Mariah Carey se descongela para Navidad con inesperado look punk: It's timeee

Mariah Carey ya está lista para la Navidad 2026 y, como cada año, encontró una manera de sorprender a sus seguidores. La cantante volvió a protagonizar uno de los momentos más esperados de noviembre, cuando deja atrás Halloween y anuncia que llegó la temporada de escuchar villancicos.

Aunque esta tradición se ha repetido durante varios años, la artista siempre busca darle un toque diferente. En esta ocasión, decidió mostrar una faceta que muchos de sus fans posiblemente desconocían y que está relacionada con una etapa de su carrera musical.

Desde hace tiempo, la intérprete de All I Want for Christmas Is You se ha ganado el título de la "Reina de la Navidad", gracias al éxito que tiene su canción durante los últimos meses del año. Incluso, sus seguidores suelen bromear con que la cantante permanece congelada durante varios meses hasta que llega el momento de volver a escucharla.

Mariah Carey se descongela para dar inicio a la Navidad 2026

Con la llegada del 1 de noviembre, Mariah Carey publicó en sus redes sociales el video con el que oficialmente da la bienvenida a la temporada navideña.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la cantante no comenzó su presentación rodeada de nieve ni utilizando alguno de sus característicos vestidos brillantes.

La artista apareció en un escenario que parecía sacado de un concierto de punk rock, con un ambiente oscuro y varias personas disfrazadas para celebrar Halloween.

Captura de pantalla

En lugar de su habitual imagen elegante, Carey lució un atuendo completamente negro, compuesto por prendas de cuero y un maquillaje oscuro que le daba una apariencia punk.

Durante los primeros segundos, la cantante se encuentra sobre el escenario interpretando una canción acompañada de guitarras eléctricas, mientras el público disfruta de la presentación.

Pero la verdadera sorpresa llega cuando el reloj marca las 12 de la noche y comienza un cambio que anuncia el final de Halloween.

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Las luces del lugar parpadean y la música se detiene. Después, Mariah Carey utiliza su característico registro agudo para pronunciar la frase que se ha convertido en una tradición de cada noviembre: "It's time!".

De inmediato, el escenario se transforma en un paisaje invernal, con nieve, luces y adornos que anuncian la llegada de las fiestas decembrinas.

La intérprete también deja atrás su apariencia punk y aparece con un ajustado traje rojo de lentejuelas y detalles blancos, mientras se encuentra en la punta de un enorme árbol de Navidad, como si fuera la estrella que lo decora.

Captura de pantalla

Todo esto ocurre mientras comienza a escucharse All I Want for Christmas Is You, uno de los temas navideños más famosos de las últimas décadas.

¿Por qué Mariah Carey apareció con un look punk para anunciar la Navidad?

Detrás de la inesperada transformación de la cantante existe una referencia a su pasado musical, pues antes de convertirse en una de las figuras más relacionadas con la Navidad, también experimentó con otros géneros.

Durante 1995, Mariah Carey trabajó en secreto en un proyecto de rock alternativo relacionado con la banda Chick, una etapa que durante mucho tiempo fue poco conocida por el público.

Captura de pantalla

La cantante participó en la creación de canciones que tenían un estilo muy diferente al de sus éxitos pop y baladas románticas.

Por esa razón, el video de este 2026 comienza con una presentación de punk rock en la que interpreta Hermit, haciendo un guiño a aquel proyecto musical.

All I Want for Christmas Is You, la canción navideña de Mariah Carey

Aunque Mariah Carey tiene una extensa carrera musical, uno de sus mayores éxitos es All I Want for Christmas Is You, canción que lanzó en 1994 como parte de su álbum Merry Christmas.

Desde entonces, el tema ha conseguido mantenerse vigente y cada año vuelve a escucharse en tiendas, reuniones familiares, películas y diferentes celebraciones.

Su popularidad también se refleja en las listas musicales, donde ha conseguido regresar al primer lugar del Billboard Hot 100 durante distintas temporadas navideñas.