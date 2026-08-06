¿Se rompió la relación? La insólita razón por la que Lucero no quiere grabar con Lucerito Mijares

En medio del gran momento que vive Lucero, muchos seguidores se preguntan cuándo llegará el esperado dueto con su hija, Lucerito Mijares. Sin embargo, lejos de aprovechar el éxito de ambas para lanzar una colaboración musical, la llamada 'Novia de América' sorprendió al revelar que no tiene planes de grabar un disco junto a su hija.

¿Por qué Lucero no quiere grabar un disco con Lucerito Mijares?

Las declaraciones de la cantante despertaron curiosidad entre sus fans, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible distancia entre madre e hija.

No obstante, Lucero fue clara al explicar que su decisión responde a un objetivo mucho más importante: permitir que Lucerito construya una carrera propia y sea reconocida por su talento, sin depender de la fama de sus padres.

La cantante desea que su hija construya una identidad artística antes de hacer un dueto familiar. IG

Durante una entrevista para Imagen Televisión, la intérprete explicó que tanto ella como su hija han conversado sobre este tema y coinciden en que este es el momento ideal para que la joven fortalezca su identidad artística antes de emprender un proyecto conjunto.

Me gustaría mucho, y a ella también, que siga su camino, que empiece a formar su propio proyecto y que, en sentido figurado como artista, se despegue un poco de sus papás", comentó la cantante.

La "Novia de América" considera que su hija ya tiene el talento suficiente para brillar por sí sola. IG

Lucerito Mijares busca consolidar su propia identidad artística

Desde sus primeras apariciones públicas, Lucerito Mijares ha demostrado que heredó el talento vocal de sus padres. Su participación en conciertos, programas de televisión y producciones teatrales ha recibido elogios tanto del público como de la crítica.

Sin embargo, la cantante cree que llegó el momento de dejar de ser vista únicamente como "la hija de Lucero y Mijares" para convertirse en una artista con personalidad propia.

Lucero y Mijares seguirán apoyando a Lucerito, aunque ahora quieren verla desarrollar su propio proyecto. Foto: Captura de video

Por ello, considera que continuar realizando presentaciones constantes junto a sus padres podría retrasar ese proceso de independencia profesional.

Lucero explicó que tanto ella como Manuel Mijares seguirán apoyando cada uno de los proyectos de su hija, pero considera importante que ahora sea ella quien tome el protagonismo.

Siempre vamos a estar con ella porque nos amamos, pero ya tiene la fuerza, la voz y el talento para desarrollar su propio proyecto. Cuando era niña estaba bien cantar con nosotros, pero hoy ya es una mujer joven que tiene mucho que decir", señaló.

¿Cómo es la relación entre Lucero y Lucerito Mijares?

Las palabras de Lucero también sirvieron para disipar cualquier rumor sobre un supuesto distanciamiento familiar. La relación entre madre e hija continúa siendo muy cercana, algo que han demostrado en múltiples ocasiones tanto arriba como abajo de los escenarios.

Lejos de una ruptura, Lucero aseguró que su decisión busca impulsar la independencia de Lucerito. IG

A lo largo de los últimos años, Lucerito ha compartido escenario con ambos padres en diversos conciertos y especiales televisivos, experiencia que le permitió ganar confianza frente al público antes de iniciar una etapa más independiente.

Aunque por ahora no exista un álbum conjunto en puerta, la cantante dejó abierta la posibilidad de colaborar más adelante, cuando considere que su hija haya consolidado plenamente su carrera.

Lucero revela sus planes musicales

Durante la misma entrevista, Lucero fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar una gira junto a Yuri, luego de que la intérprete veracruzana insinuara recientemente esa posibilidad durante uno de sus conciertos.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Lucero respondió entre risas que su amiga se adelantó a los anuncios oficiales.

La intérprete también habló sobre la posibilidad de realizar una gira junto a Yuri en el futuro. IG

Ay, la güera, ya anda diciendo cosas. Si se arma, sería increíble", comentó divertida.

Mientras tanto, la cantante continúa enfocada en el lanzamiento de Fuertes declaraciones, el álbum con el que presentará música inédita en los próximos meses y que marcará una nueva etapa en su carrera. Además, aseguró que el paso del tiempo le ha permitido interpretar sus canciones desde una perspectiva distinta.

Vas creciendo, evolucionando y adquiriendo experiencia. Hay canciones que cantabas a los 18 o 20 años y hoy las sientes completamente diferentes", explicó.

Por ahora, los admiradores de Lucero y Lucerito deberán esperar para escuchar un proyecto musical conjunto. Todo indica que la prioridad de ambas es que la joven consolide primero su propio camino artístico y, cuando llegue el momento adecuado, una colaboración entre madre e hija tendrá un significado aún más especial.