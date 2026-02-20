¿Murió Gomita? Esto se sabe tras presentar problemas de salud

En cuestión de horas, el nombre de Gomita se volvió tendencia. Diversas publicaciones en redes sociales comenzaron a difundir versiones que aseguraban su fallecimiento, generando confusión entre sus seguidores.

El revuelo surgió después de que la creadora de contenido compartiera días antes un mensaje inquietante en el que confesaba haber estado al borde de la muerte. La falta de detalles sobre la emergencia médica abrió la puerta a especulaciones que rápidamente se salieron de control.

Ante la ola de desinformación, la influencer decidió aparecer en sus historias de Instagram con un mensaje directo y sin rodeos.

"¡Sigo viva!": la respuesta contundente de Gomita

Visiblemente molesta, Gomita negó rotundamente las versiones que circulaban en internet.

¡Sigo viva! No he muerto, ni estoy ahorcada, ni ahogada, ni nada por el estilo!, expresó en un video que fue replicado por sus seguidores

La conductora enfatizó que este tipo de noticias falsas no solo afectan su imagen pública, sino que también pueden alarmar innecesariamente a su familia. Incluso mencionó su preocupación por su abuelo, quien podría asustarse al leer este tipo de publicaciones.

¿Qué le pasó realmente a Gomita?

El origen de los rumores se remonta al 5 de febrero, fecha en la que la influencer reveló en TikTok que estuvo “a punto de perder la vida”. En ese momento, explicó que fue sometida a una cirugía de emergencia, aunque no detalló el diagnóstico que la llevó al quirófano.

Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad

Desde entonces, ha compartido fragmentos de su recuperación. El 18 de febrero mostró cómo su madre, conocida en redes como Doña Chavis, realizaba la curación de la herida quirúrgica en su abdomen. En el video se observa la cicatriz y se escucha a Gomita comentar que la comezón es señal de que la herida está sanando, aunque también mencionó la presencia de líquido en la zona.

Hasta ahora, no ha especificado la causa médica que provocó la intervención, lo que mantiene el interés de sus seguidores.

La importancia de frenar la desinformación

El caso de Gomita vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las fake news en la era digital. Un mensaje malinterpretado o incompleto puede detonar una cadena de rumores que afectan tanto a figuras públicas como a sus seres queridos.

Mientras continúa su proceso de recuperación, la influencer ha reiterado que se encuentra agradecida por una nueva oportunidad de vida. Sus seguidores, por su parte, han inundado sus redes con mensajes de apoyo y buenos deseos.

¿Qué le pasó a Gomita? Estuvo a punto de morir, revela tras hospitalización Especial

Por ahora, lo confirmado es que Gomita está viva, en recuperación y decidida a no dejarse vencer ni por los problemas de salud ni por los rumores que circulan en internet.

AAAT*