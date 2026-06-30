VIDEO: Robbie Williams sorprende al cantar 'Angels' con un músico callejero

Robbie Williams sorprendió a vecinos y turistas cuando, durante un paseo por el casco antiguo de la ciudad en Sevilla, se detuvo junto a un músico callejero que tocaba la guitarra y terminó cantando con él uno de sus temas más conocidos: Angels.

La escena ocurrió en la calle Santa María la Blanca, un día antes de que Robbie Williams se presentara en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde forma parte de la programación principal del festival.

Robbie Williams canta Angels en plena calle

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Robbie Williams caminaba por el centro de Sevilla cuando se acercó a un joven músico callejero.

El cantante tomó el micrófono y le preguntó si conocía Angels, una de las canciones más emblemáticas de su carrera. El músico respondió que sí y, segundos después, ambos comenzaron a interpretarla frente a las personas que pasaban por la zona.

Lo que parecía una actuación callejera más terminó convirtiéndose en un pequeño concierto improvisado.

Varios transeúntes reconocieron al artista, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar el momento. En cuestión de horas, los videos empezaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que Robbie Williams se sumó a la interpretación.

Un concierto improvisado antes de su show en Sevilla

El gesto ocurrió justo antes de su presentación oficial en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Robbie Williams tiene programado un concierto este martes en la Plaza de España de Sevilla, como parte de su gira internacional. Su aparición callejera funcionó como una especie de adelanto inesperado para quienes tuvieron la suerte de encontrárselo de cerca.

Después de cantar Angels, el artista se despidió de los presentes y continuó su paseo por la calle Santa María la Blanca.

El momento llamó la atención porque mostró una faceta más cercana del cantante, lejos del escenario, las luces y las grandes producciones que suelen acompañar sus conciertos.

Instagram

Angels, una de sus canciones más queridas

La elección de Angels no fue casual. El tema, incluido en su álbum debut Life Thru a Lens, es una de las canciones más reconocidas de Robbie Williams y uno de los momentos más esperados en sus presentaciones en vivo.

Desde su lanzamiento, Angels se convirtió en un himno para sus seguidores y en una de las baladas pop británicas más populares de finales de los años noventa.

Por eso, escucharla de forma improvisada en una calle de Sevilla, acompañada solo por una guitarra y frente a un grupo de curiosos, hizo que la escena se sintiera todavía más especial para quienes estaban ahí.

bgpa