Niño resulta herido tras incidente con arma de fuego en Hidalgo

Un menor de 12 años resultó lesionado por un disparo de arma de fuego en la colonia José Humberto Lugo, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, luego de un incidente registrado mientras presuntamente manipulaba el objeto.

Tras recibir el reporte de emergencia, cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar para brindar atención al adolescente, quien presentaba una herida en la pierna izquierda. Posteriormente, fue trasladado a una unidad médica para recibir atención y determinar la gravedad de la lesión.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el disparo habría ocurrido de manera accidental. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo sucedieron los hechos y determinar las circunstancias en las que el menor tuvo acceso al arma.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer, en su caso, posibles responsabilidades relacionadas con la posesión y acceso al arma de fuego.