Emma Thompson está de luto: muere su madre, la actriz Phyllida Law

Emma Thompson atraviesa un momento difícil tras la muerte de su madre, la actriz escocesa Phyllida Law, quien falleció a los 94 años acompañada de sus seres queridos.

Jacky Leggo, representante de la familia, confirmó la noticia mediante un comunicado. En el mensaje explicó que la intérprete “murió con absoluta paz en su casa, rodeada de toda su familia”.

La familia de Emma Thompson despide a Phyllida Law

Luego de que se conociera la muerte de la actriz, Gaia, hija de Emma Thompson, recordó a su abuela mediante una publicación en sus historias de Instagram.

“Descansa bien, mi reina”, escribió la joven de 26 años junto a un emoji de corazón rojo.

El vínculo entre las tres generaciones se hizo todavía más cercano durante la pandemia de covid-19, cuando Phyllida, Emma y Gaia vivieron juntas. La protagonista de Love Actually describió aquella experiencia como “el lujo milagroso de tener a tres generaciones juntas”.

¿Quién era Phyllida Law, mamá de Emma Thompson?

Originaria de Glasgow, Escocia, Phyllida Law nació en 1932 y se preparó en la Bristol Old Vic Theatre School. Aunque inicialmente quería dedicarse al diseño escenográfico, terminó construyendo una extensa trayectoria como actriz de teatro, cine y televisión.

Durante su formación conoció al actor Eric Thompson, con quien contrajo matrimonio en 1957. La pareja tuvo dos hijas, Emma y Sophie Thompson, quienes también siguieron una carrera dentro de la actuación.

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Su matrimonio se mantuvo hasta 1982, año en el que Eric murió a los 53 años debido a un ataque al corazón.

Phyllida Law trabajó junto a sus hijas

A lo largo de su carrera, Phyllida Law tuvo la oportunidad de participar en diferentes producciones junto a Emma y Sophie Thompson.

Uno de esos proyectos fue Peter’s Friends, película estrenada en 1992 y dirigida por Kenneth Branagh, quien en ese momento estaba casado con Emma. Al año siguiente apareció en Mucho ruido y pocas nueces, cinta dirigida y protagonizada por Branagh, en la que también participó su hija mayor.

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Más adelante, madre e hija interpretaron a personajes con el mismo parentesco en The Winter Guest, estrenada en 1997. La película representó el debut de Alan Rickman como director.

También tuvo una aparición sin acreditar en Junior, comedia de 1994 protagonizada por Emma Thompson y Arnold Schwarzenegger. En 2005 prestó su voz para uno de los personajes de Nanny McPhee, cinta escrita y encabezada por su hija.

Por otra parte, compartió créditos con Sophie Thompson en Emma, adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen estrenada en 1996. En esa producción, protagonizada por Gwyneth Paltrow, Phyllida interpretó a la señora Bates, mientras que Sophie dio vida a su hija.

Las películas y obras de Phyllida Law

Además de trabajar con sus hijas, la actriz desarrolló una reconocida carrera sobre los escenarios. Entre sus proyectos teatrales se encuentran A Day in the Death of Joe Egg, A Voyage Round My Father, junto a Alec Guinness, y el primer montaje londinense de la versión musical en inglés de La Cage aux Folles.

Su filmografía también incluye títulos como The Time Machine, Danny the Dog, Miss Potter, Albert Nobbs y A Little Chaos. Esta última película fue su segunda colaboración con Alan Rickman como director después de The Winter Guest.

En reconocimiento a su trayectoria y a su apoyo a diferentes causas benéficas, Phyllida Law recibió la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2014.

La última participación de la mamá de Emma Thompson en la pantalla fue en Then Came You, comedia romántica de 2020 escrita y protagonizada por Kathie Lee Gifford.