Miley Cyrus estaría preparando su boda con el músico Maxx Morando para este fin de semana, casi un año después de que la pareja confirmara su compromiso. La cantante estadounidense y el baterista, quienes mantienen una relación desde 2021, podrían celebrar una ceremonia privada en California, de acuerdo con información publicada por el portal TMZ.

La intérprete de Flowers, de 33 años, y su prometido, de 28, tendrían previsto casarse entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre de 2026, según fuentes cercanas a la pareja consultadas por el medio estadounidense. Por ahora, no se han revelado detalles sobre el lugar exacto de la celebración ni sobre las personas que asistirán.

La noticia llega después de que ambos compartieran el escenario del Hollywood Bowl en octubre, donde interpretaron juntos una canción cuyo título hace referencia al matrimonio. Aunque el momento generó comentarios entre sus seguidores, ninguno de los músicos ha anunciado oficialmente la realización de la boda.

¿Cuándo se casarán Miley Cyrus y Maxx Morando?

De acuerdo con TMZ, personas con conocimiento directo de los preparativos aseguraron que Miley Cyrus y Maxx Morando se darán el sí este fin de semana en el sur de California. La publicación señala que ambos se encuentran organizando los últimos detalles de la ceremonia, aunque mantienen la información bajo reserva.

La posibilidad de una celebración privada coincide con los planes que personas cercanas a la pareja habían compartido anteriormente. En marzo de 2026, una fuente declaró a la revista People que Cyrus y Morando preferían organizar una ceremonia pequeña y significativa, en lugar de una boda tradicional con numerosos invitados.

"Maxx es extremadamente reservado, y eso simplemente no es lo suyo. Cuando se casen, será algo más pequeño y significativo para ellos, no una gran producción de Hollywood", explicó entonces la fuente, quien también aseguró que la cantante se encontraba disfrutando de una etapa de tranquilidad personal.

Hasta el momento, Miley Cyrus no ha realizado publicaciones para confirmar los detalles difundidos por TMZ. Por ello, la fecha y el lugar de la posible ceremonia permanecen sujetos a la información proporcionada por las fuentes consultadas por el portal de espectáculos.

Miley Cyrus y Maxx Morando en la premiere del 20 aniversario de Hannah Montana AFP

Miley Cyrus cantó Let's Get Married junto a Maxx Morando antes de su posible boda

Uno de los momentos que han llamado la atención ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando Miley Cyrus invitó a su prometido a participar en uno de sus conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Ambos compartieron el escenario durante la interpretación de Let's Get Married, canción incluida en el álbum Bass Persuades.

Morando acompañó a la cantante tocando la batería mientras ella interpretaba el tema, cuyo título puede traducirse como Casémonos. La presentación también incluyó un momento en el que ambos bailaron juntos, antes de que el músico abandonara el escenario.

La canción había sido publicada en septiembre de 2026 junto con un video musical protagonizado por los dos artistas. La producción presentó distintas imágenes de la pareja, cuya relación también ha influido en algunas de las composiciones recientes de Cyrus.

Aunque el espectáculo no fue anunciado como parte de los preparativos matrimoniales, TMZ recuperó aquella presentación al informar sobre la posible boda, debido a la coincidencia entre la temática de la canción y los planes que ahora se atribuyen a la pareja.

¿Cómo comenzó la relación de Miley Cyrus y Maxx Morando?

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron a relacionarse sentimentalmente en 2021, después de conocerse mediante una cita a ciegas. El músico, integrante de la banda de rock Liily, comenzó a aparecer junto a la cantante en distintos eventos públicos, aunque ambos procuraron mantener buena parte de su relación lejos de las cámaras.

En diciembre de 2025 se confirmó que estaban comprometidos, después de que Miley apareciera con un anillo de diamantes durante el estreno de la película Avatar: Fire and Ash. Posteriormente, Morando reveló que le había propuesto matrimonio durante un viaje que realizaron a Kioto, Japón.

El baterista explicó a la revista Wonderland que esperó hasta el último día de su estancia para sorprender a Cyrus. Durante un paseo por los jardines del hotel donde se hospedaban, aprovechó un momento en el que ella estaba grabando videos para arrodillarse y pedirle matrimonio.

miley cyrus y maxx morando

La pareja también ha colaborado profesionalmente en distintos proyectos musicales. En una entrevista con Harper's Bazaar, la cantante destacó que disfruta trabajar con las personas que ama y señaló que Morando se ha convertido en una fuente importante de inspiración para sus composiciones.

Miley Cyrus llegaría al altar por segunda vez tras su matrimonio con Liam Hemsworth

De concretarse la ceremonia, este sería el segundo matrimonio de Miley Cyrus. La cantante estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación intermitente durante aproximadamente una década, después de conocerse durante el rodaje de la película The Last Song.

La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2018 durante una ceremonia privada en Tennessee. Sin embargo, anunció su separación en agosto de 2019, menos de un año después de la boda, y el divorcio quedó formalizado en enero de 2020.

Desde entonces, Cyrus ha hablado en distintas entrevistas sobre los cambios que ha experimentado en su vida sentimental. Su relación con Maxx Morando ha tenido una exposición pública más limitada, aunque ambos han aparecido juntos en premiaciones y eventos musicales.

bgpa