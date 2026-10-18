¿A qué hora es el victoria secret fashion show 2026? Te decimos dónde verlo EN VIVO

Los amantes de la moda y el entretenimiento tienen una cita especial este domingo con el Victoria's Secret Fashion Show 2026, un espectáculo que reunirá a modelos de talla internacional, artistas musicales y algunas de las propuestas más esperadas de la firma de lencería.

Este año, el evento llegará desde Los Ángeles, California, con el regreso de figuras emblemáticas de la marca y la participación de nuevas generaciones de modelos. El desfile podrá seguirse a través de una transmisión gratuita por internet.

Si quieres conocer todos los detalles desde México, descubre a qué hora comienza el espectáculo, dónde verlo en vivo y cuáles son las novedades que prepara Victoria's Secret.

¿A qué hora es el victoria secret fashion show 2026? @victoriassecret

¿A qué hora empieza el Victoria's Secret Fashion Show 2026 en México?

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 tendrá lugar este domingo 18 de octubre en Sony Pictures Studios, en Culver City, California. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Victoria's Secret, el espectáculo principal comenzará a las 16:30 horas del Pacífico, equivalentes a las 19:30 horas del Este de Estados Unidos.

Para la Ciudad de México, el desfile comenzará a las 17:30 horas. Antes de la pasarela, la marca ofrecerá una cobertura especial desde la alfombra rosa, con entrevistas y contenido relacionado con las modelos y los invitados.

Estos son los horarios para seguir el evento desde México:

17:00 horas: inicio de la alfombra rosa.

17:30 horas: comienzo del Victoria's Secret Fashion Show 2026.

18:45 horas: inicio de la celebración posterior, anunciada por la marca para las 17:45 horas del Pacífico.

La cobertura previa permitirá conocer los atuendos de las invitadas y las primeras impresiones de las participantes antes del desfile. Por ello, quienes quieran seguir la experiencia completa pueden conectarse desde las 17:00 horas.

¿A qué hora es el victoria secret fashion show 2026? @victoriassecret

¿Dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show 2026 en vivo y gratis?

El desfile se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de Victoria's Secret en YouTube. La firma también anunció cobertura mediante sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, donde el público podrá encontrar contenido relacionado con la pasarela.

Para verlo desde México, basta con ingresar a YouTube y buscar la transmisión oficial del Victoria's Secret Fashion Show 2026. La emisión podrá seguirse desde computadoras, teléfonos celulares, tabletas y televisores inteligentes compatibles.

La plataforma también ofrecerá videos relacionados con el espectáculo, momentos destacados y contenido detrás de cámaras. De esta forma, los seguidores podrán disfrutar de parte de la experiencia digital que acompaña a la pasarela.

La marca también anunció una transmisión posterior en TikTok para prolongar la celebración y compartir los momentos más destacados de la noche.

Para acceder a este contenido, los fans deberán registrarse en la fiesta posterior al Victoria's Secret Fashion Show en TikTok.

Al ingresar, aparecerá el siguiente mensaje: “Estás invitado a la fiesta posterior al desfile de Victoria's Secret. La noche más importante del mundo de la moda continúa. Acompáñanos después del desfile para revivir los momentos más icónicos y comprar tus looks favoritos”.

Una vez que completen el registro, los usuarios podrán acceder a los detalles de esta experiencia posterior a la pasarela, de acuerdo con las condiciones de la plataforma.

¿A qué hora es el victoria secret fashion show 2026? @victoriassecret

¿Qué modelos desfilarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

Una de las principales atracciones del Victoria's Secret Fashion Show es la presencia de modelos que han marcado distintas etapas de la firma. Para esta edición, Victoria's Secret reunirá a figuras reconocidas de la pasarela y a rostros que representan a una nueva generación dentro de la industria.

Entre los nombres anunciados destacan Adriana Lima, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Joan Smalls, quienes forman parte de la historia del desfile y han protagonizado algunas de sus ediciones más recordadas.

La lista también incluye a Ashley Graham, Paloma Elsesser, Anok Yai, Alex Consani, Imaan Hammam, Devyn Garcia y Abby Champion, entre otras participantes. Sus trayectorias reflejan los distintos perfiles que hoy conviven en las pasarelas internacionales.

La firma también dará espacio a la línea juvenil PINK, con modelos como Gabriela Moura y Yoon Young Bae.

Otro de los puntos de interés será el desenlace de Angels Among Us, una serie documental que acompaña a las aspirantes que buscan convertirse en la nueva ángel de Victoria's Secret. El resultado se dará a conocer durante el espectáculo.

¿A qué hora es el victoria secret fashion show 2026? @victoriassecret

¿Qué artistas cantarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

La música tendrá un papel central en la edición de este año. Victoria's Secret confirmó la participación de cuatro propuestas femeninas que abarcan distintos géneros, desde el pop y el hip-hop hasta el country.

KATSEYE será uno de los grupos invitados. La agrupación femenina internacional ha ganado reconocimiento por su propuesta de pop y sus coreografías, elementos que encajan con el formato visual de la pasarela.

La cantante estadounidense Megan Moroney aportará el sonido country. Su presencia ampliará la variedad musical del espectáculo y acercará al público a un género distinto de las propuestas pop que suelen acompañar este tipo de eventos.

Por su parte, Megan Thee Stallion llevará el hip-hop a la pasarela. La rapera cuenta con una trayectoria destacada dentro de la música popular estadounidense y es reconocida por sus presentaciones de gran energía.

La alineación se completa con Tate McRae, cantante y bailarina canadiense que ha consolidado su presencia en el pop contemporáneo. Su experiencia en la danza también representa un atractivo para un espectáculo que combina música, coreografía y moda.

La combinación de estos estilos busca ampliar el alcance del desfile y convertirlo en una experiencia de entretenimiento que va más allá de la presentación de las nuevas colecciones de lencería.

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¿Dónde será el desfile de Victoria's Secret 2026 y qué novedades tendrá?

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 se realizará en Sony Pictures Studios, en Culver City, California. El traslado a Los Ángeles representa un cambio respecto de las ediciones anteriores celebradas en Nueva York y acerca la pasarela a uno de los principales centros de la industria del entretenimiento.

La firma busca reunir moda, música y cultura popular en una producción que combina modelos reconocidas, nuevas participantes y actuaciones en vivo. El evento conservará elementos característicos, como las alas, los diseños de lencería y las propuestas visuales que distinguen a la marca.

Una de las novedades más destacadas será el regreso del Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas en la historia del desfile. Para esta edición, Victoria's Secret colaboró con la firma de joyería Jacob & Co. en la creación de una nueva versión de este diseño.

La pieza representa uno de los símbolos más reconocibles de la pasarela y su regreso ha despertado el interés de los seguidores que recuerdan las ediciones anteriores. La propuesta de 2026 busca recuperar ese elemento histórico y adaptarlo a la producción actual.

Otra de las iniciativas es Angels Among Us, una serie documental que sigue a aspirantes a modelos desde las audiciones hasta las etapas finales de selección. La ganadora tendrá la oportunidad de convertirse en la nueva ángel de la marca y desfilar durante el espectáculo.

La firma también ofrecerá contenido digital posterior al evento, con momentos destacados y material relacionado con las presentaciones musicales y la pasarela.

Con estas propuestas, Victoria's Secret busca mantener el interés de su audiencia y reforzar la conexión entre la moda y las plataformas digitales. La edición de este año combina elementos tradicionales del desfile con nuevas formas de acercar el espectáculo a sus seguidores, dentro y fuera de la pasarela.