozca. El bodorrio real que se realizó en el show de mediotiempo experimentó lo mismo al convivir con muchísimos bailarines que seguro apenas conocieron.

Castig pa’l pasto

Los actores que bailaron como césped fueron de lo más viral, pues se dio a conocer que cobraron poco más de 18 dólares la hora y fueron casteados por una agencia.

Rivalidad histórica

Se sabe que Puerto Rico y México han sacado a grandes campeones y protagonizado buenas batallas en el boxeo, como Héctor Camacho vs. Julio César Chávez, y hasta Miguel Cotto vs. Antonio Margarito.

Box Especial

Daisy Vázquez, sangre jarocha con el conejo malo

Por Roxana Aguirre, Corresponsal

VERACRUZ.– Daisy Vázquez, hija de un veracruzano originario de Yanga, bailó para su familia y para los inmigrantes durante el medio- tiempo del Super Bowl LX, acompañando al puertorriqueño Bad Bunny.

Daisy Vázquez Especial

Los 135 millones de espectadores que sintonizaron el espectáculo a nivel mundial pudieron observar a Daisy en primer plano durante el intro, donde resonaron temas de Don Omar y Daddy Yankee. Entre esa multitud de ojos, estaban los de su propia sangre.

“Fue muy emocionante”, relató su padre, Julio Vázquez.

Él y cerca de 30 personas —entre amigos, primos, tíos y demás familia— se arremolinaron frente al televisor para seguir el mediotiempo. El grito fue unísono cuando Daisy apareció a cuadro, ejecutando con maestría sus movimientos de baile.

El padre de Daisy, Julio, nació en Veracruz y fue criado desde los cuatro meses en Yanga. Este municipio fue nombrado en honor de Gaspar Yanga, el líder afrodescendiente que encabezó una rebelión contra la corona española. Tras décadas de resistencia, en 1609 lograron la capitulación que daría origen al primer pueblo libre de América: San Lorenzo de los Negros, hoy el municipio de Yanga.

Sin embargo, la falta de oportunidades obligó al padre de Daisy a buscar el “sueño americano”. Emigró hace 42 años, cuando apenas tenía 17 años de edad.

Su vida, desde entonces, echó raíces en Estados Unidos, donde nacieron sus hijas. Daisy creció con la identidad latina tatuada en el día a día, sabiendo que su padre es un inmigrante que no ha hecho más que trabajar desde que llegó. Hoy, Julio Vázquez encabeza una compañía que, nos dice con orgullo, da empleo a sus hermanos latinos: mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos.

Julio recuerda que a Daisy le encantaba bailar desde que era una “chamaca”, por lo que decidieron inscribirla en una academia. A los 7 años comenzó formalmente su formación, practicando danza contemporánea, hip-hop y freestyle.

“Ella está firmada con Red Bull, está en el top 4 a nivel nacional en EU y representa al Área de la Bahía; o sea, el norte, desde Los Ángeles hasta San Francisco-Oakland”, explicó su padre.

Daisy no olvida de dónde viene; así lo compartió en sus redes sociales con un mensaje que caló hondo: “Soy orgullosamente hija de un inmigrante. Soy el resultado. Soy el fruto de un inmigrante. Esta noche bailaré por quienes vinieron aquí en busca de una vida y un futuro mejor. Gracias, Dios”.

En grupos de redes sociales, los paisanos compartieron con orgullo la imagen de Daisy brillando en el escenario junto a Bad Bunny, llenando de comentarios positivos a la familia.

135.7 millones de espectadores en vivo habrían sintonizado el show de mediotiempo (falta cifra oficial de Nielsen).

3,218 millones de visualizaciones tuvieron las 106 mil 334 publicaciones respecto a Bad Bunny en TikTok de todo el mundo.

24 canciones de Bad Bunny están en el Top 100 Global de Apple Music, siendo DtMF la más reproducida.

30 millones de reproducciones en YouTube en 24 horas tuvo el concierto, rompiendo la marca de 27 m de Kendrick Lamar.

1,872 millones de vistas tuvieron los 71 mil 359 contenidos que se generaron solamente desde México.

160% aumentaron las reproducciones del catálogo de Bad Bunny en Spotify México, siendo Yo perreo sola la más escuchada.