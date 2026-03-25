¿Qué le pasó? Lila Downs lanza comunicado y cancela concierto gratis en Iztapalapa

Lo que prometía ser una tarde llena de música y celebración en la alcaldía Iztapalapa dio un giro inesperado. A través de sus redes sociales, la reconocida intérprete Lila Downs informó que no podrá presentarse este sábado 28 de marzo como estaba previsto.

El mensaje, breve pero contundente, encendió la preocupación entre sus seguidores; por motivos de salud, el concierto quedaba cancelado, aunque con una nueva fecha ya confirmada. La artista también agradeció la comprensión de su público y lamentó los inconvenientes ocasionados por este cambio de último momento.

¿Cuál es el estado de salud de Lila Downs?

Junto con el comunicado, la cantante compartió un certificado médico que detalla la razón de su ausencia. De acuerdo con el documento, Lila Downs fue diagnosticada con Influenza A, una infección respiratoria que puede provocar síntomas como fiebre, fatiga intensa, dolor corporal y complicaciones en las vías respiratorias.

El informe, emitido por la especialista en neumología Andrea Alicia Colli Domínguez, indica que la artista presenta un cuadro respiratorio agudo, por lo que se le recomendó reposo en casa, hidratación constante y, especialmente, descanso de la voz. Además, se le otorgó una incapacidad laboral de siete días, periodo clave para su recuperación.

Fotos: Elizabeth Velázquez, Karina Tejada, Héctor Lopez, Mateo Reyes, cortesía de las actrices y Disney Studios. .

Este tipo de afección, aunque común, puede ser particularmente delicada para una cantante, ya que compromete directamente su herramienta principal: la voz.

Nueva fecha para el concierto gratuito en Iztapalapa

A pesar de la cancelación, hay buenas noticias para los fans. El evento no fue suspendido de manera definitiva, sino reprogramado. La nueva cita será el próximo 18 de abril, fecha en la que Lila Downs espera reencontrarse con su público capitalino.

El concierto forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y estaba pensado como un cierre especial del mes dedicado a esta fecha. La presentación destacaba no solo por su carácter gratuito, sino también por su ubicación poco convencional.

Un escenario inusual en el corazón de Iztapalapa

El espectáculo estaba programado para realizarse en el estacionamiento de una sucursal de Comercial Mexicana, ubicada en el cruce de Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, a unos pasos de la estación Tecoloxtitlán del Trolebús Elevado. La cita original era a las 17:00 horas y se esperaba una importante afluencia de asistentes, tanto de la alcaldía como de otras zonas de la Ciudad de México.

Este tipo de conciertos gratuitos buscan acercar la cultura a espacios cotidianos, rompiendo con los escenarios tradicionales y permitiendo que más personas disfruten de propuestas musicales de alto nivel.

¿Quién es Lila Downs?

Lila Downs es una de las voces más representativas de la música mexicana contemporánea. Nacida en Oaxaca, su estilo fusiona géneros tradicionales como el folk, la música indígena y el regional mexicano con sonidos modernos. A lo largo de su carrera ha sido reconocida por su potente voz, su compromiso social y su capacidad para llevar la cultura mexicana a escenarios internacionales.

Ganadora de premios como el Grammy y el Latin Grammy, la artista también se ha destacado por abordar temas como la identidad, la migración y los derechos humanos en sus canciones.

Expectativa por su regreso a los escenarios

La cancelación ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia la cantante, quien recientemente ofreció una exitosa presentación en el Auditorio Nacional en noviembre de 2025.

Ahora, sus seguidores permanecen atentos a su recuperación y cuentan los días para verla nuevamente en el escenario. Si todo evoluciona favorablemente, el concierto del 18 de abril podría convertirse en un emotivo reencuentro entre Lila Downs y su público, reafirmando el vínculo que la artista ha construido con su audiencia a lo largo de los años.

Por ahora, la prioridad es su salud. Y aunque la música tendrá que esperar unos días más, la expectativa por su regreso no hace más que crecer.

AAAT*