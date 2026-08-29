“Te extrañamos siempre”: Kate Cassidy conmueve al recordar a Liam Payne en su cumpleaños

Para millones de fans, Liam Payne fue mucho más que uno de los integrantes de One Direction: fue un artista que marcó a toda una generación y que, incluso después de su muerte, continúa muy presente en el corazón de sus seguidores.

Este 29 de agosto, el cantante cumpliría 33 años, una fecha que su expareja, Kate Cassidy, aprovechó para recordarlo con un emotivo mensaje en redes sociales y compartir algunas fotografías de los momentos que vivieron juntos.

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne

Kate Cassidy, quien fuera pareja de Liam Payne antes de su muerte, compartió un tierno mensaje para recordar al cantante en el día en que habría celebrado su cumpleaños número 33.

“Tu cumpleaños siempre será tu día. Te amamos, te recordamos, te extrañamos siempre. Feliz cumpleaños Liam”, se lee en la publicación.

Fans reaccionan a las fotos de Liam Payne y Kate Cassidy

La publicación incluyó nueve fotografías en las que se observa a la pareja durante distintos momentos que compartieron juntos, desde una cena y otras salidas hasta recuerdos junto a una mascota.

Estas conmovieron a los usuarios de redes sociales, pues en tan solo cuatro horas la galería ya había reunido cerca de 299 mil reacciones y más de 2 mil comentarios, en los que los seguidores enviaron mensajes de cariño y apoyo a Kate Cassidy.

Además, algunos fans aseguraron sentirse identificados con el mensaje de la influencer y compartieron que, al igual que ella, todavía extrañan al cantante y lo mantienen presente en sus corazones.

¿Qué fue lo que le pasó a Liam Payne?

Liam Payne fue uno de los cinco integrantes de One Direction, junto con Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles. El cantante falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Payne había consumido alcohol y otras sustancias antes del incidente.

Su muerte conmocionó a millones de seguidores que habían acompañado su trayectoria desde los años de One Direction y que continuaron apoyándolo durante su etapa como solista.

Después de la separación de la banda, Liam Payne inició una carrera en solitario con la que alcanzó éxito internacional. Uno de sus temas más recordados es “Strip That Down”, lanzado en 2017.

Liam Payne: Kate Cassidy lo recuerda en su cumpleaños 33 Foto: IMDb

A casi dos años de su muerte, el cantante continúa siendo recordado por sus fans, quienes han mantenido vivo su legado y el cariño que construyó durante su trayectoria artística.