¿Quién es Bela Bajaria? La empresaria que está en tendencia tras ser despedida de Netflix

Bela Bajaria fue despedida de Netflix tras casi diez años en la empresa, en un momento en que la plataforma enfrenta dificultades para mantener el interés de su audiencia y responder a las crecientes expectativas del mercado.

La ejecutiva, que hasta entonces ocupaba el cargo de directora de contenidos, fue una de las principales responsables de la estrategia que llevó a la plataforma a consolidar éxitos internacionales como El juego del calamar y Bridgerton.

Su salida se produjo en un contexto de presión por mantener el interés de los espectadores, competir con plataformas como YouTube y TikTok y responder a las expectativas de los inversionistas.

¿Quién es Bela Bajaria?

Bela Bajaria, exdirectora de contenidos de Netflix. MediaPunch Inc

Bela Bajaria nació en Londres, en una familia de origen indio. Durante su infancia vivió también en Zambia, antes de trasladarse con su familia a Los Ángeles, California, cuando tenía ocho años. Su trayectoria profesional se desarrolló en la industria televisiva estadounidense, donde pasó de trabajar en cadenas tradicionales a ocupar puestos de dirección en grandes estudios y plataformas de entretenimiento.

A diferencia de actores, directores o productores que alcanzan notoriedad por sus propias obras, Bajaria construyó su carrera desde el ámbito empresarial. Su especialidad se centró en identificar proyectos con potencial comercial, negociar con estudios y creadores, supervisar presupuestos y diseñar estrategias para que las producciones lleguen a diferentes públicos.

Estudió en California State University, Long Beach, y comenzó una carrera que la llevaría a trabajar durante años en CBS y, posteriormente, a dirigir Universal Television, antes de incorporarse a Netflix en 2016.

Su llegada a Netflix y el salto a la dirección global

Bela Bajaria, exdirectora de contenidos de Netflix. Image Press Agency

Netflix la contrató inicialmente como vicepresidenta de contenidos, con responsabilidades relacionadas con las licencias, las alianzas con estudios y el desarrollo de nuevos formatos. Su experiencia en televisión tradicional resultó útil para una plataforma que estaba ampliando rápidamente su catálogo y transformando su modelo de negocio.

En 2020 asumió la dirección global de televisión de Netflix. Tres años después, en enero de 2023, fue nombrada directora de contenidos, un puesto desde el que supervisó la estrategia de programación internacional de la compañía.

Su responsabilidad abarcaba series, películas, realities, concursos y otros formatos, además de la expansión de la oferta en distintos idiomas y mercados. En la práctica, se encontraba entre las personas que definían las prioridades de inversión de Netflix y el tipo de producciones que la empresa buscaba impulsar.

Durante su gestión, la plataforma consolidó franquicias y producciones que alcanzaron una audiencia internacional. Entre ellas se encuentran Bridgerton, El juego del calamar, Stranger Things y Bronca (Beef), además de películas como KPop Demon Hunters, estrenada en 2025.

Bajaria no fue la autora de todas estas series o películas, pero su cargo la situaba entre las responsables de la orientación general del catálogo y de las decisiones empresariales relacionadas con él.

Uno de los principales cambios durante su etapa fue la consolidación de una oferta internacional. Las producciones en idiomas distintos del inglés dejaron de ocupar un lugar secundario y pasaron a ser una parte fundamental de la identidad de Netflix, con historias capaces de trascender las fronteras de sus países de origen.

Crisis de audiencia en Netflix

Bela Bajaria, exdirectora de contenidos de Netflix. Pixabay

La salida de Bajaria se produjo en un momento de presión para la compañía. Aunque Netflix mantiene una posición destacada en el mercado del streaming, enfrenta el desafío de sostener el consumo de sus contenidos y competir con otras plataformas y servicios digitales que disputan la atención de los espectadores.

El cambio de liderazgo estaría relacionado con la caída en la audiencia, sin embargo, no se ha publicado una explicación oficial que permita concluir con certeza la razón por la que fue despedida.

La disputa por la audiencia ya no se limita a plataformas de suscripción como Disney+ y Prime Video. Netflix también compite con servicios gratuitos, redes sociales y plataformas de video que ofrecen contenidos breves, transmisiones en directo y recomendaciones personalizadas.

Según datos de Nielsen citados por Los Angeles Times, en julio de 2026 YouTube representaba el 14.2% del tiempo de visualización en televisores de Estados Unidos, frente al 7.8% de Netflix.

La salida de Bajaria también coincidió con el anuncio de alrededor de mil trabajadores despedidos, equivalentes al 6% de la plantilla, lo que apunta a una reorganización de la plataforma.

Peter Rice asumirá el liderazgo de contenidos

Tras anunciar la salida de Bajaria, Netflix confirmó que Peter Rice asumiría la dirección de contenidos el próximo 26 de octubre. Rice cuenta con experiencia en la industria televisiva y cinematográfica, incluidos puestos directivos en Fox y Disney.

El cambio de liderazgo abre dudas sobre la continuidad de las prioridades establecidas durante la gestión de Bajaria, especialmente en lo relacionado con las producciones internacionales, los formatos sin guion y los eventos en vivo.

Ante ello, las especulaciones crecen en torno a si habrá un cambio radical en la estrategia de Netflix y si eso se verá reflejado en su catálogo.