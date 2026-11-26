Durante generaciones, la historia de Quasimodo ha llegado al público a través de libros, películas y producciones animadas. Ahora, Netflix recupera al personaje relacionado con la catedral de Notre Dame mediante una propuesta que se aleja de las adaptaciones más conocidas.

Protagonizada por Vincent Cassel y dirigida por Jean-François Richet, Quasimodo, el alma de París llegará a la plataforma el 27 de noviembre de 2026. Su argumento recupera una investigación que puso en duda el origen ficticio del personaje creado por Victor Hugo.

Quasimodo, el alma de París explora la hipótesis histórica sobre el hombre que pudo inspirar al personaje de Victor Hugo. Netflix

¿Quasimodo, el alma de París de Netflix está basada en una historia real?

La nueva película de Netflix toma como punto de partida una hipótesis histórica según la cual Quasimodo pudo estar inspirado en un hombre que realmente existió y que trabajó en la catedral de Notre Dame durante el siglo XIX.

El posible origen del personaje se encuentra en las memorias de Henry Sibson, un escultor británico que participó en trabajos de restauración de la catedral durante la década de 1820, varios años antes de que Victor Hugo publicara su famosa novela.

En sus escritos, Sibson dejó constancia de las personas con las que coincidió durante su estancia en Francia. Entre ellas figuraba un cantero con una curvatura en la espalda, mencionado en los documentos con el nombre de M. Trajan.

La información adquirió relevancia en 2010, cuando Adrian Glew, archivista de la Tate, dio a conocer el contenido de estos documentos y planteó la posibilidad de que aquel trabajador hubiera servido como referencia para la creación del protagonista de Nuestra Señora de París.

La coincidencia despertó interés debido a que el artesano trabajaba en el mismo edificio que Victor Hugo convirtió en el centro de su novela. Además, su descripción física guardaba semejanzas con algunas de las características atribuidas al personaje literario.

Sin embargo, los documentos no contienen pruebas que permitan establecer que Victor Hugo conoció personalmente al cantero, mantuvo alguna conversación con él o utilizó su vida como referencia directa para escribir la obra que publicó en 1831.

Por ello, Quasimodo, el alma de París no puede considerarse una película biográfica. Su argumento desarrolla una posible historia alrededor de un trabajador cuya existencia quedó registrada, pero del que se desconocen numerosos detalles personales.

Quasimodo, el alma de París combina referencias históricas con elementos de ficción para reinterpretar la obra de Victor Hugo. Netflix

¿Qué partes de Quasimodo, el alma de París son ficción?

A diferencia de otras producciones cinematográficas relacionadas con el personaje, la película dirigida por Jean-François Richet no pretende trasladar a la pantalla los acontecimientos de la novela original, sino imaginar las circunstancias que pudieron dar origen a su protagonista.

Para ello, la producción sitúa la acción en el París de la década de 1830, un periodo de conflictos políticos, desigualdad social y problemas sanitarios que modificaron la vida cotidiana de los habitantes de la capital francesa.

La epidemia de cólera, las persecuciones y las tensiones entre distintos sectores de la población forman parte del contexto elegido por el equipo creativo para construir una historia que combina acontecimientos históricos con situaciones desarrolladas para la película.

De acuerdo con Sortiraparis, el director planteó la producción como una exploración del posible origen del personaje. La propuesta cinematográfica utiliza los vacíos de información que existen alrededor del artesano para desarrollar una historia propia.

Quasimodo, el alma de París reimagina el posible origen del personaje que Victor Hugo presentó en su novela de 1831. Netflix

¿En qué se diferencia Quasimodo, el alma de París de El jorobado de Notre Dame?

Una de las principales diferencias entre la película de Netflix y las versiones anteriores se encuentra en la época en la que transcurren los acontecimientos. Mientras Victor Hugo situó su novela en 1482, la nueva producción se desarrolla durante el siglo XIX.

En Nuestra Señora de París, publicada en 1831, Quasimodo es el campanero de la catedral de Notre Dame. Su historia está relacionada con Esmeralda, Claude Frollo y los prejuicios de una sociedad que lo rechaza debido a su apariencia física.

La novela dio origen a distintas adaptaciones, entre ellas El jorobado de Notre Dame, película animada que Disney estrenó en 1996 y que introdujo cambios en la historia para acercarla al público infantil y familiar.

La versión protagonizada por Vincent Cassel cambia el punto de partida. En lugar de recuperar las aventuras del campanero medieval, presenta una interpretación del hombre que pudo inspirar su creación, en una época cercana a aquella en la que Victor Hugo escribió su novela.