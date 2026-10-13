Edén Muñoz en Plaza de Toros México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
Edén Muñoz se presentará en la Monumental Plaza de Toros y si asistirás, te contamos los detalles de los shows.
Edén Muñoz es uno de los cantantes que ha puesto en alto el regional mexicano. Aunque saltó a la fama por ser parte del grupo Calibre 50, desde hace varios años inició una carrera de solista que lo ha llevado a cosechar aún más éxito.
Si eres fan de Edén Muñoz e irás a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México dentro de poco y los cuales se realizarán en uno de los recintos más importantes de CDMX, aquí te contamos los detalles.
¿Cuándo se presentará Edén Muñoz en Plaza de Toros la México?
Edén Muñoz estará en la Ciudad de México para dar un concierto de su gira “Como en los viejos tiempos” ante miles de fans que esperan cantar a todo pulmón todos sus éxitos.
El show que dará Edén Muñoz será en la Monumental Plaza de Toros México este 16 y 17 de octubre. Se espera que su concierto de inicio a las 9:00 PM.
¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?
La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.
Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.
Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.
Probable setlist de Edén Muñoz en la Plaza de Toros la México
Como quieras quiero
Esta vida (Qué bonita es esta vida)
Gente batallosa
El amor no fue pa' mí
Te juro que te amo
Mañana voy a verte
Ni que estuvieras tan buena
Tus latidos
Sueño güajiro
Eva María
Tu cariñito
Siempre te voy a querer
Mi Lugar Favorito
El tierno se fue
Pudiste pero no quisiste
Como la flor / Amor prohibido
Contigo
Simplemente gracias
Aunque ahora estés con él
Bailando bien
Mambo Lupita
Ramito de violetas
¿CÓMO TE FUE SIN MÍ?
NTP
Mi eterno amor secreto / Si te pudiera mentir
Todavía
A la antigüita
Peca de bonita
Otra vez
Bájale
Consejos gratis
Viejo
CCC
La nena
Provócame
Mayonesa
Chale
Inolvidable
Mi primer día sin ti
Mi yo de antes
Un montón de estrellas
Chimba
Caraluna
Ni Te Conozco, Ni Me Saludes
Lejos estamos mejor
La playa / Cómo me duele
Abcdario
La mesa del rincón
Raite pa´con Diosito
Sangoloteadito / El viejo joven / Secreto de amor
Como en los viejos tiempos
El telegrama / Cosas del amor / Pase y pase
Que la dejen ir al baile sola / Eslabón por eslabón
Ya te perdí la fe
Amor del bueno
Me gustas mucho
El Sinaloense
El corrido de Mazatlán
Acá entre nos
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