Viuda de Chadwick Boseman revela que pagó más de un millón de dólares a sus suegros

Simone aseguró que ha entregado más de 1.7 millones de dólares a Carolyn y Leroy Boseman, padres de Chadwick. De acuerdo con los documentos citados por TMZ, una de las cantidades más importantes fue enviada en mayo de 2023, cuando les entregó 1.5 millones de dólares.

Posteriormente, habría realizado otro pago de aproximadamente 260 mil dólares durante ese mismo año y, en diciembre de 2024, entregó más de 4 mil dólares adicionales.

La viuda también afirmó que decidió apoyar económicamente a otros integrantes de la familia. Según su declaración, entregó 300 mil dólares de su propio dinero a los hijos de Derrick Boseman.

Los hermanos de Chadwick cuestionan su administración

La información sale a la luz después de que Derrick y Kevin Boseman presentaran una petición para que Taylor Simone Ledward Boseman deje de administrar el patrimonio de su hermano.

Los hermanos expresaron preocupaciones sobre la manera en que se está manejando la herencia. Entre sus argumentos está la falta de confianza en la administración que lleva Simone.

La viuda rechazó esas acusaciones y defendió las decisiones que ha tomado desde que asumió la responsabilidad sobre el patrimonio del actor.

De acuerdo con los documentos, Simone sostiene que sus acciones han seguido los deseos que Chadwick tenía para su familia y para el manejo de sus bienes.

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La disputa, por ahora, se mantiene en el terreno legal y las acusaciones de ambas partes forman parte de un proceso que todavía no termina.

Por eso, las cantidades de dinero que Taylor Simone asegura haber entregado son parte de su respuesta ante el tribunal y no una resolución judicial que determine quién tiene razón en el conflicto.

¿Qué pasó con Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años, después de enfrentar durante varios años un cáncer de colon.

El actor había mantenido su diagnóstico en privado mientras continuaba trabajando. Durante ese periodo protagonizó algunas de sus películas más importantes, entre ellas Black Panther, cinta de Marvel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del estudio.

Su muerte sorprendió a sus seguidores porque Boseman nunca hizo pública su enfermedad. Tras su fallecimiento, su familia y sus seguidores comenzaron a conocer más detalles sobre los años en los que continuó trabajando mientras recibía tratamiento.

Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años Marvel

Ahora, seis años después de su muerte, el patrimonio que dejó continúa siendo motivo de una disputa entre su viuda y algunos de sus hermanos.

Taylor Simone Ledward Boseman ha defendido que su administración ha seguido lo que Chadwick quería y, como parte de su respuesta, presentó los pagos realizados a sus suegros y otros familiares como evidencia de que ha apoyado a la familia.

El caso todavía sigue en manos de las autoridades judiciales y será el proceso legal el que determine cómo continuará la administración de la herencia del actor.