Hayley Williams rompe el silencio y despide a Chad Gilbert con emotivo mensaje

La vocalista de Paramore, Hayley Williams, publicó una carta abierta para despedir a su exmarido Chad Gilbert. El guitarrista de la banda New Found Glory falleció el pasado 20 de septiembre tras perder la batalla contra el cáncer. La cantante rompió el silencio este miércoles a través de sus plataformas digitales para honrar la memoria del músico.

La intérprete dudó inicialmente sobre la pertinencia de pronunciarse públicamente respecto al deceso del artista. Williams y Gilbert mantuvieron una relación sentimental que culminó en matrimonio entre los años 2016 y 2017. La artista decidió finalmente compartir sus sentimientos al reflexionar sobre los caminos de la vida y las conexiones humanas.

Hayley Williams y su mensaje en Instagram. Foto de IG: Hayley Williams

El mensaje de la estrella de rock conmovió de inmediato a los seguidores de ambas agrupaciones musicales. La artista definió a su expareja como una auténtica leyenda dentro de la escena musical alternativa. Hayley aseguró que el tiempo que compartió junto al guitarrista le dejó enseñanzas invaluables para su desarrollo personal y profesional.

Un legado en la cultura musical

Durante su escrito, la líder de Paramore detalló el impacto profundo que el músico dejó en su trayectoria artística. El guitarrista le presentó a diversas personas que moldearon su existencia de múltiples maneras. Estas amistades y contactos profesionales continúan presentes en su entorno íntimo hasta el día de hoy.

La estadounidense reconoció la enorme influencia del músico en su acercamiento a nuevos géneros sonoros. Chad Gilbert le abrió las puertas a una cultura que enriqueció por completo su perspectiva creativa. La vocalista admitió que sentía una profunda admiración por el talento compositivo y la ejecución de su exesposo sobre los escenarios.

Chad Gilbert en un concierto. Foto: Grosby Group

Williams expresó una inmensa gratitud hacia el fallecido guitarrista por adentrarla en la comunidad del hardcore. Gracias a su guía, la cantante adquirió una comprensión profunda y un respeto absoluto por este movimiento subterráneo. Estas lecciones transformaron definitivamente la forma en que la artista concibe la industria discográfica actual.

Condolencias y recuerdos compartidos

La intérprete justificó su publicación al asegurar que los seres humanos se construyen a partir de los caminos que cruzan. Las razones detrás de estos encuentros resultan infinitas y dejan marcas imborrables en la memoria. Por este motivo, la cantante descartó guardar silencio y prefirió celebrar el enorme legado de quien fue su compañero de vida.

Hayley Williams honró el legado de Chad Gilbert. Foto de FB: Hayley Williams

Para finalizar su comunicado, la estrella envió todo su cariño a los familiares directos de Chad Gilbert. La artista también extendió sus condolencias a los demás integrantes de New Found Glory, quienes enfrentan la dolorosa pérdida de su compañero fundador. Los músicos compartieron décadas enteras de giras, grabaciones y vivencias inolvidables.

La noticia del fallecimiento del guitarrista sacudió a toda la industria del punk rock a nivel internacional. Múltiples figuras del medio artístico emitieron mensajes de apoyo y tristeza durante los últimos días. La despedida de la líder de Paramore cerró un ciclo emotivo para los fanáticos que siguieron la historia de ambos artistas a lo largo de los años.