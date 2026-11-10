Wildwood: El bosque salvaje tendrá nuevo doblaje tras polémica con star talents; este día se estrena

Wildwood: El bosque salvaje tendrá un nuevo doblaje en México después de la polémica que se desató por las voces elegidas originalmente para sus personajes. Imagen Films anunció que la película de LAIKA contará con una nueva versión en español, una noticia que llega luego de las críticas de los espectadores e incluso una petición para cambiar el doblaje.

La película, realizada con la técnica de animación stop motion, llegó a los cines mexicanos el pasado 29 de octubre. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención no fue su historia ni su animación, sino la participación de algunas celebridades y creadores de contenido que prestaron sus voces a los personajes.

Foto: Estudios LAIKA

¿Por qué fue criticado el primer doblaje de Wildwood: El bosque salvaje?

La polémica comenzó cuando los espectadores conocieron el reparto de voces de Wildwood: El bosque salvaje, en el que participaron figuras conocidas del entretenimiento y las redes sociales.

Entre los integrantes del elenco se encontraban Macarena García, quien dio voz a Prue McKeel; Javier Ibarreche, encargado de interpretar a Brendan, el Rey Bandido; y Natalia Téllez, quien prestó su voz a Alexandra Svik.También participó Emilio Treviño, actor de doblaje que interpretó a Curtis Mehlberg.

Aunque la participación de celebridades en películas animadas no es algo nuevo, varios espectadores expresaron su inconformidad con algunas de las interpretaciones, pues consideraron que las voces no lograban transmitir las emociones de los personajes.

Foto de IG: Javier Ibarreche

Las críticas se concentraron principalmente en Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, lo que provocó que el doblaje de la cinta se convirtiera en un tema de conversación en redes sociales.

La situación también reavivó el debate sobre los llamados star talents, término utilizado para referirse a celebridades, influencers o personalidades del entretenimiento que son contratadas para prestar sus voces a personajes animados, aunque no necesariamente cuenten con experiencia en el doblaje.

Internautas pidieron un nuevo doblaje

La inconformidad no se quedó únicamente en los comentarios de redes sociales, ya que incluso se creó una petición en la plataforma Change.org para solicitar una nueva versión en español latino de Wildwood: El bosque salvaje.

La petición estaba dirigida a LAIKA Studios y pedía que se realizara un doblaje con expertos en esta área al considerar que la calidad de las voces debía estar a la altura del trabajo de animación de la película.

Wildwood: El Bosque salvaje Imagem Films

Imagem Films anuncia nuevo doblaje de Wildwood: El bosque salvaje

Después de la controversia, Imagem Films dio a conocer mediante un comunicado, que Wildwood: El bosque salvaje contará con una nueva versión doblada al español.

La distribuidora informó que esta edición incluirá nuevas voces para los personajes principales, aunque no reveló quiénes serán los actores encargados de interpretarlos.

En el comunicado, Imagem Films señaló que esta nueva propuesta se sumará a la versión original en inglés con subtítulos.

Laika Studios

La compañía también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes participaron en el proyecto.

"Reconocemos y agradecemos a cada uno de los talentos que han formado parte de este proyecto y que, desde su trabajo y sensibilidad artística, contribuyen a dar vida a los personajes y a conectar las historias con el público", señaló.

¿Cuándo se estrena el nuevo doblaje de Wildwood en México?

De acuerdo con el comunicado, el nuevo doblaje de Wildwood: El bosque salvaje estará disponible en las salas de cine de México a partir del jueves 12 de noviembre.

Imagem Films

Javier Ibarreche respondió a las críticas al doblaje de Wildwood

Ante las críticas que recibió el doblaje, Javier Ibarreche fue uno de los participantes que decidió pronunciarse públicamente.

El creador de contenido, conocido por sus videos sobre cine, reconoció que los espectadores tenían derecho a expresar su opinión sobre su interpretación y aseguró que comprendía la frustración de quienes no quedaron satisfechos con el resultado.

Foto de IG: Javier Ibarreche

Sin embargo, también defendió su participación en la película y explicó que su intención era seguir desarrollándose en el doblaje.