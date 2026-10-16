Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón por video íntimo filtrado

La actriz Michelle Vieth solicitó medidas de protección contra su exesposo, Héctor Soberón, por violencia de género digital y mediática relacionadas con el video íntimo filtrado hace 22 años.

Según el comunicado compartido por la oficina de Alex Rubí Prensa, representante de medios de Vieth, el equipo jurídico de la actriz acudió ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar la medida urgente contra el también actor.

¿Por qué Michelle Vieth solicitó protección contra Héctor Soberón?

Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón. @michellevieth

De acuerdo con el texto difundido, la petición de Vieth respaldada por Jauregui Abogados, se basa en que Soberón continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Vieth fue víctima y sobre el material íntimo vinculado a esos hechos.

El texto señala que Soberón ha hecho declaraciones sobre dicho tema a través de Instagram, así como entrevistas y publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas.

El escrito enfatiza que, en las intervenciones, el actor la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenían en aquel momento y la desacredita, lo que da pie a que el material vuelva a ser buscado o comentado por terceros.

En este sentido, el equipo legal de Vieth hace un llamado para abstenerse de buscar, reproducir o compartir cualquier material íntimo relacionado con el caso.

Su difusión causa un daño real y puede constituir un delito”, se lee en el documento que además señala que la actriz no emitirá declaraciones mientras el prcedimiento siga en curso.

La actriz busca detener violencia tras video íntimo filtrado

En el mismo comunicado, el equipo jurídico enfatiza que son cuatro objetivos concretos los que busca la actriz con la medida interpuesta contra Soberón.

En el documento se enlista:

Detener la violencia y la revictimización.

Impedir que tales conductas se repitan.

Salvaguardar su dignidad, intimidad y honra.

Que otras víctimas de violencia digital sepan que existen mecanismos legales para su defensa y que no están solas.

Corresponderá a la autoridad judicial valorar la petición y resolver lo conducente. Reconocemos plenamente el debido proceso y los derechos de todas las partes, y confiamos en que las instituciones actuarán con perspectiva de género y apego a la ley”, enfatizan en el documento.

Actor Héctor Soberón responde tras el comunicado de su exesposa

Tras el documento que anuncia la solicitud de medidas de protección contra Héctor Soberón, el actor publicó un mensaje que se ha interpretado como una respuesta a lo comunicado por Vieth.

Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón. @hector_soberon

A través de su cuenta oficial de Instagram, Soberón hizo una publicación en donde hablo de “una mentira”, aunque sin mencionar específicamente a la actriz.

Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad”, escribió el actor.

El mensaje también incluye una reflexión sobre injusticias, traiciones y humillaciones:

Cuando te hagan daño, guarda silencio. No te rebajes. No expliques. Déjalos creer que ganaron, mientras tú sanas y te elevas. No busques venganza. La vida se encarga”.

Para cerrar el texto, Soberón lanzó la frase:

Mi momento más humilde fue cuando ayude a pen... que hoy hablan mal de mí”.

Vídeo de Vieth se filtró hace más de 20 años

El caso del video íntimo de la actriz mexicana Michelle Vieth se remonta a principios de los años 2000, cuando se difundieron imágenes privadas que causaron un gran escándalo en el mundo del espectáculo.

El material habría sido grabado durante su relación con el actor Héctor Soberón, con quien estuvo casada. La difusión del video expuso públicamente la intimidad de la actriz y generó una intensa polémica.

Michelle Vieth ha señalado públicamente a su exesposo como presunto responsable de la filtración. Según su versión, él le había asegurado que las grabaciones privadas habían sido eliminadas, pero posteriormente el material comenzó a circular. La actriz ha descrito lo sucedido como una experiencia traumática que afectó su vida durante años. También ha insistido en que grabarse en la intimidad no significa dar permiso para que ese contenido se haga público.

Por su parte, Héctor Soberón ha negado ser responsable de la filtración y ha expresado su inconformidad por las acusaciones que se han mantenido en su contra durante más de dos décadas. De esta manera, ambos han sostenido versiones opuestas sobre lo ocurrido.