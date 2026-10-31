Paapa Essiedu responde a críticas por su papel de Snape en la serie de Harry Potter

Paapa Essiedu rompió el silencio frente a la oleada de racismo y ataques que recibió tras su selección como el nuevo Severus Snape. El actor británico asume el rol del icónico profesor de Hogwarts en la próxima adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal, producida para la plataforma HBO Max. La serie llega a las pantallas el próximo 25 de diciembre.

El histrión enfrenta una intensa campaña de odio en redes sociales desde el anuncio oficial del elenco. Grupos de fanáticos radicales lanzaron ataques discriminatorios y amenazas de muerte por la decisión de elegir a un actor afrodescendiente para sustituir al fallecido Alan Rickman.

Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape. Foto: HBO Max

Frente a esta hostilidad, el intérprete dejó clara su postura durante una entrevista exclusiva con la revista Variety. El artista reconoció la presión mediática y aseguró que el respaldo del equipo de producción lo motiva para continuar con las grabaciones sin ninguna distracción.

"Obviamente, mi prioridad es el trabajo. De lo contrario, no aceptaba este puesto, pero lo afronto con los ojos bien abiertos", declaró el actor sobre su participación en el proyecto. Essiedu subrayó su compromiso profesional por encima de los comentarios negativos que circulan por internet.

El peso del legado y la respuesta de los fans

El reto de interpretar a uno de los personajes más complejos del universo de Harry Potter exige entereza mental y preparación actoral. El actor reconoce la responsabilidad monumental que implica dar vida al eterno enamorado de Lily Potter, una figura central en la mitología mágica.

"Entiendo el amplio espectro de lo que supone la reacción ante lo que hacemos", mencionó durante la charla con el medio estadounidense. El artista recibe este desafío con entusiasmo y apertura emocional, enfocando toda su energía en la calidad de su desempeño escénico.

Paapa Essiedu se enfoca en su trabajo sin fijarse en el aspecto. Foto: HBO Max

A la par de las agresiones, miles de seguidores enviaron mensajes positivos para respaldar su integración al elenco. El nuevo profesor de Pociones agradeció las muestras de afecto y confirmó que la comunidad de fans también aporta vibras constructivas a la producción.

"Me impresionó mucho todo el apoyo, los buenos deseos y el entusiasmo que recibí", añadió el británico. La producción mantiene un fuerte dispositivo de seguridad para proteger a su talento frente a cualquier eventualidad externa durante el rodaje.

Una nueva estética para el profesor de Pociones

La reinvención visual del personaje marca una ruptura definitiva con las películas anteriores. La nueva versión de Severus Snape descarta la tradicional túnica negra abotonada y el característico cabello lacio que inmortalizó a su predecesor en la pantalla grande.

El equipo de vestuario diseñó una imagen moderna y audaz para el mago. El actor vestirá un traje de cuero con cremallera y lucirá rastas hasta los hombros, una decisión creativa que busca darle una identidad propia a esta adaptación televisiva.

Paapa Essiedu le dio un giro al personaje de Severus Snape. Foto: HBO Max

"Creo que la estética importa", reflexionó el protagonista sobre los cambios visuales. Aunque el estilo no dictó su preparación actoral, el intérprete considera que la apariencia del mago comunica mensajes ocultos sobre su verdadera personalidad.

Cada detalle del nuevo vestuario pasó por un meticuloso proceso de aprobación dentro del departamento de arte. La audiencia global descubrirá finalmente el resultado de esta transformación en la esperada noche de Navidad, fecha elegida para el debut de la serie.