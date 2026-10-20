¿Qué le pasó a César Bono? Del tumor en un párpado al rumor sobre la pérdida de un ojo

César Bono habría perdido un párpado, no un ojo, aclaró el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, luego de que este lunes había informado acerca del tumor que le extirparon al actor.

El nombre de César Bono se hizo tendencia el 19 de octubre debido a la información que trascendió sobre su salud, cuya primicia fue dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante.

La polémica se originó después de que el periodista informó que el actor había perdido un ojo a causa de la extirpación de un tumor, sin embargo, más tarde, su hijo Leonardo Bono, desmintió tal información y aseguró que su papá se encontraba bien de salud.

Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, enfatizó.

Gustavo Adolfo Infante aclara polémica sobre César Bono

A César Bono le fue extirpado un tumor de un párpado. Daniel Augusto / Cuartoscuro

Por la controversia generada, este martes 20 de octubre, el periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró la información en el programa Sale el Sol.

De acuerdo con el comunicador, fue el productor Enrique Gou quien le anunció que César Bono había perdido un ojo después de la extirpación de un tumor, el cual se está analizando si es maligno.

Infante enfatizó que recibió tal información y una fotografía cuando se encontraba haciendo un live en YouTube y, después de que pidió permiso para dar la primicia y le fue otorgado por Gou, en representación de Bono, decidió hacer extensible al público lo que se le había dicho.

Sin embargo, tras la noticia, Leonardo Bono le llamó enojado y “se hicieron de palabras” vía telefónica.

Tras ello, Infante contó que se comunicó con Gou, quien le confirmó que eso era lo que le había dicho el actor César Bono, que había perdido su ojo y que incluso él le había autorizado decirlo.

César Bono habría perdido un párpado, no un ojo

A César Bono le fue extirpado un tumor de un párpado. Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Luego de la aclaración de la fuente de la que recibió información sobre la salud de Bono, Gustavo Adolfo Infante aclaró que el actor no perdió un ojo y que, más bien, habría perdido un párpado.

Afortunadamente y a Dios gracias, al señor César Bono, que ayer cumplió 76 años de edad, no le quitaron el ojo, le quitaron un tumor, y le quitaron, aparentemente, ya no quiero decir más, pero nada más el tumor y creo que le quitaron el párpado”, detalló Infante.

El periodista dijo tomar la responsabilidad de lo que había hecho público, aunque fue algo que habría dicho el mismo Bono por medio de Gou y que incluso había pedido permiso para compartirlo al público.

Tomo la responsabilidad de lo que dije, ofrezco una disculpa porque fue una información errónea, pero así se dijo con imágenes, con grabaciones y con todo, y pedí el permiso para decirlo, que bueno que no perdió el ojo y Dios quiera que César Bono esté bien, ofrezco una disculpa por lo que causó lo que yo dije”, concluyó Infante.

Leonardo Bono habla del tumor extirpado a su papá

En el programa Hoy, el hijo de César Bono, Leonardo, informó que el actor fue sometido a una cirugía ambulatoria para retirarle una bolita en el párpado.

Tuvo una cirugía, o sea, le quitaron una bolita que tenía, ni siquiera en el ojo, sino en el párpado, todo bien gracias a Dios, ahora sí que ni siquiera fue, sí, o sea, fue de entrada por salida al doctor, no estuvo hospitalizado, no nada”, señaló.

El hijo de Bono aseguró que el actor ya está en casa y que las noticias a veces pueden preocupar, pero que el actor se encuentra bien.

¿Cómo está de salud César Bono?

A César Bono le fue extirpado un tumor de un párpado. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

César Bono cumplió 76 años el pasado 19 de octubre. Aunque en los últimos años ha enfrentado complicaciones médicas importantes, el actor mexicano continúa trabajando y mantiene su vínculo con el público a través del teatro y la televisión. Su estado de salud volvió a generar preocupación recientemente, pero su familia aclaró que se encuentra bien.

Uno de los episodios más delicados que ha vivido ocurrió en 2018, cuando sufrió ocho infartos cerebrales y uno al miocardio, acontecimientos que dejaron secuelas en su movilidad, particularmente en el lado izquierdo del cuerpo. El propio intérprete ha explicado en distintas entrevistas que las principales dificultades que enfrenta desde entonces están relacionadas con el movimiento, incluida una afección en la mano izquierda conocida como mano espástica. A pesar de estas limitaciones, ha procurado mantenerse activo y continuar con sus compromisos profesionales.

En marzo de 2022, Bono volvió a atravesar una emergencia médica cuando fue hospitalizado por una hemorragia digestiva derivada de una úlcera estomacal. La situación se complicó por una perforación en el duodeno, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de más de diez horas y permanecer hospitalizado durante varias semanas, incluido un periodo en terapia intensiva. El propio actor ha contado lo grave que fue aquella experiencia y lo difícil que resultó su recuperación. A estos episodios se sumaron otros problemas de salud, así como una fractura de dos costillas que sufrió tras un accidente en su casa a finales del 2025.

Pese a esos antecedentes, el actor ha demostrado que sus dificultades físicas no han significado el final de su carrera. Uno de sus proyectos más emblemáticos es Defendiendo al cavernícola, monólogo que estrenó en octubre de 2001 y con el que ha permanecido durante casi 25 años sobre los escenarios. La obra se convirtió en uno de los trabajos más representativos de su trayectoria y en una muestra de su capacidad para conectar directamente con el público. En enero de 2026, incluso ofreció funciones mientras lidiaba con las molestias de las costillas fracturadas, una decisión que reflejó su deseo de seguir trabajando.

En televisión, una de sus interpretaciones más conocidas es la de Frankie Rivers en la serie de comedia Vecinos, donde ha conquistado a nuevas generaciones de espectadores. Su carrera, sin embargo, abarca varias décadas e incluye cine, teatro, televisión y doblaje, con una versatilidad que le ha permitido pasar de la comedia popular a distintos formatos de entretenimiento.

Además de su trabajo en pantalla, Bono ha construido una relación cercana con el público gracias a su estilo desenfadado y a su sentido del humor, características que conserva incluso cuando habla de los retos que ha enfrentado.

Sobre el tumor que le fue extirpado de un párpado, hasta ahora no se ha confirmado públicamente si es benigno o maligno.