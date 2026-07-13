Final Miss Universe México 2026: este día se conocerá a la reina que representará al país

Miss Universe México 2026 ya dio a conocer algunos de los detalles de la final en la que por fin se coronará a una nueva reina que representará al país en el certamen de belleza y buscará repetir la hazaña de Fátima Bosch, quien resultó la ganadora el año pasado.

Hace apenas unas semanas, se hizo en la Ciudad de México un evento en el que se presentaron oficialmente a todas las concursantes, pero será dentro de poco cuando se elija a la joven que representará a México en Miss Universe 2026.

Especial

¿Cuándo y dónde será la final de Miss Universe México 2026?

Esta mañana Fátima Bosch compartió en exclusiva a Sale el Sol que la final de Miss Universe México 2026 se realizará en Los Cabos, Baja California, lugar en el que se encuentra la reina de belleza.

La modelo también dejó ver un video que grabó en Los Cabos para mostrar el impresionante lugar que es, el cual está rodeado de mucha naturaleza.

El escenario de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

“Un destino extraordinario para despedir a dos reinas que han dejado huella… y el lugar perfecto para escribir el inicio de una nueva leyenda. Bienvenidos a la nueva sede de Miss Universe México”, se lee en la descripción del video que poco después fue compartido en las redes sociales de Miss Universe México.

Y si te estás preguntando la fecha de la final de Miss Universe México 2026, anota la fecha porque la cita es el próximo sábado 29 de agosto.

Hasta el momento se desconoce la hora en la que se realizará la final de Miss Universe México 2026, pero se espera que dentro de unos días se den más detalles.

Cabe mencionar que Fátima Bosch adelantó que podría estar presente en la final de Miss Universe México 2026 y será en agosto cuando conozca a las participantes.

Las 32 participantes de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Por si fuera poco, también se espera que la transmisión de la final de Miss Universe México 2026 sea a través de Imagen Televisión.

Por ahora habrá que esperar a que se den más detalles de cuándo podremos presenciar la final y así conocer a la próxima representante de México en Miss Universe 2026.