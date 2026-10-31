Neymar se suma al ARMY: lleva a sus hijas al concierto de BTS en Brasil

Neymar cambió por unas horas las canchas de futbol por el universo del K-pop. El delantero brasileño sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos de su visita al concierto de BTS en São Paulo, Brasil, al que acudió acompañado de su pareja, Bruna Biancardi, y sus dos hijas en común.

A través de Instagram, el futbolista mostró algunos momentos de la noche familiar. En uno de los videos aparece disfrutando de "2.0", una de las canciones del grupo surcoreano, mientras que en otras imágenes se pueden ver las selfies de sus pequeñas junto a él y Bruna.

La publicación no tardó en llamar la atención, pues no todos los días se ve a una de las figuras más conocidas del futbol mundial disfrutando de un espectáculo de K-pop. Además, para los seguidores de BTS, la presencia de Neymar fue una sorpresa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

A través de Instagram, el futbolista mostró algunos momentos de la noche familiar. Mexsport

El jugador compartió así un momento distinto de su vida fuera de las canchas, esta vez acompañado de su familia y en medio de uno de los regresos musicales más esperados por el ARMY.

Neymar disfruta de BTS junto a Bruna Biancardi y sus hijas

Las imágenes muestran al futbolista en compañía de Bruna Biancardi y de sus hijas Mavie y Mel. La pareja ha compartido en distintas ocasiones algunos momentos de su vida familiar, pero esta vez el plan fue asistir a uno de los conciertos que BTS ofreció en Brasil como parte de su gira mundial.

Mavie nació en octubre de 2023, mientras que Mel llegó en julio de 2025. Ambas son hijas de Neymar y Bruna, quienes comenzaron su relación en 2021 y han atravesado distintas etapas como pareja. Aunque tuvieron algunas separaciones, retomaron su relación y actualmente comparten la crianza de las pequeñas.

Neymar también es padre de Davi Lucca, nacido en 2011, fruto de su relación con Carol Dantas, y de Helena, hija que tuvo con Amanda Kimberlly en 2024.

En esta ocasión, el futbolista disfrutó del espectáculo con las dos niñas que comparte con Bruna. La publicación permitió ver una faceta más familiar del brasileño, quien suele llamar la atención tanto por su carrera deportiva como por su vida personal.

BTS regresa a Brasil con su gira mundial ARIRANG

La visita de Neymar ocurrió durante las presentaciones de BTS en el Estádio MorumBIS de São Paulo, como parte de su gira mundial ARIRANG World Tour. El grupo programó tres conciertos en la ciudad: el 28, 30 y 31 de octubre de 2026.

Las fechas generaron una enorme expectativa entre sus seguidores brasileños y las entradas tuvieron una alta demanda. Además, el espectáculo del 30 de octubre contó con una transmisión especial en cines de distintos países, lo que permitió que fans de otras partes del mundo también siguieran el regreso del grupo a los escenarios.

La visita de Neymar ocurrió durante las presentaciones de BTS en el Estádio MorumBIS de São Paulo, como parte de su gira mundial ARIRANG World Tour. X @bts_bighit

La relación de BTS con Brasil no es nueva. En mayo de 2019, los integrantes se presentaron en São Paulo como parte de la gira Love Yourself: Speak Yourself, con conciertos en el Allianz Parque.

Ahora, con su regreso al país, el grupo volvió a reunir a miles de seguidores. Y entre quienes se sumaron a la emoción estuvo Neymar, quien aprovechó la ocasión para compartir una noche de música con sus hijas y Bruna Biancardi. Su publicación también dejó claro que el fenómeno de BTS llega mucho más allá de los escenarios y que el ARMY tiene seguidores en todos lados, incluso entre las estrellas del futbol.