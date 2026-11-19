Laura Bozzo habría regresado a terapia intensiva debido a una obstrucción pulmonar. A poco más de un mes de haber sido hospitalizada de emergencia y enfrentar un delicado cuadro médico, la conductora presuntamente habría sufrido un retroceso en su recuperación.

La información fue difundida por el periodista de espectáculos Luis Magaña, durante el programa “De historia en historia”, donde señaló que la conductora habría presentado problemas para respirar, situación que habría obligado a los médicos a mantenerla bajo vigilancia especializada.

Laura Bozzo habría regresado a terapia intensiva

Laura Bozzo, conductora. @laurabozzo_of

De acuerdo con lo comentado por Luis Magaña, Laura Bozzo habría presentado una obstrucción pulmonar que complicó nuevamente su estado de salud. Según la versión difundida, la conductora no habría respondido favorablemente al intento de retirarle el oxígeno suplementario, por lo que habría necesitado nuevamente atención médica especializada.

El periodista explicó que la información le llegó a través de un compañero, por lo que hasta ahora no se cuenta con un parte médico oficial que confirme el supuesto reingreso de la presentadora a terapia intensiva.

Por ahora, la versión señala que Laura Bozzo estaría enfrentando dificultades respiratorias relacionadas con una presunta obstrucción pulmonar. Este tipo de complicación puede dificultar el paso del aire por las vías respiratorias y provocar problemas para mantener una adecuada oxigenación.

En el caso de Bozzo, también hay antecedentes de neumonía y derrame pleural durante su hospitalización. Estas condiciones pueden afectar considerablemente la función respiratoria, especialmente cuando una persona ha atravesado una enfermedad grave, una cirugía y una infección generalizada.

¿Por qué estuvo hospitalizada Laura Bozzo?

La emergencia médica de Laura Bozzo comenzó a mediados de octubre de 2026, cuando tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Acapulco debido a una úlcera duodenal perforada.

La lesión provocó complicaciones que agravaron su condición y obligaron a trasladarla al Hospital General de México, en la Ciudad de México.

Durante su hospitalización se reportaron diversos problemas de salud, entre ellos:

Peritonitis: una inflamación o infección de la membrana que recubre los órganos abdominales.

Sepsis: una respuesta grave del organismo ante una infección que puede afectar el funcionamiento de distintos órganos.

Choque séptico: una complicación potencialmente mortal de la sepsis.

Neumonía: una infección pulmonar que puede dificultar la respiración y la oxigenación.

Debido a la gravedad de su condición, la conductora permaneció en terapia intensiva, donde recibió atención especializada y asistencia respiratoria.

Laura Bozzo, conductora. @laurabozzo_of

De acuerdo con versiones difundidas por el programa Todo para la mujer, la conductora habría abandonado el Hospital General de México el domingo 15 de noviembre para continuar su recuperación en casa.

También se informó que su entorno habría tenido que conseguir concentradores y tanques de oxígeno para facilitar su recuperación fuera del hospital.

Por su parte, su asistente Aarón Guerrero había compartido información sobre su evolución y señalado que Laura estaba consciente y podía hablar.

Hasta el momento, no existe una confirmación médica pública que permita asegurar que Laura Bozzo regresó a terapia intensiva. La información sobre su presunta recaída fue difundida por el periodista Luis Magaña y tendría ser corroborada por sus familiares, representantes o el equipo médico que la atiende.