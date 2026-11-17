La música no es lo único que cobra protagonismo en el Corona Capital 2026, pues este tipo de eventos también se convierten en una oportunidad para experimentar con la moda y mostrar un poco de personalidad a través de la ropa. Desde propuestas con inspiración rockera hasta combinaciones de estética bohemia y referencias a los años dos mil, existen diferentes alternativas para armar un atuendo que destaque entre el público.

Sin embargo, elegir qué ponerse también implica pensar en la comodidad. Al tratarse de un evento que se desarrolla durante varias horas y al aire libre, conviene apostar por prendas que permitan moverse con libertad y considerar los cambios de temperatura entre la tarde y la noche.

Foto de FB: Corona Capital

Si todavía no sabes qué usar para asistir al festival, aquí te compartimos seis propuestas que pueden servirte de inspiración, con diferentes tendencias y combinaciones para encontrar el estilo que mejor vaya contigo.

1. Chamarra de efecto piel y jeans baggy: un clásico de inspiración noventera

Si buscas un conjunto versátil que combine comodidad con un toque rebelde, esta alternativa retoma elementos característicos del streetwear, una corriente de moda urbana que se distingue por utilizar prendas relajadas y siluetas holgadas.

La chamarra corta de efecto piel es la protagonista. Su diseño cropped, término utilizado para describir las prendas que terminan por encima de la cintura, permite jugar con las proporciones y aporta una apariencia desenfadada. Además, puede convertirse en una buena aliada cuando baja la temperatura durante el festival.

Debajo, un crop top blanco de tejido acanalado funciona como una base sencilla. Se trata de una blusa corta que deja parte del abdomen al descubierto y cuyo acabado con pequeñas líneas en relieve añade textura al conjunto.

La combinación se completa con unos pantalones de mezclilla baggy, es decir, de corte amplio y holgado. El lavado azul claro con detalles desgastados refuerza la inspiración de los años noventa y permite disfrutar de las actividades sin sacrificar la movilidad.

Foto: www.shein.com.mx

2. Lentejuelas plateadas y denim: el regreso del glamour Y2K

Para quienes prefieren los atuendos llamativos, esta propuesta recupera la estética Y2K, nombre que identifica las tendencias de moda y cultura popular que marcaron el cambio de milenio, especialmente durante los primeros años de la década de 2000.

El elemento que concentra todas las miradas es un top plateado cubierto de maxilentejuelas con acabado tipo espejo. Su escote halter, caracterizado por sujetarse alrededor del cuello y dejar los hombros descubiertos, se combina con un bajo asimétrico en forma de pico que recuerda a los tops tipo pañuelo.

El brillo de esta prenda permite jugar con las luces de los escenarios y conseguir un efecto visual diferente al caminar o bailar. Para evitar que el conjunto resulte demasiado recargado, se acompaña con jeans de mezclilla azul claro y silueta holgada.

Foto: www.shein.com.mx

3. Blusa lencera y pantalones flare: romanticismo con un toque gótico

El estilo bohemio también puede adoptar una versión más oscura y dramática. Esta combinación juega con transparencias, volúmenes y accesorios para conseguir una apariencia romántica que no pasa desapercibida.

La pieza principal es un top negro de tirantes delgados, inspirado en la ropa lencera. Este tipo de prendas retoma elementos de la ropa interior, como los escotes delicados, los tejidos ligeros y los detalles de encaje.

Para completar el conjunto se utilizan jeans de corte flare, una silueta ajustada en la parte superior que se ensancha gradualmente desde las rodillas. Este diseño, popularizado durante los años setenta, ayuda a crear una apariencia de piernas más alargadas.

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4. Minivestido negro y botas vaqueras: una apuesta boho-western

Las referencias al estilo vaquero siguen encontrando espacio en la moda festivalera, especialmente cuando se mezclan con prendas románticas y detalles contemporáneos. Esta propuesta combina la estética boho-chic con elementos western para conseguir un resultado atrevido y femenino.

El punto de partida es un minivestido negro ajustado, con escote strapless, con un toque fruncido aporta textura y se adapta a la silueta.

