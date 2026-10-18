Bonnie Wright, actriz de Harry Potter, da la bienvenida a su segundo bebé (con un peculiar nombre)

¡La familia Weasley crece! ¡Bonnie Wright, actriz de Harry Potter, da la bienvenida a su segundo bebé! A través de su cuenta oficial de Instagram, la también activista británica compartió la noticia con sus seguidores.

La noticia encendió de inmediato la nostalgia y la alegría entre los fanáticos de la franquicia mágica, quienes han seguido de cerca cada paso de la artista desde sus primeros años en la industria del entretenimiento.

El anuncio llegó acompañado de la ternura y autenticidad que caracterizan a la intérprete de 35 años. Junto a su esposo Andrew, Wright ha construido un hogar enfocado en la sostenibilidad, el amor por la naturaleza y la vida pacífica.

La llegada de este nuevo integrante no solo amplía la dinámica familiar de la pareja, sino que consolida una etapa llena de plenitud para la actriz, quien ha sabido combinar con soltura su carrera profesional, sus proyectos ecológicos y la maternidad.

Bonnie Wright Instagram @thisisbwright

Bonnie Wright anuncia la llegada de su segundo bebé

A través de una publicación en Instagram, Bonnie Wright compartió la primera fotografía oficial de su segundo bebé, envuelto en una manta y descansando sobre el pecho de su mamá. La descripción de la imagen, cargada de gratitud y emoción, detalló los aspectos más íntimos de los primeros días de vida del recién nacido:

Les presento a nuestro hijo, Aster Sky Wright Lococo, nacido en casa el 28 de septiembre. Su nombre hace referencia a la flor con forma de estrella. Nuestro pequeño lucero ha sido colmado de amor por su hermano mayor, Elio. ¡Gracias, universo, por mis adorables hijos!

Con apenas un año y medio de diferencia entre ambos pequeños, la actriz ha compartido en diversas oportunidades la emoción que le produce ver cómo se transforma la convivencia en su hogar al pasar de ser tres a cuatro integrantes.

El pequeño llegó al mundo mediante un parto planificado en casa, una experiencia que la propia actriz describió como profunda, transformadora y rodeada de un ambiente de serenidad absoluta.

La actriz de Harry Potter dedicó palabras de profundo reconocimiento a las parteras, enfermeras y asistentes de salud que la acompañaron durante todo el proceso de gestación y alumbramiento.

Destacó cómo la atención respetuosa e informada permitió que el nacimiento ocurriera sin complicaciones, brindando un entorno seguro tanto para la madre como para el bebé en sus primeras horas en este mundo.

Autora del libro Go Gently, la actriz ha trasladado sus convicciones ambientales a la crianza de sus hijos. Desde el uso de pañales reutilizables y ropa de segunda mano o elaborada con fibras de algodón orgánico, hasta la elección de juguetes de madera y la alimentación basada en productos locales, la familia ha construido un entorno de crianza consciente.

Bonnie Wright, actriz de Harry Potter, da la bienvenida a su segundo hijo Instagram @thisisbwright

Felicitaciones por parte de sus compañeros de elenco

La publicación generó un sinfín de buenos deseos por parte de los seguidores, toda una comunidad de potterheads que creció viendo a la menor de los hermanos Weasley transformarse de una reservada estudiante en una de las brujas más valientes del colegio Hogwarts. Y, ahora, logrando el rol de la maternidad por segunda ocasión.

Además, Bonnie también recibió comentarios positivos por parte de sus ex compañeros de elenco de Harry Potter, quienes la felicitaron por el nacimiento de su segundo hijo.

Evanna Lynch, quien interpretó a Luna Lovegood, escribió: “¡¡¡Felicidades, Bonnie y Andrew!!! Qué pequeñito tan precioso, y qué nombres tan bonitos.” Mientras que Katie Leung, que dio vida a Cho Chang, comentó: “Muchísimas felicidades, mi amor. Qué niño tan afortunado de tenerte como mamá. ¡Descansa!”.

Afshan Azad, quien interpretó a Padma Patil en la saga del niño mago, añadió: “Ya lo quiero muchísimo; estoy muy orgullosa de ti, mamá.” Y Scarlett Hefner, a quien vimos como Pansy Parkinson, escribió: “¡Felicidades a los tres! Es precioso.”