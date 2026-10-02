¿Qué pasó entre Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu? Salen a la luz los motivos de su separación

La historia de amor entre Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu habría llegado a su fin después de cerca de dos años de una relación marcada por la discreción. La noticia fue dada a conocer por la revista francesa Voici, publicación que también reveló el romance de la hija de Carolina de Mónaco con el escritor francés en 2024.

¿Por qué terminaron Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu?

De acuerdo con este reporte, habría sido Carlota quien tomó la decisión de poner punto final a la relación hacia finales del verano. El motivo estaría relacionado con una diferencia importante en sus respectivos proyectos de vida: mientras la integrante de la familia Grimaldi tendría deseos de volver a ser madre, Mathieu no compartiría ese plan.

La supuesta separación de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu habría ocurrido a finales del verano y, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia. Grosby

Aunque esta versión ha sido retomada por otros medios europeos, es importante señalar que ni Carlota ni Nicolas han confirmado públicamente su separación ni han hablado sobre las razones que habrían provocado el distanciamiento.

Por ahora, los detalles sobre el supuesto final de su romance proceden de reportes de la prensa francesa.

¿Cómo fue la historia de amor de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu?

Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu comenzaron su relación en 2024, poco después de que la hija de Carolina de Mónaco terminara su matrimonio con Dimitri Rassam. Desde el principio, ambos decidieron mantener su romance lejos de la exposición pública.

Según la versión difundida por la prensa francesa, una diferencia relacionada con sus planes familiares habría sido determinante para el supuesto final de su relación. Grosby / IG nicolasmathieu

Las primeras imágenes de la pareja fueron difundidas por Paris Match, pero durante meses fueron contadas las ocasiones en las que se dejaron ver juntos. De hecho, tuvieron que pasar aproximadamente dos años para que protagonizaran su primer posado público como pareja, ocurrido en abril de 2026 durante el Masters 1000 de Montecarlo.

La discreción también estuvo presente en sus declaraciones. Carlota llegó a reconocer que compartía su vida con alguien durante una entrevista relacionada con la publicación de su primer libro, La fêlure, pero evitó revelar detalles sobre su relación.

¿Cómo era la relación de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu?

A pesar de provenir de mundos aparentemente diferentes, la pareja encontró una conexión especial en su interés por la literatura y la filosofía.

La pareja comenzó su relación en 2024, poco después de la separación de Carlota Casiraghi de Dimitri Rassam, con quien tuvo a su segundo hijo. Grosby / IG nicolasmathieu

Carlota, licenciada en Filosofía y presidenta de los Rencontres Philosophiques de Monaco, mantiene desde hace años una estrecha relación con el pensamiento y los libros. En 2026 también presentó su primer ensayo, La fêlure.

Nicolas Mathieu, por su parte, es uno de los escritores franceses destacados de su generación. En 2018 recibió el prestigioso Premio Goncourt por su novela Leurs enfants après eux.

Durante su relación, ambos habrían dividido su tiempo entre París y los Vosgos, región de origen del escritor. Lejos de los grandes eventos, su romance se desarrolló principalmente en espacios privados y encuentros relacionados con sus intereses compartidos.

¿Cuántos hijos tienen Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu?

La supuesta diferencia en torno a la maternidad sería, según Voici, el punto que habría terminado por generar mayor distancia entre ellos.

Carlota Casiraghi tendría entre sus planes volver a ser madre, mientras que Nicolas Mathieu, quien ya tiene un hijo, no compartiría ese proyecto de vida. Foto Instagram: charlotte.casiraghi

Carlota es madre de Raphaël, nacido en 2013 de su relación con Gad Elmaleh, y de Balthazar, quien nació en 2018 durante su matrimonio con Dimitri Rassam. Nicolas también tiene un hijo, Oscar, de una relación anterior.

Según la versión publicada por la revista francesa, Carlota habría contemplado la posibilidad de ampliar nuevamente su familia, mientras que el escritor no tendría intención de tener otro hijo.

La publicación sostiene que esta discrepancia terminó convirtiéndose en una diferencia difícil de conciliar. Por ahora, ninguno de los dos ha dado su versión sobre lo ocurrido.

Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu tardaron casi dos años en aparecer públicamente como pareja y tendrían diferentes planes de familial. IG nicolasmathieu

La noticia resulta especialmente llamativa porque llegó apenas unos meses después de que su relación pareciera consolidarse públicamente. Tras mantenerla prácticamente fuera del alcance de los fotógrafos, su aparición juntos en Montecarlo había sido interpretada como una señal de mayor apertura.

Ahora, el futuro de Carlota y Nicolas parece tomar caminos separados. Sin embargo, mientras no exista una confirmación por parte de sus protagonistas, los detalles sobre el supuesto final de esta historia de amor permanecen en el terreno de las versiones.