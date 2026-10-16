“Soy adoptado”: el actor Mauricio Ochmann recuerda la historia sobre su niñez

El actor Mauricio Ochmann volvió a abrir su corazón para compartir detalles de su niñez y su historia de adopción, en una entrevista para Grandes Historias, de LOS40 México.

Aunque Ochmann ya había hablado de su historia en entrevistas anteriores, reconoció que muchas personas todavía desconocen esa parte de su vida.

Durante la conversación, Ochmann recordó cómo fue crecer entre distintas familias, los cambios que enfrentó durante sus primeros años y las preguntas que surgieron mientras intentaba encontrar un sentido de pertenencia.

Mauricio Ochmann recuerda que fue adoptado cuando era bebé

Mauricio Ochmann comenzó su relato explicando que nació en Washington D. C., Estados Unidos, y que su madre biológica tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada. Debido a sus circunstancias, decidió darlo en adopción, por lo que una pareja mexicana que no podía tener hijos biológicos lo recibió cuando era un bebé.

Yo soy adoptado”, expresó el actor al recordar esta etapa de su vida.

Durante sus primeros meses permaneció en Estados Unidos, pero, tras la separación de sus padres adoptivos, se trasladó a México con su madre adoptiva. Su infancia transcurrió entre Querétaro y Celaya, Guanajuato, lugares donde creció y comenzó a construir su historia familiar.

De acuerdo con lo que contó en la entrevista, vivió en Washington D. C. desde su nacimiento hasta aproximadamente el año y medio; después, pasó su infancia en Querétaro hasta los nueve años y, posteriormente, se mudó a Celaya, donde permaneció hasta los 16.

¿De dónde proviene su apellido Ochmann?

Uno de los aspectos que más marcaron su infancia fue haber tenido dos figuras paternas adoptivas. Su primer padre llevaba el apellido Sánchez, pero, después de la separación de sus padres adoptivos, su madre formó una nueva familia con Thomas Ochmann, quien se convirtió en el hombre con el que creció y de quien tomó el apellido que utiliza actualmente.

Aunque desde pequeño se identificaba con la familia Ochmann, la adopción legal por parte de su segundo padre se formalizó cuando tenía alrededor de 11 años.

Esta situación provocaba confusiones en la escuela, donde tanto maestros como compañeros le señalaban que legalmente era Sánchez, mientras él se presentaba con el apellido Ochmann.

El actor recordó esta etapa como una mezcla de situaciones dramáticas y otras que, con el paso del tiempo, ha podido mirar con humor. Sin embargo, detrás de esas anécdotas había algo en lo que siempre recaía sobre la pregunta de quién era y a qué lugar pertenecía.

Entre el niño buscando pertenencia y un lugar, ¿de dónde soy?”, reflexionó.

Teatro, refugio durante su infancia

Desde muy pequeño, Mauricio Ochmann encontró en la actuación una manera de expresarse y afrontar las dificultades que vivía. Tenía entre cinco y seis años cuando participó en una obra escolar de Mary Poppins, en la que interpretó a un pingüino mediante una botarga.

Aquella experiencia despertó su pasión por el escenario y se convirtió en una de las primeras cosas que le dieron una sensación de bienestar.

El actor recordó que el teatro fue una especie de salvación durante su infancia, pues le permitió encontrar un espacio propio en medio de los cambios familiares y las dudas sobre su identidad.

Con el paso de los años, esa pasión se transformó en una vocación que defendió incluso cuando no encontraba el apoyo que esperaba de su entorno.

Cuando todavía cursaba la preparatoria, Ochmann consiguió una audición con el comediante Héctor Suárez y se integró al elenco de su programa La otra cosa, donde participó en distintos sketches.

La oportunidad implicaba viajar a Los Ángeles para trabajar en los estudios Universal, pero todavía le faltaban unos meses para terminar sus estudios.

Aunque inicialmente el director de su escuela se opuso a que se marchara antes de graduarse, sus maestros se reunieron y finalmente acordaron permitirle viajar, con la condición de que regresara a presentar sus exámenes finales.

