Kurt Cobain cumpliría 59 años hoy: la canción de The Beatles que sonó en su funeral

Si hoy estuviera vivo, Kurt Cobain cumpliría 59 años. Sin embargo, su figura permanece congelada en el tiempo; el joven de mirada melancólica que, guitarra en mano, sacudió la industria musical a inicios de los noventa. Su muerte en abril de 1994, oficialmente determinada como suicidio por una herida de bala en la cabeza, lo convirtió en parte del llamado “Club de los 27”, junto a otras leyendas que partieron demasiado pronto.

La autenticidad fue siempre su sello. El baterista de Metallica, Lars Ulrich, describió alguna vez que con Kurt Cobain la conexión era directa, sin filtros. No se trataba de una estrella inalcanzable, sino de un joven vulnerable que parecía hablarle directamente a quienes se sentían fuera de lugar.

Millones de adolescentes encontraron refugio en esa honestidad descarnada. En una época dominada por el espectáculo, Kurt Cobain irrumpió con una sensibilidad punk que rompía cualquier molde.

Kurt Cobain

El fenómeno Nirvana: canciones que redefinieron el rock

Con Dave Grohl en la batería y Krist Novoselic en el bajo, Nirvana lanzó discos que redefinieron la música alternativa. El álbum Nevermind cambió la historia del rock con himnos como “Smells Like Teen Spirit”, canción que se convirtió en bandera de una generación.

Otros temas esenciales de Cobain incluyen:

Come As You Are

Lithium

Heart-Shaped Box

All Apologies

About a Girl

Detrás de la crudeza sonora había una sensibilidad melódica notable. No es casualidad que Bruce Springsteen afirmara que Nirvana cambió las reglas del juego, comparando su impacto cultural con el que tuvo Bob Dylan en los años sesenta.

La influencia eterna de The Beatles en la vida de Kurt Cobain

Desde niño, Kurt Cobain soñaba con ser estrella de rock. Pero no cualquier estrella. Admiraba la grandeza creativa de John Lennon y la discreción de Ringo Starr. Según contó en distintas entrevistas, el primer disco que lo marcó fue uno de los Beatles, banda que despertó en él la vocación musical.

Su álbum favorito del cuarteto de Liverpool era Rubber Soul, un trabajo que combinaba introspección y sofisticación pop. Esa mezcla de sensibilidad y sencillez también definió la obra de Nirvana.

The Beatles| Grosby

La relación emocional con los Beatles no fue pasajera. Permaneció como un faro constante hasta el final de su vida.

La canción de The Beatles que sonó en su funeral

El 8 de abril de 1994 se confirmó la muerte de Kurt Cobain en su casa de Seattle. El mundo del rock quedó paralizado. Días después, familiares y amigos se reunieron para despedirlo.

Fue entonces cuando, tras las palabras de quienes lo amaban, comenzó a sonar “In My Life”, clásico de los Beatles incluido en Rubber Soul. Dave Grohl reveló años más tarde que esa canción tuvo un significado especial en la ceremonia.

“In My Life” es una balada que reflexiona sobre el paso del tiempo y el amor que permanece pese a la ausencia. La letra, escrita principalmente por John Lennon, evoca recuerdos que duelen pero también reconfortan. Para muchos asistentes, aquel tema resumía la esencia de Kurt Cobain nostalgia y una honestidad sin adornos.

La elección no fue casual. Representaba la raíz musical que lo impulsó a tomar una guitarra y, años después, a escribir canciones que marcarían a millones.

¿Puede reabrirse la investigación sobre su muerte?

Aunque las autoridades concluyeron que Kurt Cobain se quitó la vida, su fallecimiento ha sido objeto de cuestionamientos durante décadas. En años recientes solicitudes públicas han reavivado el debate sobre la posibilidad de revisar el caso con nuevas tecnologías forenses.

Hasta ahora, la versión oficial no ha cambiado. Sin embargo, el interés persiste, demostrando que la figura de Kurt Cobain continúa generando preguntas y pasiones más de tres décadas después.

Kurt Cobain con cabello en rostro y chamarra de color negro

Un legado que no se apaga

A 59 años de su nacimiento, Kurt Cobain sigue siendo símbolo de rebeldía. Sus discos continúan vendiendo miles de copias, las nuevas generaciones descubren su música en plataformas digitales y su imagen permanece como emblema de la cultura alternativa.

Kurt Cobain

Tal vez esa sea la mayor prueba de su trascendencia: más allá del mito y la tragedia, su arte sigue hablando directamente al corazón.

Y cada vez que suena “In My Life”, aquella despedida musical vuelve a resonar como un eco cálido en medio del invierno.

