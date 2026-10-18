Victoria's Secret Fashion Show 2026: ‘ángeles’, modelos y artistas confirmadas en la pasarela

¡El Victoria's Secret Fashion Show 2026 está a punto de llegar! Los reflectores, los ex-ángeles, modelos, influencers y artistas confirmadas estarán presentes en uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

La firma de lencería da un giro estratégico para mudar su glamour hacia la costa oeste, marcando el inicio de una etapa llena de expectativas. Entre los nombres icónicos que “están llegando”, según su estrategia en redes sociales, están Barbara Palvin, Gigi Hadid y Ashley Graham.

En esta nueva entrega, la marca ha dejado claro que su objetivo no es solo exhibir colecciones de lencería, sino construir un fenómeno de entretenimiento global bajo el concepto creativo de "Fandemonium".

Esta megaproducción busca interconectar a audiencias de distintas generaciones al reunir en un solo lugar a supermodelos legendarias que definieron la época dorada de las alas, junto a los rostros más cotizados de las pasarelas actuales y talentos emergentes de la moda.

Victoria's Secret Fashion Show 2026 Instagram @victoriassecret

Victoria's Secret Fashion Show 2026: Modelos y ex-ángeles confirmadas

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 tiene en su cartera confirmada a modelos icónicas que también fueron parte del show del 2025; por ejemplo, Gigi Hadid, quien se alista para completar su sexta participación dentro de este formato.

Junto a ella, veteranas de la industria internacional como Jasmine Tookes (quien fue la encargada de abrir la pasarela el año pasado), Joan Smalls y Liu Wen garantizan la presencia de elegancia y estilo internacional.

La pasarela también dará amplio espacio a la diversidad de siluetas y la representatividad con figuras de la talla de Ashley Graham y Paloma Elsesser, quienes han transformado los estándares de la moda global.

Asimismo, modelos de enorme presencia en pasarelas de alta costura como Anok Yai, Imaan Hammam, Precious Lee, Alex Consani, Abby Champion, Amelia Gray, Cindy Bruna y Devyn Garcia desfilarán luciendo los creativos atuendos de la temporada.

Para la línea juvenil de la marca, conocida como PINK, la producción ha convocado a modelos como Gabriela Moura y Yoon Young Bae, sumando además el debut oficial de Jordan Leftwich.

Asimismo, la transmisión dará a conocer el desenlace de la competencia documental Angels Among Us, donde aspirantes como Andreína Martínez Fournier, Solange Omon y Tatyana Tinsley compiten por un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models y el honor de debutar oficialmente esta noche.

Sin embargo, el mayor atractivo del Victoria's Secret Fashion Show 2026 es el regreso de figuras históricas que convirtieron el desfile en un hito de la cultura pop. La firma ha confirmado el regreso de varias de sus modelos más emblemáticas, las llamadas “ángeles”, abriendo el baúl de los recuerdos para deleite de sus fieles seguidores.

La supermodelo brasileña Adriana Lima, ampliamente recordada por ser una de las figuras con más apariciones y trayectoria en la firma desde su debut en 1999, encabeza la lista de retornos estelares.

A esta celebración se suma la deslumbrante Alessandra Ambrosio; la confirmación de la brasileña causó revuelo en plataformas digitales, donde la marca celebró su incorporación con una dinámica que hacía alusión a sus dos décadas de historia compartida sobre la pasarela.

Otros ex-ángeles que harán su regreso son Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Barbara Palvin (a pocas semanas de haber dado a luz) y Grace Elizabeth.

Artistas confirmadas para el Victoria's Secret Fashion Show 2026

Para el show en vivo, Victoria’s Secret confirmó al poder femenino al micrófono: Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE y Megan Mroney.

¿Cuándo y dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show 2026?

En esta ocasión, el Victoria's Secret Fashion Show 2026 se llevará a cabo en Sony Pictures Studios, ubicado en Los Ángeles, California. El desfile podrá disfrutarse totalmente en vivo el domingo 18 de octubre a las 17:00 horas (Inicio de la alfombra rosa); mientras que el espectáculo comenzará a las 17:30 horas (Tiempo del Centro de México).

La transmisión oficial y gratuita estará disponible en el canal de Victoria's Secret en YouTube. Además, la marca ofrecerá cobertura complementaria, contenido detrás de cámaras y clips en tiempo real a través de sus cuentas oficiales en Instagram y TikTok.