César Bono no perdió un ojo; su hijo aclara cómo se encuentra el actor

El día de hoy, el periodista Gustavo Adolfo Infante, informó que César Bono habría perdido el ojo izquierdo, tras una cirugía para retirarle un tumor. Sin embargo, horas después, el hijo del actor desmintió esta versión.

De acuerdo con el comunicador, César Bono se encontraba de buen humor e incluso hizo bromas sobre la posibilidad de presentarse en el escenario con un parche en el ojo. Según relató Infante, el actor habría comentado que se convertiría en el primer cavernícola pirata del teatro en México, en alusión a Defendiendo al cavernícola, monólogo que interpreta desde 2001.

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De acuerdo con lo que explicó Infante, César Bono estaría a la espera de los resultados de la biopsia del tumor, con los que se determinará si era canceroso. El comunicador señaló que existía la sospecha de que pudiera ser maligno y que la lesión habría afectado el ojo izquierdo del actor. Asimismo, comentó que Bono pidió a las personas que le tienen cariño que se unieran en oración por su salud.

El hijo de César Bono se pronunció y aclaró

Leonardo Patricio Bono, hijo de César Bono salió a aclarar la situación de salud del actor, luego de que circulara información sobre una supuesta cirugía en la que habría perdido el ojo izquierdo. A través de un mensaje, desmintió esta versión y aseguró que su padre se encuentra bien.

En su publicación, agradeció a las personas que se comunicaron para preguntar por el estado de salud de su papá y lamentó la preocupación que generó la noticia.

Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo.

El hijo del actor reiteró que su padre se encuentra bien y negó que haya perdido un ojo, como señalaban las versiones que circularon recientemente.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y los mensajes que recibió de quienes estuvieron pendientes de la salud de César Bono.

Foto: Instagram leonpat

¿Quién es Leonardo Bono, hijo de César Bono?

Leonardo Patricio Bono, conocido en el medio artístico como Leonardo Bono, es uno de los hijos del actor César Bono. Al igual que su padre, ha desarrollado una trayectoria en el mundo del espectáculo, donde se desempeña como actor, cantante y creador de contenido.

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Durante su carrera ha formado parte de distintas puestas en escena, entre ellas Avenida Q, Toc Toc y Hoy No Me Puedo Levantar, obras con las que ha demostrado su talento en el teatro musical.

Además de su faceta artística, Leonardo comparte momentos de su vida personal y profesional en redes sociales, donde mantiene contacto con sus seguidores y da a conocer algunos de sus proyectos.