Uno de sus detalles más llamativos es la sobrefalda asimétrica de encaje con aberturas laterales que deja ver una parte de la pierna, creando movimiento al caminar.

Para marcar la cintura puedes incorporar un cinturón dorado de eslabones ovalados. El contraste entre los tonos metálicos y el negro aporta personalidad sin necesidad de sumar demasiados elementos.

El calzado es fundamental para conseguir el efecto western: unas botas altas de estilo vaquero. Se complementan con un bolso de hombro de gamuza, brazaletes dorados, anillos y un collar corto.

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5. Short de efecto piel y corsé: contraste entre lo rockero y lo romántico

Otra alternativa para quienes buscan un conjunto con personalidad consiste en combinar materiales y colores opuestos. En este caso, el negro del efecto piel se encuentra con la delicadeza para crear una propuesta que mezcla referencias rockeras y románticas.

La prenda principal es un short de tiro alto, cuya cintura marcada ayuda a definir la silueta. Su acabado puede ir con detalles dorados en los laterales, el dobladillo o cadera.

Este tipo de aplicaciones metálicas aporta una estética edgy, término que se utiliza en moda para describir prendas con una apariencia atrevida, rebelde o poco convencional.

En la parte superior puedes usar top blanco marfil, rosa en un tono claro con estructura de corsé. El escote en forma de corazón y el bajo terminado en pico le dan una apariencia más romántica.

La combinación de ambas prendas permite equilibrar dos estilos distintos sin perder coherencia. Para finalizar, unos aretes geométricos pequeños, anillos dorados y un peinado recogido con algunos mechones sueltos mantienen el conjunto ligero y práctico.

Foto: www.shein.com.mx

6. Falda con aberturas y crop top: inspiración grunge con nostalgia dosmilera

El negro también puede convertirse en el protagonista de un atuendo festivalero sin que el resultado sea demasiado sencillo. Esta propuesta apuesta por el estilo total black, expresión que hace referencia a los conjuntos construidos completamente en este color, y recupera detalles del grunge y la moda Y2K.

La pieza central es una maxifalda de tiro alto con dos aberturas pronunciadas en la parte frontal. Además de permitir mayor libertad de movimiento, este diseño aporta dinamismo y rompe con la apariencia tradicional de las faldas largas.

Los detalles que le dan carácter son las correas dobles con ojales y hebillas plateadas colocadas a los costados de las aberturas. Estos elementos recuerdan a la estética utilitaria y rockera que caracteriza algunas prendas de inspiración alternativa.

Para la parte superior puedes usar un crop top negro de manga larga y cuello redondo o una playera de tu banda favorita.

Las botas con agujetas y acabado de efecto piel, refuerzan la inspiración grunge. Un bolso compacto con herrajes plateados y un collar corto con dije metálico pueden complementar este look.

Foto: www.shein.com.mx

Elige calzado cómodo para disfrutar del festival

Un detalle que no debes pasar por alto es el calzado, ya que durante el Corona Capital pasarás varias horas de pie, caminando de un escenario a otro o bailando. Si decides llevar botas procura usarlas antes del festival para comprobar que no te aprieten ni provoquen rozaduras.

También puedes añadirles plantillas acolchadas o de gel, que ayudan a brindar mayor amortiguación y comodidad al caminar. Recuerda que el mejor outfit no solo debe lucir increíble, también tiene que permitirte disfrutar de cada presentación sin terminar con dolor en los pies.

¿Qué debes tomar en cuenta para elegir tu outfit del Corona Capital 2026?

Además de seguir las tendencias, es importante considerar las condiciones del festival. Elegir zapatos cómodos, llevar alguna prenda que permita cubrirse cuando baje la temperatura y utilizar accesorios que no interfieran con el movimiento puede hacer una gran diferencia durante el evento.

La clave está en encontrar un equilibrio entre estilo y funcionalidad. No es necesario utilizar todas las tendencias al mismo tiempo: basta con elegir algunas prendas protagonistas y combinarlas con básicos que permitan disfrutar de la música y de cada presentación.