Al recordar aquel episodio en la entrevista, Mauricio se emocionó y explicó lo importante que fue recibir ese respaldo, pues sentía que pocas personas confiaban en su decisión de convertirse en actor.

Después de trabajar con Héctor Suárez durante aproximadamente un año o año y medio, decidió regresar a Los Ángeles para estudiar actuación y continuar construyendo su carrera.

Mauricio Ochmann buscó a su madre biológica a los 17 años

Durante su estancia en Los Ángeles, el actor no solamente estaba enfocado en su futuro profesional. También seguía buscando respuestas sobre sus orígenes, pues hasta ese momento no conocía a ningún integrante de su familia biológica.

Por ello, a los 17 años decidió iniciar un proceso para localizar a su madre biológica y tratar de establecer contacto con ella.

Según relató, la búsqueda duró aproximadamente seis meses. Finalmente, le informaron que no había información disponible en los registros para encontrarla, aunque podía iniciar otros trámites para continuar.

Fue entonces cuando reflexionó sobre la posibilidad de que su madre biológica no quisiera volver a abrir ese capítulo de su vida y decidió no seguir adelante con el proceso.

El actor aclaró que nunca ha llegado a conocerla personalmente. A pesar de ello, aseguró que siente agradecimiento hacia ella por haberle dado la vida.

Le agradezco, siempre he vivido agradecido que me dio la vida”, compartió durante la conversación.

Para Ochmann, aceptar esa realidad fue parte de un proceso que le tomó años asimilar. Aunque la búsqueda no tuvo el resultado que esperaba, con el tiempo aprendió a mirar su historia desde otra perspectiva y a trabajar en las emociones que lo acompañaban.

Las adicciones y la etapa más difícil de su vida

Mauricio describió el periodo comprendido entre los 17 y los 28 años como una etapa oscura. Mientras estudiaba actuación, llegó a involucrarse profundamente en la idea de que un actor debía vivir experiencias intensas para alimentar sus interpretaciones.

Sin embargo, con el tiempo, esa manera de afrontar la vida terminó convirtiéndose en un camino de autodestrucción. El intérprete reconoció que cayó en las adicciones y que tuvo que iniciar un proceso personal para recuperar su bienestar.

Al recordar esos años, compartió que durante sus primeros 28 años sentía que solamente había sobrevivido; después, comenzó a vivir de verdad.

El nacimiento de su hija Lorenza cambió su perspectiva

Uno de los momentos decisivos llegó cuando se convirtió en padre. El nacimiento de su hija Lorenza lo llevó a cuestionarse la persona en la que se estaba convirtiendo y a reconocer que necesitaba hacer cambios profundos.

Ochmann explicó que no quería repetir patrones ni continuar por un camino que pudiera alejarlo de la vida que deseaba construir para su hija. Por ello, tomó la decisión de internarse en una clínica de rehabilitación.

Desde entonces, según su testimonio, comenzó un camino de sobriedad y de alejamiento de las sustancias que utilizaba para evadirse de sí mismo.

El actor reconoció que su hija fue una motivación fundamental para iniciar ese proceso, pues a través de la paternidad encontró nuevas razones para vivir y para reconciliarse con distintas etapas de su historia.

La paternidad y el arte como herramientas para sanar

Durante la entrevista, Mauricio Ochmann también habló de la relación que mantiene con las madres de sus hijas y de la importancia de conservar vínculos basados en el amor, la comunicación y el respeto, incluso después de una separación.

El actor reconoció que ha sido afortunado de contar con mujeres con quienes ha podido construir una relación de colaboración y cariño, y destacó que mantener esos vínculos requiere trabajo constante de ambas partes.

Además, explicó que su experiencia como padre ha influido en su carrera y en su interés por participar en historias relacionadas con la familia y la paternidad.

Hacia el final de la conversación, Ochamann participó en un ejercicio en el que imaginó reencontrarse con su versión de adolescente y confesó que le diría: