¿Qué canciones de One Direction escribió Liam Payne? Estos son sus éxitos

Aunque Liam Payne fue conocido por formar parte de One Direction, su trabajo dentro de la agrupación no se limitó a cantar. El músico también participó en la composición de varias canciones que marcaron la trayectoria de la banda británica.

Este 16 de octubre se cumplen dos años de su fallecimiento, una fecha para recordar otra faceta de su carrera, pues Payne recibió créditos como coautor de 34 canciones publicadas por el grupo entre 2011 y 2015.

El cantante también trabajó con otros integrantes de la banda, especialmente con Louis Tomlinson, con quien desarrolló una colaboración que fue creciendo conforme el grupo adquiría mayor participación en la creación de su música.

Liam Payne ayudó a escribir varias canciones de One Direction, entre ellas Story of My Life, Night Changes y History. IG liampayne

¿Qué canciones de One Direction escribió Liam Payne?

La participación de Liam Payne como compositor comenzó desde el primer álbum de One Direction, Up All Night, publicado en 2011, cuando la agrupación apenas iniciaba su carrera después de participar en el programa The X Factor.

En ese material, el cantante recibió créditos por tres canciones que formaron parte del repertorio inicial de la banda. Su trabajo continuó en los siguientes discos, donde comenzó a involucrarse en un mayor número de composiciones.

De acuerdo con una recopilación publicada por Capital FM, estas son las 34 canciones de One Direction en las que Liam Payne aparece acreditado como coautor.

Up All Night (2011)

Taken

Everything About You

Same Mistakes

Take Me Home (2012)

Last First Kiss

Back for You

Summer Love

Irresistible

Still the One

Midnight Memories (2013)

Story of My Life

Diana

Midnight Memories

Right Now

Little Black Dress

Through the Dark

Little White Lies

Better Than Words

Does He Know?

Four (2014)

Steal My Girl

Ready to Run

Fool’s Gold

Night Changes

No Control

Fireproof

Spaces

Clouds

Change Your Ticket

Illusion

Made in the A.M. (2015)

End of the Day

Long Way Down

What a Feeling

History

Wolves

A.M.

Home

Aunque Payne participó en la escritura de estas canciones, no fue su único autor. Los temas fueron desarrollados junto con otros integrantes de One Direction y compositores profesionales que trabajaban con la agrupación.

Su presencia en los créditos aumentó con el paso de los años, especialmente a partir del tercer disco, cuando la banda comenzó a involucrarse más en las decisiones creativas de sus producciones.

One Direction, agrupación en la que Liam Payne participó como cantante y compositor de éxitos como Story of My Life. IG liampayne

Las canciones más famosas que Liam Payne ayudó a componer

Entre las composiciones de Liam Payne para One Direction destacan varios sencillos que alcanzaron popularidad internacional y que siguen formando parte de las canciones más escuchadas del grupo.

Una de ellas es Story of My Life, publicada en 2013 como parte de Midnight Memories. La canción aborda los recuerdos, las relaciones personales y las experiencias que forman parte de la vida de una persona.

En su composición participaron los cinco integrantes de One Direction, junto con Jamie Scott, Julian Bunetta y John Ryan. El sencillo alcanzó el segundo lugar de las listas británicas y el sexto puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Otro de los temas más conocidos es Night Changes, incluido en Four, el cuarto álbum de la agrupación. Su letra habla sobre el paso del tiempo y los cambios que experimentan las personas mientras crecen.

Liam Payne participó como compositor en decenas de canciones de One Direction, entre ellas Night Changes y History. IG liampayne

La canción fue escrita con la participación de los cinco integrantes y se convirtió en el último sencillo de One Direction con Zayn Malik, quien abandonó la banda en marzo de 2015.

Payne también colaboró en Steal My Girl, otro de los sencillos de Four, que fue desarrollado junto con Louis Tomlinson y un equipo de compositores integrado por Wayne Hector, Ed Drewett, Julian Bunetta y John Ryan.

Por su parte, History fue una de las últimas canciones que One Direction lanzó como sencillo antes de iniciar su pausa indefinida en 2016.

El tema forma parte de Made in the A.M. y habla sobre los recuerdos compartidos y los vínculos construidos a lo largo de los años. Su video musical incluye imágenes de distintas etapas de la banda.

Otra composición en la que participó fue What a Feeling, una canción del mismo álbum que incorporó influencias del pop y el rock, con un sonido distinto al de sus primeros trabajos.