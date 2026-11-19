Guillermo del Toro negó que esté involucrado en algún proyecto cinematográfico de Star Wars o Marvel, después de que circularan rumores que lo relacionaban con una nueva película ambientada en el universo creado por George Lucas.

El director mexicano utilizó sus redes sociales para aclarar su situación profesional y compartir algunos detalles sobre las producciones en las que trabaja actualmente.

El cineasta, ganador de tres premios Oscar, respondió a las especulaciones mediante una publicación en X, donde aseguró que no mantiene conversaciones con ninguna de las dos franquicias.

Su declaración ocurrió después de que distintas cuentas difundieran información sobre una supuesta película centrada en Darth Revan, uno de los personajes del videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic.

Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre Star Wars y Marvel?

Guillermo del Toro fue contundente al negar que exista algún acuerdo o negociación para participar en las producciones de Star Wars o Marvel. Incluso anticipó que algunos seguidores podrían interpretar su respuesta como una manera de ocultar un futuro anuncio, por lo que decidió dejar clara su postura.

"Solo algunos hechos (sé que algunos tomarán esta negación como confirmación, lo sé): no estoy en conversaciones con ninguna propiedad de Star Wars o Marvel en absoluto. En ningún sentido", escribió el cineasta mexicano en su cuenta oficial de X.

La publicación también permitió conocer parte de su agenda profesional. Del Toro explicó que actualmente está involucrado en la escritura de un guion cinematográfico y en la preparación de una película animada mediante la técnica de stop motion, además de participar como productor en proyectos de otros realizadores.

"Estoy involucrado en escribir un guion, preparando mi película de stop motion en ShadowMachine, produciendo algunas cosas para otros y eso es todo", agregó el director, sin revelar más detalles sobre la historia que está escribiendo.

Las declaraciones surgieron después de que una publicación difundida en redes sociales afirmara que Lucasfilm había contratado al cineasta para desarrollar una película sobre Darth Revan, personaje relacionado con la Antigua República y los enfrentamientos entre los Jedi y los Sith.

Ciudad de Mexico 18 de octubre de 2026El director Guillermo del Toro recibio la medalla de la filmoteca UNAM en el marco del FICMFoto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

La versión aseguraba que Del Toro escribiría y dirigiría una producción de acción real con un tono oscuro y un mayor uso de efectos prácticos. Sin embargo, Lucasfilm no había anunciado oficialmente ese proyecto ni existían confirmaciones sobre la participación del director mexicano.

Guillermo del Toro ya había preparado una película de Star Wars

Aunque Del Toro descartó encontrarse actualmente en negociaciones con Star Wars, esta no es la primera ocasión en que su nombre aparece relacionado con la franquicia. En 2023, el director confirmó que había trabajado en una película sobre Jabba the Hutt, uno de los personajes más conocidos de la saga.

El proyecto llevaba por título provisional The Rise and Fall of Jabba the Hutt y contaba con un guion escrito por David S. Goyer, conocido por su participación en películas como Batman Begins y Man of Steel. La historia exploraría el ascenso y la caída del personaje dentro del mundo criminal de la galaxia.

Durante una conversación con Collider, Del Toro explicó que su equipo había desarrollado distintas ideas visuales para la película, pero que finalmente Lucasfilm decidió no continuar con la producción. El director reconoció que se trataba de una decisión ajena a su control, debido a que no poseía los derechos de la franquicia.

El cineasta también ha tenido acercamientos con historias basadas en personajes de Marvel. En 2002 dirigió Blade II, protagonizada por Wesley Snipes, una película basada en el cazador de vampiros de Marvel Comics y estrenada antes de la creación del actual Universo Cinematográfico de Marvel.

Por ello, su reciente declaración no representa un rechazo definitivo a trabajar algún día con estas propiedades, sino una aclaración de que actualmente no participa en conversaciones para desarrollar nuevas producciones relacionadas con ellas.

¿Cuál será la próxima película de Guillermo del Toro?

Uno de los proyectos que Guillermo del Toro tiene en desarrollo es The Buried Giant, una adaptación animada de la novela del escritor británico Kazuo Ishiguro, publicada en 2015. La película se realizará mediante la técnica de animación cuadro por cuadro, conocida como stop motion, en colaboración con el estudio ShadowMachine y Netflix.

La historia sigue a Axl y Beatrice, una pareja de adultos mayores que recorre una Inglaterra fantástica posterior a la época del rey Arturo, donde una misteriosa niebla provoca que las personas pierdan sus recuerdos. El relato combina criaturas mitológicas con reflexiones sobre la memoria, el amor y la violencia.

Del Toro había adelantado en mayo de 2026 que esta producción estaría dirigida a un público adulto y que no pretendía modificar su propuesta creativa para convertirla en una película familiar. También confirmó que Ron Perlman, con quien trabajó en Hellboy, participará en el proyecto.

ShadowMachine ya colaboró con el director mexicano en Pinocho de Guillermo del Toro, estrenada en 2022 y ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2023. La nueva adaptación continuará su trabajo con una técnica que el cineasta ha defendido por las posibilidades narrativas que ofrece.