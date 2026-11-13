Garbage en el Zócalo CDMX: por qué Muñeki77a canceló y Shirley Manson salió en su defensa

La cantante argentina Muñeki77a canceló su participación en el concierto que ofrecerá Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el próximo sábado 14 de noviembre.

La decisión de Muñeki77a de no participar como telonera de la banda estadounidense, ocurrió después de que resurgieran antiguas publicaciones suyas relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina, lo que provocó críticas y cuestionamientos en redes sociales.

El caso generó una conversación que trascendió el ámbito musical y llegó hasta la propia banda, encabezada por Shirley Manson, que expresó públicamente su respaldo a la artista y pidió detener los ataques en su contra.

¿Quién es Muñeki77a y por qué canceló su participación con Garbage?

Muñeki77a, cantante argentina. @garbage

Muñeki77a, nombre artístico de Naomi Preizler, es una cantante argentina que también ha desarrollado una trayectoria en el modelaje y las artes visuales. Su participación había sido anunciada como parte del espectáculo gratuito que Garbage ofrecerá en la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, su incorporación al cartel comenzó a generar controversia cuando usuarios de redes sociales recuperaron publicaciones antiguas de la artista sobre los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 en Israel y el posterior conflicto en Gaza.

Las críticas se centraron en mensajes que Muñeki77a había compartido en redes sociales durante 2023, 2024 y 2025, en los que expresó opiniones relacionadas con Israel, los ataques de Hamás y la guerra en Medio Oriente.

Algunos usuarios interpretaron esas publicaciones como una muestra de respaldo al sionismo y cuestionaron que fuera elegida para abrir el concierto de Garbage, una banda que ha manifestado públicamente su solidaridad con Palestina.

A partir de entonces, comenzaron a multiplicarse los comentarios que exigían que la cantante fuera retirada del espectáculo. La discusión también se extendió a Argentina, donde su postura y sus declaraciones anteriores fueron objeto de nuevos cuestionamientos.

Ante la controversia, el pasado 12 de noviembre Naomi Preizler publicó una carta en Instagram para explicar el contexto de sus antiguos mensajes y aclarar su postura actual.

En su declaración, explicó que sus publicaciones respondían a la conmoción y el miedo que sintió tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. También relacionó aquella reacción con su educación judía y reconoció que, en ese momento, sus emociones influyeron en la manera en que se expresó.

La cantante aseguró que no está a favor de la guerra ni de ningún tipo de genocidio y manifestó su apoyo a la creación de un Estado palestino libre y en paz.

Asimismo, reconoció que durante un periodo decidió alejarse de la información sobre el conflicto para proteger su salud mental y concentrarse en su carrera artística. No obstante, admitió que necesitaba informarse mejor y que había cometido un error al no hacerlo suficientemente.

En la misma carta ofreció disculpas a las personas que se sintieron decepcionadas por sus publicaciones y explicó que sus opiniones habían evolucionado. También agradeció a Garbage y, particularmente, a Shirley Manson por haberla elegido para participar en el concierto y por el apoyo que recibió.

Ese mismo 12 de noviembre, el equipo de representación de la cantante confirmó que Muñeki77a finalmente no participaría en el concierto de Garbage en la Ciudad de México.

Garbage sale en defensa de Muñeki77a

Garbage. @garbage

La reacción de Garbage fue uno de los aspectos más comentados del caso. Después de conocer la decisión de la cantante, la banda estadounidense publicó un mensaje en el que expresó su respaldo a Naomi Preizler y manifestó que había leído su carta, que le había conmovido profundamente.

En su pronunciamiento, el grupo defendió la posibilidad de que las personas aprendan, reconozcan errores y cambien sus opiniones. También rechazó los ataques personales contra la artista y pidió que se le permitiera explicar su postura sin ser objeto de hostigamiento.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue su rechazo a equiparar el judaísmo con el sionismo, al considerar que se trata de conceptos distintos.

Garbage también reiteró su postura a favor de los derechos humanos y de la libertad y seguridad de las personas, además de expresar consignas en contra del genocidio y a favor de una Palestina libre.

Con este mensaje, la banda dejó claro que, aunque Muñeki77a ya no formaría parte del espectáculo, no compartía los ataques dirigidos contra ella y consideraba importante reconocer su disposición a reflexionar sobre sus declaraciones.

Concierto de Garbage en el Zócalo CDMX sigue en pie

A pesar de la polémica y de la salida de Muñeki77a, el concierto de Garbage continúa programado para el sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

El espectáculo será gratuito y tendrá a Garbage como acto principal. La modificación anunciada hasta el momento corresponde únicamente a la participación de la cantante argentina como telonera.

Además, cabe destacar que habrá una colaboración especial con Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning.