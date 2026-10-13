¿Qué le pasó a Alfonso Herrera? Actor aparece en una cama de hospital

Alfonso Herrera reapareció en redes sociales desde una cama de hospital. El exintegrante de RBD compartió una fotografía en la que se le ve sonriente, aunque no explicó qué procedimiento médico le realizaron ni dio detalles sobre su estado de salud.

Este martes 13 de octubre, el protagonista de La Caída mostró una imagen en la que aparece recostado en una cama de hospital, con equipo médico junto a una de sus piernas.

De acuerdo con información difundida por Telemundo, la fotografía corresponde a la tercera cirugía de rodilla del intérprete, quien desde hace varios años enfrenta las consecuencias de una lesión deportiva.

Alfonso Herrera compartió una imagen desde el hospital tras una cirugía de rodilla, la tercera según información de Telemundo. IG ponchohd

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía de rodilla

En la fotografía publicada en sus historias de Instagram, Alfonso Herrera aparece acostado sobre una almohada azul, cubierto con una cobija gris y vestido con una bata hospitalaria blanca con pequeños dibujos azules.

El actor mira hacia la cámara y sonríe mientras sostiene un control remoto negro. A un costado de la cama también se observan vendajes y equipo médico conectado a una de sus piernas.

La imagen no estuvo acompañada de declaraciones sobre su estado de salud. Herrera tampoco informó en qué hospital se encuentra ni precisó si la intervención ocurrió este martes o en días anteriores.

Uno de los detalles de la publicación fue la música elegida por el actor, quien agregó "That's Life", de Frank Sinatra, sin incluir algún mensaje escrito sobre la cirugía.

Hasta el momento, el exintegrante de RBD no ha comunicado que haya presentado complicaciones posteriores al procedimiento ni ha señalado que su estado de salud se encuentre comprometido.

Tampoco ha informado cuánto tiempo permanecerá bajo atención médica o si tendrá que modificar sus compromisos profesionales mientras se recupera.

Alfonso Herrera compartió esta fotografía desde el hospital tras una cirugía de rodilla, la tercera según reportó Telemundo. IG ponchohd

¿Qué lesión de rodilla sufrió Alfonso Herrera?

Los problemas de Alfonso Herrera en la rodilla tienen su origen en una lesión deportiva que sufrió hace más de una década y que ha requerido atención médica a lo largo de los años.

En septiembre de 2025, el actor habló sobre una intervención relacionada con una antigua lesión del ligamento cruzado anterior, en la que también fue necesario trabajar sobre los meniscos.

“Es un proceso largo”, comentó entonces al referirse a la rehabilitación que debía seguir para recuperar la movilidad de la articulación.

El ligamento cruzado anterior, conocido como LCA, es una de las estructuras que ayudan a mantener estable la rodilla, especialmente durante movimientos que implican giros o cambios de dirección.

Cuando este ligamento presenta una ruptura importante, algunos pacientes necesitan una reconstrucción quirúrgica para recuperar la estabilidad, dependiendo de su actividad física y de las características de la lesión.

Los meniscos, por su parte, son estructuras de cartílago que ayudan a distribuir el peso y amortiguar el contacto entre los huesos de la rodilla.

Una lesión en estas zonas puede provocar dolor, inflamación, dificultades para mover la articulación o sensación de inestabilidad. El tratamiento depende del daño y de las necesidades de cada paciente.

Entre los procedimientos que se utilizan para atender estas lesiones se encuentran los siguientes.

Reconstrucción del ligamento cruzado anterior , mediante un injerto que sustituye el ligamento lesionado.

Reparación de meniscos , que permite conservar el tejido mediante suturas cuando la lesión lo permite.

Meniscectomía parcial , procedimiento en el que se retira la parte dañada del menisco.

Aunque Herrera ha hablado anteriormente sobre intervenciones relacionadas con estas estructuras, no ha precisado si su cirugía más reciente estuvo dirigida a tratar alguna de ellas.

Por ello, tampoco se conoce si la operación responde a las secuelas de su antigua lesión o a un problema diferente que haya surgido posteriormente.

Alfonso Herrera fue sometido a una tercera cirugía de rodilla, según Telemundo, tras años de problemas por una lesión deportiva. IG ponchohd

¿Cuánto tarda la recuperación de una cirugía de rodilla como la de Alfonso Herrera?

El tiempo que una persona necesita para recuperarse de una cirugía de rodilla depende del tipo de intervención, de la gravedad de la lesión y de la evolución que presente durante la rehabilitación.

De acuerdo con la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior es necesario seguir un programa de fisioterapia para recuperar la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar la estabilidad.

El regreso a actividades deportivas de alta exigencia puede tomar entre 6 y 12 meses, siempre que el paciente haya recuperado la fuerza, el movimiento y no presente dolor o inflamación.

En el caso de las intervenciones de menisco, los periodos pueden variar dependiendo de si el tejido fue reparado mediante suturas o si se retiró una parte dañada.

La AAOS señala que una reparación meniscal puede requerir entre 3 y 6 meses de rehabilitación, mientras que después de una meniscectomía parcial la recuperación puede ser de aproximadamente tres a seis semanas.