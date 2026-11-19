A tres semanas de la muerte de María Alicia Delgado, surgió una nueva preocupación alrededor de su familia. Durante el funeral de la actriz habrían desaparecido su cartera y teléfono celular, dos objetos que ahora hacen falta para continuar con los trámites bancarios y legales relacionados con su herencia.

La situación fue dada a conocer por el periodista Sebastián Reséndiz durante una emisión del programa 'Hoy', donde explicó que las pertenencias estaban bajo el cuidado de una de las amigas más cercanas de la comediante. Sin embargo, alguien las habría sacado de su bolso mientras se realizaban los servicios funerarios.

Me contaron que durante el funeral de María Alicia Delgado desapareció o sustrajeron el celular y la cartera de la actriz, comentó el reportero.

El asunto no se limita a la pérdida de objetos personales. De acuerdo con la información presentada, la falta del teléfono y los documentos que estaban en la cartera ha complicado los procedimientos necesarios para que Rafael, hijo de la actriz, pueda ser reconocido formalmente como beneficiario de sus cuentas.

¿Quién habría robado las pertenencias de María Alicia Delgado?

Según lo contado por Sebastián Reséndiz, una de las mejores amigas de María Alicia tenía sus pertenencias bajo resguardo durante el funeral, pero al revisar su bolso descubrió que ya no estaban.

El periodista señaló que las sospechas apuntan a alguien que pudo tener acceso al entorno de la actriz o que conocía sus movimientos. No obstante, hasta el momento no se ha identificado públicamente a una persona como responsable ni se ha informado de una detención relacionada con el caso.

Lo que sospechan es que lo habría sustraído alguien que conocía bien a María Alicia o una persona cercana, explicó Reséndiz.

La situación resulta especialmente delicada porque la actriz tenía una relación distante con parte de su familia desde hacía más de 35 años. Este antecedente también fue mencionado al hablar de las dudas sobre quién pudo llevarse sus pertenencias.

Muerte de María Alicia Delgado. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

Por ahora, no hay elementos públicos que permitan confirmar quién tomó la cartera y el celular, por lo que las sospechas deberán aclararse.

Yodi Marcos ayuda al hijo de la actriz con los trámites de la herencia

En medio de este problema, Yodi Marcos, exesposa de Carlos Bonavides y amiga cercana de María Alicia Delgado, está apoyando a Rafael para que pueda realizar los procedimientos correspondientes.

El hijo de la actriz tiene discapacidad auditiva y, según la información compartida en televisión, sería el único heredero de los bienes y cuentas que dejó su mamá.

Reséndiz explicó que Yodi se ha encargado de acompañarlo durante este proceso, pues la actriz confiaba en ella y le había pedido estar al pendiente de su hijo.

Yodi se está haciendo cargo. Yodi la veía como una madre, pero qué triste porque este robo ha impedido que continúen los trámites para dejar al hijo como beneficiario de las cuentas de su mamá, comentó el periodista.

Por su parte, Marcos habría aclarado que no existe una disputa por la herencia, pues María Alicia dejó su testamento en orden y estableció que su hijo sería quien recibiera sus bienes.

El hijo de la actriz tiene discapacidad auditiva y, según la información compartida en televisión, sería el único heredero de los bienes y cuentas que dejó su mamá. Foto: Cuartoscuro

Ante las dificultades que surgieron por la desaparición de los documentos y el teléfono, se contempla recurrir a las instancias legales correspondientes para resolver el problema y garantizar que se respete la voluntad de la actriz.

¿De qué murió María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años, a consecuencia de cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

De acuerdo con lo que contó Yodi Marcos, la comediante había mantenido su enfermedad en privado y no era muy cercana a los estudios médicos. Su diagnóstico llegó después de que ingresó al hospital por un fuerte dolor abdominal.

Los médicos encontraron un tumor en la cola del páncreas que ya había avanzado a otros órganos. Según el relato de su amiga, la enfermedad estaba en una etapa complicada y María Alicia decidió no someterse a quimioterapias ni a otros tratamientos.

María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años Foto: Cuartoscuro

Antes de morir, una de sus principales preocupaciones era Rafael. Por eso pidió a las personas cercanas que estuvieran pendientes de él y de su futuro.

La actriz fue cremada y, de acuerdo con la información compartida tras su fallecimiento, sus restos serían trasladados a Monterrey, Nuevo León, ciudad de la que era originaria.

Ahora, además del duelo por su ausencia, su hijo enfrenta el problema de recuperar los documentos necesarios para acceder a la herencia que su madre dejó preparada para él.