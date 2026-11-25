La temporada navideña comenzó con una serie de conciertos para Mariah Carey, quien regresó a los escenarios con sus mayores éxitos. Sin embargo, algunas imágenes de sus presentaciones despertaron preocupación entre sus seguidores por la manera en que se desplazaba.

Los comentarios sobre su estado de salud aumentaron conforme aparecieron nuevos videos en redes sociales. En medio de las especulaciones, la intérprete estadounidense aprovechó uno de sus conciertos en Brasil para dirigirse al público y abordar lo que estaba ocurriendo.

Mariah Carey pidió a sus seguidores no creer en los rumores sobre su estado de salud durante su gira navideña. IG mariahcarey

¿Qué le pasó a Mariah Carey y qué dijo sobre su estado de salud?

Durante su presentación en el Farmasi Arena de Río de Janeiro, Mariah Carey pidió a los asistentes que no dieran por cierta toda la información que circulaba sobre ella en internet, luego de varios días de comentarios relacionados con su condición física.

“Por cierto, no crean todo lo que leen en internet. No me hagan enojar”, expresó la cantante desde el escenario, sin ofrecer detalles sobre algún posible problema médico ni mencionar un diagnóstico relacionado con las imágenes que generaron preocupación.

Uno de los videos que alimentaron las especulaciones corresponde a su concierto del 17 de noviembre. Durante la interpretación de Fantasy, la artista realizó movimientos pausados mientras uno de sus bailarines permanecía cerca de ella a lo largo de la coreografía.

En otro momento de la presentación, integrantes de su equipo de baile la ayudaron a levantar una pierna. La secuencia comenzó a circular entre usuarios de X, antes Twitter, quienes cuestionaron si la asistencia formaba parte del espectáculo.

Algunos internautas incluso especularon sobre el posible consumo de medicamentos, aunque no presentaron pruebas que respaldaran esas afirmaciones. Mariah Carey tampoco confirmó que estuviera bajo algún tratamiento que pudiera afectar su desempeño durante las presentaciones de su actual gira.

La preocupación entre sus seguidores había comenzado desde principios de noviembre, cuando otras grabaciones mostraron a la cantante caminando del brazo de una asistente mientras se acercaba a un grupo de admiradores que esperaban conseguir su autógrafo.

Hasta el momento, las imágenes difundidas en redes sociales no permiten establecer si la intérprete enfrenta algún problema de salud. Sus declaraciones en Brasil se limitaron a cuestionar la información que circula en internet, sin proporcionar mayores detalles médicos.

Los rumores sobre el estado de salud de Mariah Carey surgieron tras la difusión de videos de sus conciertos. IG mariahcarey

Mariah Carey continúa con su gira navideña y estrena nuevo video

En medio de los comentarios sobre sus actuaciones, la cantante mantiene su agenda de actividades correspondiente al Christmastime Tour 2026, una gira que comenzó en São Paulo, Brasil, y cuyo cierre está programado para el 12 de diciembre en Abu Dabi.

Como parte de sus proyectos decembrinos, Carey también retomó la tradición de anunciar el comienzo de la temporada navideña con un video protagonizado por ella, en el que recupera su canción más popular durante las celebraciones de fin de año.

El pasado 1 de noviembre, la artista publicó un clip que llamó la atención por incluir Hermit, una canción perteneciente a una etapa de su carrera alejada del pop con el que alcanzó fama internacional durante la década de los noventa.

El tema forma parte de Someone’s Ugly Daughter, un álbum de rock alternativo que Carey grabó bajo el nombre de Chick junto a su amiga Clarissa Dane. La cantante reveló su participación en aquel proyecto musical al publicar sus memorias en 2020.

En el nuevo video, la estética del rock da paso a una decoración invernal en la que la intérprete aparece sobre un árbol de Navidad. Después pronuncia su conocida frase “It’s time” antes de dar entrada a All I Want for Christmas Is You.

La canción, publicada originalmente en 1994, acumula 22 semanas no consecutivas en el primer lugar del Billboard Hot 100. No obstante, este año su registro quedó por debajo del conseguido por la cantante de música country Ella Langley.

Con Choosin’ Texas, Langley alcanzó 25 semanas en la primera posición de la lista estadounidense. El éxito navideño de Carey todavía tiene la posibilidad de sumar nuevas semanas en la cima conforme se acerquen las celebraciones de diciembre.

Mariah Carey respondió a las especulaciones sobre su estado de salud durante un concierto en Río de Janeiro. IG mariahcarey

Mariah Carey gana batalla legal contra su hermano

Además de sus compromisos musicales, la cantante recibió una resolución favorable en el proceso judicial que mantenía desde hace cinco años con su hermano, Morgan Carey, quien presentó una demanda por difamación relacionada con el contenido de sus memorias.

El conflicto surgió tras la publicación de The Meaning of Mariah Carey en 2020. En el libro, la intérprete abordó distintos episodios de su infancia y describió situaciones familiares en las que involucró a su hermano mayor.

Morgan argumentó que las declaraciones incluidas en la autobiografía afectaron su reputación al presentarlo como una persona violenta y atribuirle problemas de conducta. Las pérdidas económicas que reclamaba en el procedimiento superaban los 20 millones de dólares.

La jueza Leslie A. Stroth, de la Corte Suprema del estado de Nueva York, desestimó la demanda al considerar que Morgan no presentó pruebas suficientes para acreditar que su hermana hubiera difundido información con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario por la verdad.

El abogado de la cantante, John Rosenberg, expresó que su clienta agradecía el reconocimiento del tribunal sobre el interés público de los asuntos abordados en sus memorias. Por su parte, Richard Altman, representante legal de Morgan Carey, adelantó que planea apelar la resolución.