American Horror Story 13: Cierra su temporada con el peor final de la serie

American Horror Story cerró su temporada 13 con el episodio peor calificado de toda su trayectoria. La plataforma Disney Plus estrenó el capítulo final ayer 30 de octubre, justo a tiempo para Halloween, y desató una avalancha de críticas negativas por parte de la audiencia global.

La producción creada por Ryan Murphy consolidó su fracaso absoluto tras semanas de declive constante. El proyecto llegó al catálogo del servicio de streaming el pasado 25 de septiembre con una recepción fría y cerró su ciclo hundido en los peores números de la franquicia.

American Horror Story estrenará su Temporada 13 esta semana. Foto: FX / Disney+

El portal especializado Rotten Tomatoes documentó la caída en picada de esta entrega televisiva. La temporada debutó con una desastrosa aprobación del 40 por ciento por parte del público y descendió rápidamente hasta estancarse en un alarmante 31 por ciento durante su recta final.

La serie antológica de terror sumó 145 episodios totales con esta emisión. La crítica especializada y los fanáticos coincidieron en señalar múltiples carencias narrativas que terminaron por sepultar las altas expectativas generadas alrededor de esta costosa producción de trece capítulos.

El peor episodio en la historia del show

El capítulo definitivo, titulado Endiablados buenos tiempos, obtuvo la calificación más baja de todo el programa en la plataforma IMDb. Los usuarios del sitio le otorgaron un fatídico 2,5 sobre 10, cifra que batió los registros negativos de cualquier otra emisión de la saga.

La propuesta original de esta temporada apuntaba a un monumental y ambicioso cruce de historias. Los creadores combinaron elementos, personajes y referencias de todas las entregas previas, pero la ejecución del concepto falló estrepitosamente al momento de trasladarlo a la pantalla.

Jessica Lange mencionó su mala experiencia en American Horror Story. Foto: FX / Disney+

Los espectadores señalaron el desastre de guion como el principal responsable de esta caída televisiva. Los foros de discusión y las redes sociales se llenaron de quejas sobre la falta de coherencia, los huecos argumentales y la resolución apresurada de los conflictos.

El público calificó el desarrollo de la trama como un absoluto despropósito. La audiencia castigó severamente las decisiones creativas del equipo de escritores, quienes desperdiciaron el enorme potencial que representaba juntar las mitologías del universo terrorífico.

Una racha negativa de desenlaces

El showrunner Ryan Murphy arrastra un historial de cierres deficientes en sus últimas producciones de la marca. Los fanáticos identifican un claro patrón de decadencia en la estructura de los actos finales, problema que se agudizó significativamente durante los años recientes.

Las métricas de los sitios de reseñas ratifican el descontento sostenido de la audiencia. El desenlace de la temporada 13 superó los malos números que ya ostentaban los criticados capítulos finales de las entregas doce, once y diez, consideradas hasta hoy las más débiles.

Los personajes del Freak Show tendrán un papel relevante. Foto: FX / Disney+

La franquicia de Disney Plus enfrenta su mayor crisis de credibilidad desde su creación. El desgaste de la fórmula antológica queda expuesto frente a una audiencia que exige narrativas sólidas y rechaza los finales deficientes que caracterizaron esta última etapa del proyecto.

El futuro del programa levanta dudas tras este tropiezo en los índices de aceptación. Los productores enfrentan la necesidad de reestructurar el trabajo de los guionistas si desean recuperar el nivel narrativo que alguna vez colocó a la serie como referente del género.