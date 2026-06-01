Cien años del nacimiento de Marilyn Monroe: la historia del piano que acabó en manos de Mariah Carey

A un siglo del nacimiento de Marilyn Monroe, nuevas generaciones continúan descubriendo detalles que ayudan a comprender la vida de una de las figuras más emblemáticas de Hollywood.

Más allá de su carrera cinematográfica y del estatus de leyenda que alcanzó, existen objetos que permiten conocer aspectos más personales de su historia. Uno de ellos es un piano blanco que perteneció a su madre y que, décadas después de la muerte de la actriz, terminó en la colección privada de Mariah Carey.

A 99 años del nacimiento de Marilyn Monroe: la historia del piano que acabó en manos de Mariah Carey IG

¿Por qué el piano de Marilyn Monroe era una de sus pertenencias más valiosas?

Aunque Marilyn Monroe acumuló una enorme fortuna y llegó a poseer objetos de gran valor, el piano blanco tenía un significado completamente distinto.

De acuerdo con documentos de la casa de subastas Christie’s, el instrumento perteneció originalmente a Gladys Baker, madre de la actriz. Cuando los problemas de salud mental de Gladys provocaron su internamiento en una institución psiquiátrica, gran parte de las pertenencias familiares fueron vendidas, incluido el piano.

Para la entonces Norma Jeane Baker, nombre real de Marilyn Monroe, el instrumento representaba uno de los pocos recuerdos felices de su infancia.

En su autobiografía My Story, la actriz relató que pasó años intentando localizar el piano para recuperarlo. Cuando finalmente logró encontrarlo, lo compró y lo conservó durante el resto de su vida.

El piano acompañó a Monroe en distintas etapas de su carrera e incluso formó parte de algunas de las residencias donde vivió durante sus años de mayor fama.

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La subasta que permitió a Mariah Carey quedarse con el histórico piano

En octubre de 1999 se llevó a cabo una de las subastas más importantes relacionadas con Marilyn Monroe.

Más de mil 500 objetos personales de la actriz fueron puestos a la venta en Nueva York bajo la organización de Christie’s. Entre vestidos, documentos, fotografías y joyas apareció el famoso piano blanco.

La pieza tenía un valor estimado de entre 10 mil y 15 mil dólares. Sin embargo, el interés de coleccionistas y admiradores elevó el precio hasta los 662 mil 500 dólares, una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales.

La compradora fue Mariah Carey, quien desde hace décadas ha manifestado su admiración por Marilyn Monroe.

La cantante incluso ha recreado algunos de los looks más emblemáticos de la actriz y nombró Monroe a una de sus hijas como homenaje a la estrella de Hollywood.

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La historia detrás del instrumento que Marilyn Monroe buscó recuperar durante años

La relación entre Marilyn Monroe y el piano comenzó cuando era apenas una niña.

Durante una breve etapa de estabilidad emocional de Gladys Baker, madre de la actriz, ambas vivieron juntas en una casa cercana al Hollywood Bowl. Dentro de aquella vivienda, el piano blanco era uno de los objetos más importantes.

Sin embargo, la recaída de Gladys provocó que la familia perdiera muchas de sus pertenencias. Monroe fue enviada a hogares temporales y posteriormente a un orfanato. El piano desapareció durante años.

Cuando comenzó a trabajar como modelo y actriz, Monroe inició una búsqueda para encontrar el instrumento.

Información de The Marilyn Report, la actriz logró ubicar el piano en una subasta y decidió comprarlo aun cuando todavía no gozaba de estabilidad económica. Después lo conservó durante toda su carrera como una pieza profundamente personal.

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¿Cuánto pagó Mariah Carey por el piano que perteneció a la madre de Marilyn Monroe?

Mariah Carey pagó 662 mil 500 dólares por el instrumento durante la subasta de 1999, una cifra que lo convirtió en una de las piezas más valiosas del evento.

La cantante explicó años después que decidió adquirir el piano porque comprendía el valor sentimental que tenía para Marilyn Monroe.

“Era lo único que conservaba de su infancia”, declaró la artista al recordar la compra del instrumento. También aseguró que el piano es una de las piezas más importantes de su colección privada y que su intención siempre fue preservarlo.

A lo largo de los años surgieron rumores que aseguraban que Carey creía que el piano estaba embrujado por el espíritu de Marilyn Monroe. Sin embargo, representantes de la cantante desmintieron esas versiones y aclararon que el instrumento es demasiado antiguo y delicado para ser utilizado.

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A 99 años del nacimiento de Marilyn Monroe: el legado de la actriz que sigue fascinando a Hollywood

El interés por Marilyn Monroe permanece intacto incluso después de más de seis décadas de su muerte.

Vestidos, fotografías, cartas personales y objetos cotidianos relacionados con la actriz continúan alcanzando cifras millonarias en subastas internacionales. Su imagen sigue siendo una de las más reconocibles de la historia del entretenimiento.

Sin embargo, pocas pertenencias reflejan de manera tan clara la vida personal de Monroe como el piano blanco.

Más allá de su valor económico, el instrumento representa la búsqueda de una infancia que la actriz nunca pudo recuperar por completo. También simboliza el vínculo con una madre marcada por problemas de salud mental y una etapa de felicidad que terminó demasiado pronto.

La historia de este piano demuestra que algunos objetos trascienden su valor material. Para Marilyn Monroe fue un vínculo con los recuerdos más significativos de su niñez; para Mariah Carey, una pieza que merecía ser preservada por lo que representó en la vida de una de las mujeres más famosas del siglo XX. A 99 años de su nacimiento, este instrumento continúa revelando una faceta íntima de la actriz que el glamour de Hollywood pocas veces permitió conocer.