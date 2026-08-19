Galilea Montijo confiesa que sufrió depresión postparto y llegó a pensar en morir

Galilea Montijo habló sobre uno de los momentos más complicados de su vida: la depresión postparto que sufrió después del nacimiento de Mateo, su único hijo. La conductora reconoció que la maternidad la enfrentó con miedos y pensamientos que no podía controlar.

Durante una conversación en el podcast de Aislinn Derbez, la presentadora contó que se convirtió en madre a los 39 años y que la llegada de su hijo transformó por completo su rutina. Aunque esperaba vivir esta etapa con felicidad, también tuvo que enfrentar una etapa que no esperaba.

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“Yo me embaracé a los 39 años. No me embaracé chava. A los 39 años entran más miedos, más responsabilidades. Me tomó por sorpresa la depresión postparto”.

Galilea Montijo se arrepintió de minimizar la depresión postparto

Antes de vivir esta experiencia, la conductora no comprendía la gravedad de este trastorno. Incluso admitió que se burlaba cuando algunas de sus amigas le contaban que habían atravesado por una situación similar.

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“Yo me reía muchísimo de mis amigas por la depresión postparto”.

Al experimentarlo, Galilea Montijo entendió que la depresión postparto no es una emoción que pueda desaparecer con fuerza de voluntad. Por ello, lamentó no haber tomado en serio lo que vivieron otras mujeres.

“Le pedí perdón a Dios por reírme de eso, a mis amigas que me reía de ellas. Es algo que se te sale de las manos. Es algo hormonal que no lo puedes controlar”.

¿Qué síntomas tuvo Galilea Montijo por la depresión postparto?

Los primeros meses con Mateo estuvieron marcados por el cansancio y una sensación de responsabilidad. Mientras su hijo permanecía despierto, ella concentraba toda su atención en cuidarlo; cuando finalmente dormía, trataba de realizar las demás actividades que tenía pendientes.

Por las noches, la angustia aumentaba. La presión que sentía provocaban que percibiera su entorno de una manera abrumadora.

“En las noches cuando él dormía, cuando todo el mundo estaba en silencio, yo sentía incluso que esos edificios se venían encima”.

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Con el paso de los días, su estado emocional llegó a un punto alarmante. La presentadora tuvo pensamientos relacionados con la muerte, aunque aclaró que estos no se debían a una falta de amor por su bebé, sino a que se sentía rebasada por la responsabilidad.

“Le hablé a mi ginecólogo y le dije que yo lo que quiero es morirme, no que no lo quisiera, sino que sentía demasiada responsabilidad”.

Ante lo que estaba sintiendo, la conductora decidió comunicarse con su ginecólogo. Después de escucharla, el especialista reconoció que atravesaba una depresión postparto y la orientó para que pudiera recibir ayuda.

¿Quién es el hijo de Galilea Montijo?

Mateo Reina Montijo nació el 23 de marzo de 2012, durante el matrimonio de Galilea Montijo con Fernando Reina Iglesias. El adolescente es el único hijo biológico de la conductora y ha permanecido relativamente alejado de la atención pública.

Aunque procura proteger su privacidad, la presentadora publica ocasionalmente algunas fotografías de Mateo en redes sociales. Por lo general, las imágenes corresponden a viajes, festejos familiares o momentos importantes para ambos.

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A lo largo de su matrimonio, Galilea también convivió con Claudio y Alexis, hijos de una relación anterior de Fernando Reina, a quienes ha considerado integrantes importantes de su familia.