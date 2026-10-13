Edén Muñoz en Plaza de Toros México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Edén Muñoz es uno de los cantantes que ha puesto en alto el regional mexicano. Aunque saltó a la fama por ser parte del grupo Calibre 50, desde hace varios años inició una carrera de solista que lo ha llevado a cosechar aún más éxito.

Si eres fan de Edén Muñoz e irás a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México dentro de poco y los cuales se realizarán en uno de los recintos más importantes de CDMX, aquí te contamos los detalles.

IG Edén Muñoz

¿Cuándo se presentará Edén Muñoz en Plaza de Toros la México?

Edén Muñoz estará en la Ciudad de México para dar un concierto de su gira “Como en los viejos tiempos” ante miles de fans que esperan cantar a todo pulmón todos sus éxitos.

El show que dará Edén Muñoz será en la Monumental Plaza de Toros México este 16 y 17 de octubre. Se espera que su concierto de inicio a las 9:00 PM.

IG: Edén Muñoz

¿Cómo llegar a la Monumental Plaza de Toros México?

La Monumental Plaza de Toros México se encuentra en Cda Augusto Rodin#130, muy cerca de la Avenida Insurgentes.

Para llegar la mejor opción es en transporte público como el metrobús. La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 te dejará a pocos metros, solo deberás caminar alrededor de cinco minutos.

Si prefieres llegar en metro, deberás bajarte en la estación San Antonio de la línea 7. Después caminarás alrededor de 10 minutos para llegar a la Monumental Plaza de Toros México.

Probable setlist de Edén Muñoz en la Plaza de Toros la México

Como quieras quiero

Esta vida (Qué bonita es esta vida)

Gente batallosa

El amor no fue pa' mí

Te juro que te amo

Mañana voy a verte

Ni que estuvieras tan buena

Tus latidos

Sueño güajiro

Eva María

Tu cariñito

Siempre te voy a querer

Mi Lugar Favorito

El tierno se fue

Pudiste pero no quisiste

Como la flor / Amor prohibido

Contigo

Simplemente gracias

Aunque ahora estés con él

Bailando bien

Mambo Lupita

Ramito de violetas

¿CÓMO TE FUE SIN MÍ?

NTP

Mi eterno amor secreto / Si te pudiera mentir

Todavía

A la antigüita

Peca de bonita

Otra vez

Bájale

Consejos gratis

Viejo

CCC

La nena

Provócame

Mayonesa

Chale

Inolvidable

Mi primer día sin ti

Mi yo de antes

Un montón de estrellas

Chimba

Caraluna

Ni Te Conozco, Ni Me Saludes

Lejos estamos mejor

La playa / Cómo me duele

Abcdario

La mesa del rincón

Raite pa´con Diosito

Sangoloteadito / El viejo joven / Secreto de amor

Como en los viejos tiempos

El telegrama / Cosas del amor / Pase y pase

Que la dejen ir al baile sola / Eslabón por eslabón

Ya te perdí la fe

Amor del bueno

Me gustas mucho

El Sinaloense

El corrido de Mazatlán

Acá entre nos

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