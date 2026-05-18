Caifanes arremete contra Ayuso por declaraciones sobre la Conquista y Hernán Cortés

Durante su concierto en el Palacio de los Deportes el pasado fin de semana, Caifanes tomó protagonismo no solo por la música que siempre emociona a sus seguidores, sino por el tiempo que tomó Saúl Hernández para responder a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid (España), a sus declaraciones sobre la Conquista y Hernán Cortés.

El grupo de rock mexicano se presentó la noche del sábado ante 23 mil personas y lo hizo de forma memorable, no dejando pasar su postura de rechazo a las expresiones de Ayuso en torno a una supuesta deuda histórica del pueblo mexicano hacia la figura de Hernán Cortés.

¿Qué dijo Saúl Hernández de Caifanes a Isabel Díaz Ayuso?

Caifanes responde a Ayuso. Especial

El líder de Caifanes habló fuerte y claro para defender al pueblo mexicano y, ante su público que le aplaudió por el mensaje, Saúl Hernández dijo:

Hizo unas declaraciones extrañas, pen..., pero sobre todo muy ignorantes”.

Con ello y ante las rechiflas de su público hacia Ayuso, Hernández prosiguió:

Tan ignorantes que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido”.

El vocalista de Caifanes continuó con su mensaje en donde dejó claro lo que en México se está trabajando:

Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos; señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia”.

Tras estas palabras, refrendadas por los aplausos de miles de asistentes, un mapa de México apareció en las pantallas.

Además del ‘dardo lanzado’ hacia Ayuso, algo que levantó el ánimo de los asistentes fue cuando el grupo de rock mexicano interpretó el tema ‘Antes de que nos olviden’, durante la cual pidió “no más mujeres asesinadas” y expresó solidaridad con las madres buscadoras.

¿Qué dijo Ayuso sobre la Conquista y Hernán Cortés?

Caifanes responde a Ayuso. Especial

Luego de una visita institucional a México, en la Asamblea de Madrid Ayuso afirmó que México no existió hasta que llegaron los españoles” y acusó a sectores de izquierda en España y México de “retorcer la Historia de España en México”.

Asimismo, la dirigente madrileña reivindicó la figura de Hernán Cortés y puso en valor el "mestizaje" como "mensaje de esperanza y alegría" y motivo de unión entre los pueblos español y mexicano.

Ante ello, se desataron las críticas de varios colectivos indígenas, que se manifestaron en el centro de la capital contra el "genocidio español" en su país al tiempo que reclamaron que Ayuso no ensalzara la figura de Hernán Cortés, conquistador español que acabó con el Imperio Azteca.

Ayuso insistió en que no se puede analizar la historia desde una visión “simplista” y afirmó que España y México comparten un legado cultural profundo. En esta línea, sostuvo que España llevó lengua, instituciones y cultura a América, un discurso que históricamente ha provocado divisiones entre quienes defienden el legado hispano y quienes exigen una revisión crítica del colonialismo.

Cabe destacar que tras las declaraciones de Ayuso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con ironía y diplomacia al conflicto.

La mandataria mexicana invitó públicamente a Isabel Díaz Ayuso a regresar a México y pasar más tiempo en el país “para conocer la grandeza de la cultura mexicana”.

Sheinbaum evitó entrar en confrontaciones directas, pero dejó claro que México defiende su identidad cultural y su visión histórica.

¿Por qué el debate?

La conquista de México sigue generando debate porque representa uno de los momentos más importantes y dolorosos de la historia del país. La llegada de Hernán Cortés y los españoles en 1519 provocó la caída del Imperio mexica encabezado por Moctezuma II, además de cambios profundos en la cultura, la religión, el idioma y la organización social.

Para algunas personas, dicho proceso marcó el inicio del mestizaje y la formación de la identidad mexicana; para otras, fue una invasión violenta que destruyó pueblos originarios y causó explotación, enfermedades y pérdida de tradiciones.

El debate existe porque durante muchos años la Conquista fue enseñada desde una visión principalmente española, presentando a Cortés como un héroe o estratega militar. Sin embargo, en décadas recientes se ha dado más importancia a la perspectiva indígena, destacando las alianzas entre españoles y pueblos enemigos de los mexicas, así como el sufrimiento de las comunidades originarias.

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