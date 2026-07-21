¿Qué cayó de su cara? Robbie Williams habla tras su polémico video en la final del Mundial

La actuación de Robbie Williams durante la final del Mundial 2026 fue uno de los momentos más comentados del espectáculo organizado por la FIFA antes del partido entre Argentina y España.

Mientras hablaba con un medio de comunicación tras el partido, una pequeña sustancia blanca cayó desde el rostro del cantante hasta el micrófono.

Las imágenes dieron pie a diferentes interpretaciones en internet, pero el propio artista decidió responder apenas un día después. Lo hizo desde su cuenta de Instagram y, fiel a su estilo, eligió el humor para terminar con las especulaciones.

¿Era droga? Robbie Williams respondió al video que se volvió viral

En lugar de ignorar el tema, el cantante británico publicó un breve video para contar qué había ocurrido.

Entre bromas, comenzó diciendo que quería disculparse por lo que había caído sobre el micrófono durante la entrevista porque había sido “muy poco profesional”.

Después abrió la boca para mostrar que llevaba varias mentas y reveló que una de ellas simplemente se le había escapado mientras hablaba.

"Quiero disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue profundamente poco profesional", dijo entre risas.

La publicación también incluyó un juego de palabras relacionado con las mentas, algo que rápidamente entendieron sus seguidores y que terminó cambiando el tono de la conversación en redes sociales.

"A quienes estaban preocupados por mí, está todo bien porque todavía me quedaban varias".

Robbie Williams aclaró que la sustancia que cayó sobre un micrófono tras la final del Mundial 2026 era un caramelo de menta y no lo que muchos imaginaron. IG robbiewilliams

¿Por qué el video generó tantos comentarios?

El clip empezó a compartirse poco después de la final del Mundial y acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

Algunos usuarios lanzaron teorías sobre lo que podía verse en las imágenes e incluso hubo quienes relacionaron el momento con el pasado de Robbie Williams, quien durante años ha hablado públicamente de los problemas de adicciones que enfrentó al inicio de su carrera.

El cantante nunca evitó ese tema. En entrevistas y documentales ha contado que pasó por varios procesos de rehabilitación antes de estabilizar su vida, siendo el más reciente en 2007.

Precisamente por esos antecedentes, el video despertó dudas entre algunos usuarios. Sin embargo, la explicación llegó rápidamente y fue el propio Williams quien dejó claro que todo se trató de un caramelo de menta.

El cantante Robbie Williams respondió con humor a los rumores que surgieron después de que un video suyo se volviera viral durante la cobertura del Mundial 2026. IG robbiewilliams

Su actuación fue una de las más esperadas de la final

Antes de convertirse en tendencia por ese momento, Robbie Williams había sido uno de los artistas elegidos por la FIFA para participar en el espectáculo previo a la gran final del Mundial.

El cantante interpretó “Desire”, el himno oficial del torneo, acompañado por Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Para la ocasión apareció con un traje azul decorado con cristales, una imagen que destacó durante la ceremonia organizada por la FIFA.

La organización apostó este año por un formato mucho más cercano al de otros grandes eventos deportivos, reuniendo a figuras de la música y del entretenimiento antes del inicio del partido.

Además de Robbie Williams, la ceremonia contó con la participación del creador de contenido IShowSpeed, quien abrió el espectáculo, y del cantante Post Malone, que interpretó algunos de sus temas más conocidos antes de dar paso al artista británico.

Más tarde, Tom Cruise apareció sobre el escenario para presentar el trofeo de la Copa del Mundo y ofrecer un breve mensaje antes del inicio del encuentro entre Argentina y España.