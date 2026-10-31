El Komander cancela concierto en Nuevo León tras la muerte de su bebé, José Eliseo

Alfredo Ríos, conocido en la industria musical como El Komander, canceló su presentación en Hidalgo, Nuevo León, tras confirmar la muerte de su bebé. El exponente de música regional mexicana anunció el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila a través de sus plataformas digitales el 30 de octubre de 2026.

El equipo de representación del cantante publicó un comunicado oficial en las historias de Instagram para informar sobre la tragedia familiar. El texto notificó la suspensión inmediata del concierto programado para el 31 de octubre, derivado del duelo que enfrenta el artista originario de Culiacán, Sinaloa.

El Komander publicó un comunicado en sus redes sociales. Foto de IG: El Komander

La administración del intérprete de corridos alterados ofreció disculpas al público, a los organizadores y a los asistentes del evento. El boletín detalló que el cantante y sus parientes atraviesan momentos sumamente difíciles, situación que les impidió cumplir con sus compromisos laborales.

Cancelación del evento en Hidalgo, Nuevo León

El mensaje difundido por su equipo de trabajo omitió detalles sobre una posible reprogramación del espectáculo en territorio neoleonés. La publicación tampoco precisó el mecanismo para atender a los fanáticos que ya contaban con boletos, priorizando la solicitud de comprensión ante la emergencia personal.

"Hoy, más que nunca, lo más importante es brindar a la familia el espacio y la tranquilidad necesarios para afrontar este difícil momento", indicó el texto corporativo. La gerencia de El Komander frenó la agenda de trabajo del cantautor sin especificar las fechas de sus próximos eventos.

Alfredo Ríos "El Komander" sufrió la pérdida de su bebé. Foto de FB: Mine "La China"

La noticia generó una ola inmediata de mensajes de solidaridad entre los seguidores y figuras vinculadas a la música regional mexicana. La periodista especializada en espectáculos Mine, mejor conocida como La China, envió sus condolencias públicas a la familia del intérprete tras conocer la noticia.

Silencio sobre las causas y duelo familiar

La familia Ríos Ávila mantuvo bajo estricta reserva la información médica y las causas del deceso del menor. José Eliseo nació meses atrás y se convirtió en el octavo hijo del artista, quien procuró mantener la vida de su bebé fuera de la exposición pública.

Antes del nacimiento de este último hijo, Alfredo Ríos presentó públicamente a tres mujeres y cuatro hombres. El intérprete compartió en escasas ocasiones imágenes del recién nacido en sus redes sociales, protegiendo constantemente la intimidad de su círculo más cercano.

El Komander hizo la canción "Descansa mi amor" para los angelitos. Foto de FB: El Komander

El cantante colocó la fotografía de José Eliseo junto a un moño blanco como símbolo de luto en su perfil oficial. El artista musicalizó la publicación de despedida con el tema "Descansa mi amor", una de las canciones que conforman su propio repertorio.

El equipo de trabajo reiteró la petición de respeto absoluto hacia la privacidad de la familia durante esta etapa de luto. Los allegados al intérprete sinaloense cerraron filas para acompañarlo en su dolor, alejando los reflectores mediáticos de su entorno privado.