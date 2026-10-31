"Le dieron 10% de posibilidades de vivir": hija de Laura Bozzo cuenta lo que pasó en el hospital

La salud de Laura Bozzo estuvo mucho más comprometida de lo que se sabía. Su hija, Victoria de la Fuente, contó que los médicos que atendieron a la conductora en Acapulco les dieron un pronóstico muy poco alentador, pues al momento de intervenirla, apenas tenía 10% de posibilidades de sobrevivir.

En una entrevista para el programa peruano ¡Amor y Fuego!, Victoria explicó que su mamá llegó al hospital con una emergencia que puso en riesgo su vida. Todo comenzó con una úlcera que terminó por perforarse y desencadenó una infección grave.

La llevan a un hospital que literalmente le salvó la vida. Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper, súper grave, relató.

Sus palabras permiten dimensionar la situación que enfrentó la presentadora de televisión, quien tuvo que ser operada de urgencia y permanecer bajo vigilancia médica durante varios días.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué estuvo en terapia intensiva?

La emergencia médica de Laura Bozzo ocurrió a mediados de octubre de 2026. El 13 de ese mes fue ingresada a un hospital después de sufrir una perforación de úlcera duodenal, una complicación que requirió atención inmediata.

El problema no terminó con la cirugía. De acuerdo con la información sobre su estado de salud, la conductora presentó peritonitis, choque séptico y neumonía, complicaciones que hicieron todavía más delicada su situación.

La peritonitis es una inflamación del tejido que recubre el interior del abdomen y puede aparecer cuando existe una perforación en algún órgano. En el caso de Laura, esta complicación obligó a los médicos a mantenerla bajo cuidados especializados.

La emergencia médica de Laura Bozzo ocurrió a mediados de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

Después de recibir atención inicial en Acapulco, fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México para continuar su tratamiento en terapia intensiva.

Durante esos días también circularon rumores sobre su supuesta muerte en redes sociales. Sin embargo, su familia y equipo de trabajo desmintieron esas versiones y pidieron respeto mientras la conductora recibía atención médica.

La hija de Laura Bozzo habla de su recuperación

Después del susto, Victoria de la Fuente compartió noticias más alentadoras sobre la evolución de su mamá. Según explicó, Laura pasó alrededor de dos semanas en cuidados intensivos y poco a poco ha mostrado señales de recuperación.

La hija de la conductora aseguró que el hospital y el equipo médico que la atendieron fueron fundamentales para que pudiera salir adelante. Aunque el pronóstico inicial era muy complicado, su evolución ha permitido hablar de una mejoría.

Después del susto, Victoria de la Fuente compartió noticias más alentadoras sobre la evolución de su mamá. @laurabozzo_of

Por ahora, la recuperación de Laura Bozzo sigue siendo el tema principal para su familia, que ha estado pendiente de su estado de salud desde que fue hospitalizada.

La noticia también ha generado preocupación entre sus seguidores, acostumbrados a verla frente a las cámaras y participar en distintos proyectos de televisión. La conductora, conocida por su estilo directo y sus polémicas intervenciones, enfrentó una de las emergencias médicas más graves de los últimos años.

Aunque todavía debe seguir las indicaciones de sus médicos y completar su recuperación, las declaraciones de Victoria ofrecen un panorama más claro de lo que ocurrió, pues Laura llegó al hospital en condiciones críticas y, según su hija, logró superar un momento en el que las posibilidades de salir adelante eran muy bajas.