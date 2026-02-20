¿Está fuera de peligro? Marisela sufre accidente automovilístico rumbo a la Feria Huixtla 2026

La madrugada de este viernes 20 de febrero no comenzó como cualquier otra para Marisela y su equipo de trabajo. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, se informó que la intérprete sufrió un accidente automovilístico mientras se trasladaba para cumplir con su presentación en Huixtla, Chiapas.

El breve pero contundente mensaje explicó que el percance involucró al equipo de la oficina de la cantante y que, tras lo ocurrido, todos fueron atendidos para descartar lesiones de gravedad. La noticia corrió rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a preguntar por el estado de salud de Marisela.

¿Cuál es el estado de salud de Marisela?

Tras la incertidumbre inicial, el comunicado confirmó que tanto Marisela como su equipo recibieron atención médica preventiva para verificar que no existieran complicaciones.

No se reportaron heridas graves ni hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, debido a los inconvenientes derivados del accidente, el equipo anunció la cancelación del concierto que formaba parte de las actividades de la Feria Huixtla 2026.

La decisión no estuvo relacionada con un deterioro en la salud de la intérprete, sino con problemas logísticos que impidieron su traslado en tiempo y forma a la ciudad chiapaneca.

No se reportaron heridas graves ni hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, debido a los inconvenientes derivados del accidente, el equipo anunció la cancelación del concierto que formaba parte de las actividades de la Feria Huixtla 2026.

La decisión no estuvo relacionada con un deterioro en la salud de Marisela, sino con problemas logísticos que impidieron su traslado en tiempo y forma a la ciudad chiapaneca.

Marisela cancela su presentación en la Feria Huixtla 2026

El show de Marisela estaba programado para este viernes 20 de febrero como parte del cartel artístico de la Feria Huixtla 2026, uno de los eventos más esperados en la región del Soconusco, en Chiapas.

La feria se celebra tradicionalmente en febrero y reúne a artistas nacionales e internacionales, además de actividades culturales, gastronómicas y ganaderas. Para esta edición 2026, el programa contempla presentaciones de música regional mexicana, pop y agrupaciones tropicales, entre ellas agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón y Los Ángeles Azules, además de talentos locales que forman parte del elenco artístico.

La participación de Marisela era uno de los momentos más esperados por sus seguidores en el sur del país, por lo que la cancelación generó una ola de reacciones.

En el mismo comunicado, el equipo ofreció disculpas al público de Huixtla y agradeció la comprensión ante una situación ajena a su voluntad.

¿Quién es Marisela, "La Dama de Hierro"?

Marisela Esqueda nació en Estados Unidos, pero desarrolló gran parte de su carrera en México, convirtiéndose en una de las voces femeninas más representativas de la música romántica en español durante las décadas de los 80 y 90.

Alcanzó la fama con éxitos como “Tu dama de hierro”, “O me quieres o me dejas”, “Sola con mi soledad” y “Enamorada y herida”, canciones que la consolidaron como referente del desamor y la balada ranchera.

Marisela Victoria Valtierra Ruvalcaba

Su apodo, “La Dama de Hierro”, no solo alude a uno de sus mayores éxitos, sino también a la fortaleza que ha mostrado a lo largo de su carrera, marcada por altibajos personales y profesionales.

Con más de cuatro décadas en los escenarios, Marisela continúa realizando giras por México y Estados Unidos, manteniendo una base sólida de seguidores que han crecido junto a su música.

AAAT*