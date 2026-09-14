¿Alfonso Herrera tiene nueva novia? Anahí comparte fotos y desata dudas

Las especulaciones sobre una posible nueva novia de Alfonso Herrera crecieron luego de una publicación de Anahí, en donde dejó ver algunas fotos que hicieron incrementar las dudas al respecto.

Aunque la vida sentimental de Poncho Herrera ha sido bastante discreta, sus relaciones suelen llamar la atención, principalmente, de sus fans.

Actualmente el actor se puso en el centro de atención por su participación en la película La Captura; el personaje que interpreta representa uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

El éxito de Poncho Herrera en esa cinta, que se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos de Netflix en 2026, parece traspasar fronteras y ha tocado base ahora con intereses en su vida privada.

¿Alfonso Herrera tiene nueva novia? Anahí comparte fotos

Historias de Anahí. @anahi

Las historias de Anahí, actriz con quien compartió escenas en Rebelde, desataron especulaciones sobre la actual vida sentimental del actor Poncho Herrera.

La actriz compartió en Instagram imágenes de una cena en la que aparece junto a Alfonso Herrera y la periodista Carolina Padrón, conductora de ESPN.

Las fotografías alimentaron las versiones sobre una relación entre Herrera y Padrón, aunque eso ha sido confirmado por ninguno de los dos.

En las fotos, aparece Anahí en un encuentro relajado entre antiguos compañeros de RBD y la conductora deportiva. En una de las historias se observa a la cantante junto a Poncho Herrera y en otra se ve a ella misma junto a la periodista.

Aunque ciertamente aparece Herrera y Padrón en historias diferentes, el encuentro en el que estuvieron junto llamó la atención de los seguidores de ambos.

Esas imágenes se dan cerca de la celebración por los 43 años de Herrera, quien ha desarrollado su carrera entre cine, televisión, teatro y producciones internacionales.

¿Poncho Herrera y Carolina Padrón son novios?

Antes de que surgieran los rumores de romance, Alfonso “Poncho” Herrera y Carolina Padrón ya habían mostrado cierta cercanía.

Las versiones sobre un posible noviazgo comenzaron a tomar fuerza después de que aparecieran fotografías y publicaciones en redes sociales en las que ambos fueron relacionados.

Algunas publicaciones incluso aseguran que habrían sido vistos juntos desde 2025.

En marzo de 2026, la periodista deportiva apareció junto a la cantante en una fotografía que Anahí compartió en redes sociales con motivo del cumpleaños de Padrón. Para entonces ya circulaban algunos comentarios que la relacionaban con Herrera, aunque ninguno de los dos confirmara públicamente un romance.

Actualmente, el rumor vuelve a cobrar fuerza, pero sin confirmación de alguno de los dos involucrados.

¿Quién es Carolina Padrón?

La periodista y conductora deportiva venezolana ha desarrollado gran parte de su carrera en México, donde se convirtió en uno de los rostros más conocidos de ESPN. Nació en Maracaibo, Venezuela, y estudió Comunicación Social antes de continuar su preparación profesional en España.

Su carrera comenzó en el periodismo deportivo de Venezuela y posteriormente tuvo una etapa profesional en España, donde trabajó en Radio Marca. En 2010 se incorporó a ESPN y desde entonces ha participado en distintos programas, especialmente SportsCenter, además de cubrir importantes eventos deportivos como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, el Clásico Mundial de Béisbol y el Abierto Mexicano de Tenis.

Con los años, Padrón se ha consolidado como una de las periodistas deportivas más reconocidas de la televisión en México. También ha incursionado en otros proyectos relacionados con el periodismo y la comunicación, mientras que en su vida personal suele mantener un perfil reservado.

¿Cuál fue su última relación de Alfonso Herrera?

Alfonso Herrera, actor. @ponchohd

La última relación sentimental de Alfonso “Poncho” Herrera que fue confirmada públicamente fue con la actriz Ana de la Reguera. Ambos mantuvieron su romance con bastante discreción, aunque en 2023 hicieron pública su relación al aparecer juntos en los Premios Platino, celebrados en Madrid.

La relación terminó ese mismo año y ninguno de los dos dio mayores detalles sobre los motivos de la ruptura. Desde entonces, Poncho Herrera no ha hecho pública otra relación sentimental de manera formal.

Cabe destacar que la vida sentimental de Alfonso “Poncho” Herrera ha tenido varias etapas, aunque el actor suele mantener sus relaciones alejadas de los reflectores. Uno de sus romances más conocidos fue con Dulce María, con quien coincidió en Clase 406 y posteriormente en Rebelde y RBD. Fue una relación de juventud que terminó con el tiempo, pero ambos han mantenido una relación cordial.

Más adelante, Poncho encontró estabilidad junto a Diana Vázquez, con quien se casó en 2016. La pareja tuvo dos hijos, Daniel y Nicolás, y durante su matrimonio procuraron mantener su vida familiar en privado. En diciembre de 2021 anunciaron su separación de común acuerdo y, después de terminar su relación, continuaron compartiendo responsabilidades como padres.

En cuanto a su faceta como padre, Poncho Herrera ha procurado mantenerlos alejados de la exposición mediática. Después de su separación, también ha hablado de la importancia de mantener una buena relación con Diana Vázquez para acompañar juntos la crianza de sus hijos.